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Чудинов бьется за пояс WBA Continental на Красной площади. Топ-трансляции 22 июля

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Чудинов бьется за пояс WBA Continental на Красной площади. Топ-трансляции 22 июля
Федор Чудинов / Фото: © globallookpress.com
Наш традиционный гид по главным спортивным трансляциям дня.

09:25 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. ¼ финала 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

10:55 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. ¼ финала 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

13:55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

16:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

16:55 Фехтование. Чемпионат мира. Команды. Рапира. Женщины. Шпага. Мужчины 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

17:00 Бокс. Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за титул WBA Continental в суперсреднем весе. Магомед Мадиев против Евгения Терентьева

Федор Чудинов / Фото: © Dennis Grombkowski / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru 

Накануне празднование Международного дня бокса на Красной площади стартовал рекордной массовой тренировкой. Сегодня состоится кульминация - боксерский турнир. Возглавит его бой Федора Чудинова.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

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