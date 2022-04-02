Федор Емельяненко ушел из организации, которую создал сам. Что происходит в Союзе ММА России

Емельяненко объявил об уходе из-за разногласий с бывшим спарринг-партнером и заместителем Радмиром Габдуллиным.

Емельяненко объявил об уходе из-за разногласий с бывшим спарринг-партнером и заместителем Радмиром Габдуллиным.

Что такое Союз ММА России

Созданный в 2012 году Союз ММА России функционально можно приравнять к федерации вида спорта (как в биатлоне, боксе или борьбе). Появление Союза совпало с официальным признанием Федора Емельяненко в России как спортсмена экстра-уровня. В отличие от Александра Овечкина или Марии Шараповой Федор значительную часть своей карьеры оставался в тени и был гораздо более популярен в Северной Америке и в Азии. В России формально не было даже такого вида спорта, в котором он получил известность. В 2011 и 2012-м бои Емельяненко начали показывать федеральные каналы, на турнир с его участием пришел президент России Владимир Путин, а Виталий Мутко заявил о намерениях развивать ММА и назначил Емельяненко советником.

Сейчас Союз ММА России курирует любительскую версию смешанных единоборств. Любительские ММА постепенно вышли на первое место среди неолимпийских боевых дисциплин, потеснив кудо, рукопашный бой, боевое самбо и панкратион. Через соревнования Союза ММА России в разное время прошли Магомед Исмаилов, Умар Нурмагомедов, Анатолий Малыхин и Петр Ян.

Кто такой Радмир Габдуллин

Радмир Габдуллин / Фото: © Федерация ММА Саратовской области

Радмиру Габдуллину 34 года, статистика в ММА — 5 побед, 2 поражения (с 2007 по 2009 год). Будучи бойцом входил в команду Федора и был спарринг-партнером Емельяненко. Габдуллин оставил спорт из-за травмы спины и довольно быстро стал развиваться как спортивный функционер. Практически сразу после создания Союза ММА России Габдуллин занимает должность заместителя Емельяненко и становится публичным лицом на многих официальных мероприятиях. В 2018-м Федор объявил, что оставляет пост президента Союза ММА России и передает его Радмиру. Федор остался председателем наблюдательного совета.

Тут важно понимать, что Союз ММА России не просто курировал внутренние соревнования, но и оставался одним из локомотивов любительской версии ММА в мире, взаимодействуя с организацией WAMMA. При этом без попадания на Олимпиаду любительские соревнования не имели большой ценности, и именно эта задача оставалась и остается одной из главных на международном уровне. Все в том же 2018 году о слиянии объявили две главные международные федерации: WAMMA и IMMAF.

Что нужно знать про Союз ММА

Фото: © Федерация ММА Саратовской области

Долгое время главной проблемой Союза ММА оставался низкий зрительский интерес. Смотреть любительские соревнования ММА (с бóльшим количеством защиты на спортсменах) при огромном количестве профессиональных соревнований не имело смысла. Несмотря на то, что чемпионаты и Кубки России проводились каждый год, а сборная России доминировала на международных турнирах.

Союз ММА никогда не считался богатой федерацией. Даже во время работы Федора офис организации находился на первом этаже жилого дома в 4-м Вятском переулке, 18 (район Москвы между Савеловским вокзалом и «ВТБ Ареной»). А бюджет организации на 2022 год, по информации «Матч ТВ», составил около 80 миллионов рублей. Для сравнения Федерация бокса России объявила бюджетом на 2021 год 3,5 миллиарда рублей.

Фото: © Федерация ММА Саратовской области

Федор Емельяненко оставался единственным ценным спикером, а сама организация как будто старалась снизить внимание журналистов к себе. Иногда это получалось немного комично: в 2017 году издание Forbes.Woman предложило сделать материал об одной из сотрудниц Союза ММА, но в ответ получило рекомендацию поговорить с вице-президентом Союза Радмиром Габдуллиным. В 2021-м Габдуллин вступил в полемику с представителями кулачных боев, но у журналистов не получилось записать внятных комментариев от функционера по этому поводу.

В чем разногласия Федора и Радмира

Фото: © Федерация ММА Саратовской области

В сообщении Емельяненко, отправленном сотрудникам региональных федераций и оказавшемся в общем доступе, говорится, что он покидает пост председателя наблюдательного совета. «Я больше не представляю Союз ММА России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева».

Ленар Ганеев занимался легкой атлетикой, а впоследствии занял должность исполнительного директора Союза ММА России.

В семиминутной беседе с «Матч ТВ» Ганеев отказался от комментариев, уточнив, что единственная политика, которую поддерживает Союз, это политика президента России. Также чиновник посоветовал не публиковать новостей, связанных с уходом Емельяненко.

Представитель пресс-службы Союза вечером первого апреля сообщил, что официальный комментарий будет готов второго числа.

Фото: © Федерация ММА Саратовской области

Как сказал «Матч ТВ» поддержавший Федора Емельяненко вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев, у организации «нет четкого пути развития. Радмир Габдуллин стал в меньшей степени заниматься спортивным направлением». При этом собеседник «Матч ТВ» отметил, что нынешний президент Союза уделяет гораздо меньше внимания развитию спорта внутри страны.

Судя по публикациям в социальных сетях, Габдуллин активно работал над внешними и коммерческими связями. Например, Габдуллин часто упоминает в публикациях российского гонщика Никиту Мазепина, называя его младшим братом. Отец Мазепина возглавляет компанию «Уралхим», финансирующую мероприятия Союза ММА. Также глава Союза посетил несколько международных мероприятий в Бахрейне, где не так давно проходил чемпионат мира.

Фото: © Федерация ММА Саратовской области

Среди других версий разлада бывшего руководителя с бывшим заместителем называют трактовку внешнеполитических событий. Правда, о поддержке президента России говорят как Ленар Ганеев, так и Андрей Терентьев, написавший у себя в социальных сетях: «Фёдор прав. Люди не на своём месте. Дорвались до власти и разрушают Союз. Руководство Союза не созидают, а разваливают».

Еще менее вероятным, но все же заметным инцидентом может стать качество судейства на российских профессиональных турнирах, которые курируют судьи Союза ММА России. На последнем турнире AMC Fight Nights в титульном поединке тяжеловесов проиграл нокаутом Григорий Пономарев. Рефери боя дважды поднимал Пономарева из партера в стойку, что выглядело очень спорным решением на фоне того, как складывался поединок. В итоге во втором раунде после такого эпизода Пономарев был нокаутирован. Неофициальное прозвище бойца «Гигант из зала Федора». Пономарев проходил подготовку к бою в команде Федора Емельяненко.

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