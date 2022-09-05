Деметриус Джонсон готов к бою за титул чемпиона мира с Кайратом Ахметовым

В главном событии турнира ONE в Сингапуре Джонсон (30-4-1) отомстил Адриано Мораесу (20-3) за единственное в своей карьере поражение нокаутом. Он вырвал победу у бразильца нокаутирующим ударом с колена в четвертом раунде — именно таким приемом Мораес нанес Мышонку поражение в первом бою дилогии.
Какой бой ожидает дивизион flyweight — трилогия с Мораесом, где счет пока что 1:1, или бой с топовым амбициозным Казахом, который в дебютном бою в ONE отобрал пояс у того же Мораеса?
В послематчевом интервью на вопрос, что бы он предпочел — трилогию с Мораесом или бой с претендентом № 1 Кайратом Ахметовым (26-2), Джонсон признался, что готов дать шанс бойцу из Казахстана:
— Знаете, я не против дать шанс Кайрату Ахметову, но все зависит от ONE Championship, — сказал Джонсон. — Кайрат Ахметов, безусловно, заслуживает уважения, у него победная серия из пяти или шести боев. Я думал, что он получит титульный бой с Адриано.
Как оказалось, Джонсон даже не рассчитывал на поединок за золото ONE после предыдущего поражения:
— В самом начале я даже не знал, что получу титульный бой. Я думал, что после победы над Родтангом буду драться со следующим претендентом и опять прокладывать себе путь наверх.
Дело в том, что после драматичного поражения от Мораеса, американец взял паузу в ММА. В марте 2022 года он вышел на бой с Родтангом Джитмуангноном в поединке по специальным правилам ММА/муай-тай, выиграл и получил вызов на повторный бой с Мораесом.
Мораес имеет весомые основания стать следующим соперником Джонсона — он победил Мышонка нокаутом во втором раунде в апреле 2021 года. Но и Кайрат Ахметов не так прост:
— Регалии Джонсона не будут играть большой роли, — считает Казах. — Я тоже не из теста сделан: бывший чемпион ONE, сейчас иду с победной серией из пяти боев, второй номер рейтинга.
Ахметов, который представляет клуб «Алаш Прайд», бросил чемпиону вызов в соцсетях, записав обращение на английском. Он сказал: «Ничего кроме уважения; ты — легенда этого спорта. Но ты знаешь, что я — следующий в очереди на бой с тобой».
Деметриус Джонсон рассматривает все варианты:
— Я пойду домой, сделаю работу над ошибками, отдохну, а потом, если следующим будет Адриано или Кайрат Ахметов, то все будет так как будет. Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда я уже просто получаю удовольствие в моменте. Не собираюсь позволять результатам побед или поражений диктовать мою жизнь. Если бы я получил еще один удар коленом, я бы вел себя так же, как и сейчас.