Федор и Хабиб секундировали в главных боях в Финиксе — их ученики проиграли спорными решениями

Ислам Мамедов и Валентин Молдавский проиграли Бену Хендерсону и Райану Бэйдеру.

Ислам Мамедов и Валентин Молдавский проиграли Бену Хендерсону и Райану Бэйдеру.

Кто с кем дрался

Турнир Bellator 273, Ислам Мамедов (20-2) проигрывает Бенсону Хендерсону (29-11) раздельным решением судей. Двое судей отдают два раунда Хендерсону, один судья — Мамедову. В углу у Мамедова был бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Валентин Молдавский (11-2) в бою за чемпионский титул в тяжелом весе проиграл Райану Бэйдеру (29-7). По итогам пяти раундов все трое судей выставили счет 48-47 в пользу Бэйдера. В углу у Молдавского был бывший чемпион Pride и претендент на титул Bellator Федор Емельяненко.

Что нужно знать про бой Мамедова

Ислам Мамедов значительную часть первого раунда освобождался от приема гильотина, и, кажется, без вопросов проиграл первые пять минут. Так же уверенно Мамедов забрал второй раунд, поскольку сам был близок к победе удушением. В третьем раунде Мамедов был сверху в партере, но Хендерсон, возможно, впечатлил судей попыткой выйти на прием на ногу с откровенно хлипким захватом.

Для Мамедова это поражение стало первым с 2009 года.

Судья, который отдал победу Мамедову, сын знаменитого рефери Джона Маккарти, Рон Маккарти, дебютировавший в качестве судьи в 2013-м на Bellator 85. Неделю назад Рон Маккарти работал на титульном поединке тяжеловесов UFC Фрэнсис Нганну vs Сирил Ган.

Судьи, которые отдали победу Хендерсону, — Эрик Колон и Энтони Мэнесс. Американские СМИ уже жестко критиковали Колона за неадекватное решение в поединке в 2015 году на турнире UFC.

Бывший чемпион UFC в легком весе Бен Хендерсон выходил на этот бой на серии из трех поражений. После боя Хендерсон и Хабиб тепло поприветствовали друг друга в клетке: в рамках легкого веса UFC они не только оба дошли до пояса, но и защитили его по три раза каждый.

Что нужно знать про бой Молдавского

Валентин Молдавский в июне прошлого года стал временным чемпионом тяжелого веса Bellator, поскольку регулярный чемпион выступал в двух весовых (до и свыше 93 кг) и долгое время не защищал пояс.

Райан Бэйдер был тем самым человеком, кто нанес очень обидное поражение Федору Емельяненко (за 35 секунд первым ударом в начале 2019 года), и этот бой рассматривался не только как титульный в тяжелом весе, но и как реванш Молдавского за наставника. В первом же раунде Бэйдер потряс оппонента тяжелым ударом и после этого в следующие 20 минут было много борьбы.

Бросается в глаза, что по статистике Молдавский забрал этот бой по всем показателям: 78:66 по точным попаданиям, 43:35 по силовым ударам, 34:15 по ударам коленями, 9:3 по переводам в партер. Бэйдер был лучше только по ударам локтями: 16:1. Перед пятым раундом бойцы забрали по два раунда каждый, и даже Бэйдер признает, что итог финальных пяти минут глядит очень спорным. У Молдавского получалось контролировать, Бэйдер бил локтями в голову. На сайте Sherdog.com пятый раунд единогласно оценили в сторону Молдавского. Судьи у клетки посчитали иначе. Райан Бэйдер остался чемпионом в тяжелом весе.

Что нужно знать о судействе в ММА?

Статистика ударов не имеет прямого влияния на выявление победителя. Раунды оцениваются отдельно друг от друга по системе 10 баллов за выигранный раунд, 9 (реже — 8 и 7) за проигранный. Таким образом при подведении итогов уверенно выигранный раунд весит столько же, сколько и раунд, где преимущество одного из бойцов было незаметным.

Ключевым в выявлении победителя раунда является такой трудноуловимый компонент, как ущерб или атака, способная привести к досрочной остановке боя. В боях Мамедова и Молдавского общим местом может стать как раз то, что в последних раундах Хендерсон выходил на прием на ногу, а Бэйдер бил локтями в висок. Если попытаться понять логику судей, то эти действия могли бы привести к досрочному завершению поединка.

К чему все это приведет?

На шортах Ислама Мамедова большими буквами было написано «Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова». Теперь подраться с Хендерсоном может попробовать еще один представитель этой школы Усман Нурмагомедов. Он был в углу у Мамедова, находится на третьем месте в рейтинге легковесов и имеет статистику 14-0.

Райан Бэйдер должен будет провести защиту титула на шоу Bellator в Париже. Драться нужно будет с одним из самых известных французских бойцов ММА Чиком Конго. Бой запланирован на 6 мая. Через 10 дней после этого боя Конго исполнится 47 лет. Фиксируем расцвет французского ММА: неделю назад в UFC дрались тренировавшиеся в Париже Сирил Ган и Франсис Нганну.

Подраться за пояс Bellator в тяжелом весе может и тренер Молдавского Федор Емельяненко. У Федора есть желание завершить карьеру в следующем бою и таким боем может стать реванш с Райаном Бэйдером летом в Москве. В случае победы Федор станет чемпионом в 45 лет и выиграет 41 бой за карьеру. В случае поражения два раза за три года проиграет Райану Бэйдеру.

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