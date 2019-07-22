Чудинов бьется за пояс WBA Continental на Красной площади. Топ-трансляции 22 июля
Федор Чудинов / Фото: © globallookpress.com
Наш традиционный гид по главным спортивным трансляциям дня.
Наш традиционный гид по главным спортивным трансляциям дня.
09:25 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. ¼ финала
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
10:55 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. ¼ финала
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
13:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»
16:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
16:55 Фехтование. Чемпионат мира. Команды. Рапира. Женщины. Шпага. Мужчины
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»
17:00 Бокс. Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за титул WBA Continental в суперсреднем весе. Магомед Мадиев против Евгения Терентьева
Федор Чудинов / Фото: © Dennis Grombkowski / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru
Накануне празднование Международного дня бокса на Красной площади стартовал рекордной массовой тренировкой. Сегодня состоится кульминация - боксерский турнир. Возглавит его бой Федора Чудинова.