Халилов, Амиржанов, Сатиев — трое россиян одержали победу на турнире ONE Friday Fights 41

Талантливые проспекты и звезды муай-тай показали много ярких моментов на турнире ONE Friday Fights 41. Трое из четырёх бойцов из России, заявленных на турнире ONE, одержали победу.

ТАГИР ХАЛИЛОВ (муай-тай)

Тагир Халилов одержал победу над Йодлекпетом Ор Атчарией в поединке по правилам муай-тай в промежуточном весе 136 фунтов.

В начале поединка Йодлекпет держал Халилова на расстоянии сильными киками, но россиянин справился со своей задачей и в конце раунда стал применять тяжёлые комбинации.

Во втором раунде Халилов с новыми силами бросился в погоню за нокаутом. Хотя ему удавалось срезать углы для нанесения большего количества ударов, Йодлекпет отвечал своими комбинациями из киков и панчей.

В третьем раунде таец пошёл в атаку, но хорошо передвигающийся Халилов выходил из-под ударов. Он завершил раунд комбинацией из семи ударов и заслужил признание двух из трёх судей на ринге. Халилов выиграл поединок раздельным решением.

РУСЛАН САТИЕВ (ММА)

В поединке по ММА в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг) Руслан Сатиев продемонстрировал мощную технику грэпплинга, отбив жесткий вызов дебютанта ONE Фарида Алибабазаде из Азербайджана.

В течение трёх раундов российский спортсмен прижимал своего противника к канвасу, применяя различные удушающие приёмы и удары руками и ногами, пытаясь одержать верх. После короткого обмена ударами Сатиев использовал кулаки, локти и колени в клинче, пытаясь провести тейкдаун. В третьем раунде Алибабазаде оживился и попытался провести сабмишен в конце раунда, но в итоге этого оказалось недостаточно для азербайджанской звезды.

Двое из трёх судей присудили победу Сатиеву, который благодаря такому удачному дебюту улучшил свой общий рекорд до 5-0.

ГАДЖИМУРАД АМИРЖАНОВ (ММА)

Гаджимурад Амиржанов открыл турнир победой над Мортезом Нарузи техническим нокаутом во втором раунде поединка в полусреднем весе.

Нарузи с самого начала стремился к жёсткому бою и пытался биться в стойке с российским противником. Но Амиржанов не терял терпения и парировал удары иранца своевременными тейкдаунами, что позволило ему контролировать первый раунд.

Во втором раунде сценарий мгновенно изменился, когда заметно уставший Нарузи воспользовался промахом Амиржанова и сам провёл тейкдаун. Но его нетерпение позволило Амиржанову провести идеальную кимуру и перевернуть соперника на спину. После этого 27-летний боец, воспользовавшись позицией креста, стал бить локтями, что привело к остановке боя на отметке 3:25 второго раунда. Победа позволила Амиржанову выйти на 2-0 в ONE, а общий счёт в его карьере теперь составляет 5-0.

— Нарузи — хороший соперник, похож на предыдущего. Я не видел, что мне стоит чего-то опасаться. Перед боем я говорил, что вы увидите повтор предыдущего боя — так и получилось, — приводит слова Амиржанова ONE. — Я отлично себя чувствую после боя и готов к любому сопернику, которого предложит мне лига. Всегда планирую наперед, и я вижу себя чемпионом ONE — это самое главное.

В кард было включено 12 напряженных поединков по муай-тай, ММА и кикбоксингу. Каждый из бойцов на турнирах серии ONE Friday Fights пытается показать себя самым запоминающимся образом, чтобы получить заветный контракт с ONE на сумму $100 тысяч. Контракт достался тайскому бойцу Сонгчайнои после победы над соотечественником Раком.

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