Деметриус Джонсон готов к бою за титул чемпиона мира с Кайратом Ахметовым

Легенда ММА Деметриус Мышонок Джонсон, вернувший себе 26 августа титул чемпиона мира по версии ONE Championship, уже готов обсудить следующего соперника. Им может стать боец из Казахстана Кайрат Ахметов.

Легенда ММА Деметриус Мышонок Джонсон, вернувший себе 26 августа титул чемпиона мира по версии ONE Championship, уже готов обсудить следующего соперника. Им может стать боец из Казахстана Кайрат Ахметов.

В главном событии турнира ONE в Сингапуре Джонсон (30-4-1) отомстил Адриано Мораесу (20-3) за единственное в своей карьере поражение нокаутом. Он вырвал победу у бразильца нокаутирующим ударом с колена в четвертом раунде — именно таким приемом Мораес нанес Мышонку поражение в первом бою дилогии.

Какой бой ожидает дивизион flyweight — трилогия с Мораесом, где счет пока что 1:1, или бой с топовым амбициозным Казахом, который в дебютном бою в ONE отобрал пояс у того же Мораеса?

В послематчевом интервью на вопрос, что бы он предпочел — трилогию с Мораесом или бой с претендентом № 1 Кайратом Ахметовым (26-2), Джонсон признался, что готов дать шанс бойцу из Казахстана:

— Знаете, я не против дать шанс Кайрату Ахметову, но все зависит от ONE Championship, — сказал Джонсон. — Кайрат Ахметов, безусловно, заслуживает уважения, у него победная серия из пяти или шести боев. Я думал, что он получит титульный бой с Адриано.

Как оказалось, Джонсон даже не рассчитывал на поединок за золото ONE после предыдущего поражения:

— В самом начале я даже не знал, что получу титульный бой. Я думал, что после победы над Родтангом буду драться со следующим претендентом и опять прокладывать себе путь наверх.

Деметриус Джонсон / Фото: © ONE Championship

Дело в том, что после драматичного поражения от Мораеса, американец взял паузу в ММА. В марте 2022 года он вышел на бой с Родтангом Джитмуангноном в поединке по специальным правилам ММА/муай-тай, выиграл и получил вызов на повторный бой с Мораесом.

Мораес имеет весомые основания стать следующим соперником Джонсона — он победил Мышонка нокаутом во втором раунде в апреле 2021 года. Но и Кайрат Ахметов не так прост:

— Регалии Джонсона не будут играть большой роли, — считает Казах. — Я тоже не из теста сделан: бывший чемпион ONE, сейчас иду с победной серией из пяти боев, второй номер рейтинга.

Ахметов, который представляет клуб «Алаш Прайд», бросил чемпиону вызов в соцсетях, записав обращение на английском. Он сказал: «Ничего кроме уважения; ты — легенда этого спорта. Но ты знаешь, что я — следующий в очереди на бой с тобой».

Деметриус Джонсон рассматривает все варианты:

— Я пойду домой, сделаю работу над ошибками, отдохну, а потом, если следующим будет Адриано или Кайрат Ахметов, то все будет так как будет. Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда я уже просто получаю удовольствие в моменте. Не собираюсь позволять результатам побед или поражений диктовать мою жизнь. Если бы я получил еще один удар коленом, я бы вел себя так же, как и сейчас.