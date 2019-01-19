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Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Женская эстафета на трассе в Рупольдинге, лондонское дерби и суперматч в Германии. Все трансляции субботы

09:11
Женская эстафета на трассе в Рупольдинге, лондонское дерби и суперматч в Германии. Все трансляции субботы
Светлана Миронова / Фото: © globallookpress.com
19 февраля — насыщенный спортивными событиями день. Для твоего удобства собрали все трансляции в одном месте.

05:00* Бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе

Американский боксер Деметриус Андраде этим утром защищал чемпионский титул по версии WBO. Самые ранние пташки видели этот бой в прямом эфире. Для остальных оставляем ссылку с результатом поединка. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и и «Матч! Боец»

07:55 Сноуборд. Кубок России. Бордер-кросс. Финал

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

11:00 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 1-я и 2-я попытки

В Иглсе продолжается пятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Он же — чемпионат Европы. Накануне медали в Австрии завоевали Александр Третьяков и Елена Никитина. В субботу настанет очередь бобслеисток и бобслеистов.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

13:55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Ростов-Дон — Ставрополье-СКФУ

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

15:25 Футбол. Чемпионат Англии. Вулверхэмптон — Лестер

23-й тур английского чемпионата откроет матч в Вулверхэмптоне. Хозяева поля в случае победы могут обойти соперника в турнирной таблице. Еще это отличный шанс для команды Нуну взять у «Лестера» за поражение на старте сезона (0:2).

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и Матч! Футбол 1

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Автодор — Локомотив-Кубань

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

16:00 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 1-я  и 2-я попытки

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины

Российская эстафетная четверка выиграла эстафету на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе. Теперь нашим девушкам надо попытаться закрепить успех. Сразу скажем — будет сложно. В составе нашей команды две дебютантки — Анастасия Морозова и Светлана Миронова. Третий этап побежит Ирина Старых, а завершит эстафету Екатерина Юрлова-Перхт. Такое нельзя пропускать.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

17:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Динамо-Казань — Динамо М

Противостояние двух «Динамо» — главная битва женской суперлиги. Волейболистки из Казани на своей площадке попробуют прервать победную серию коллег из Москвы, которая длится уже девять матчей.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль — Кристал Пэлас

Лидер АПЛ на домашнем стадионе примет 14-ю команду чемпионата. В августе команда Юргена Клоппа обыграла «стекольщиков» благодаря  голам Джеймса Милнера, Садио Мане и «сухому» матчу Алиссона.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед — Брайтон

Сульшера и его команда ожидает встреча с «Брайтоном». «Красные дьяволы» набрали ход и к этой игре подходят с серией из пяти победных матчей. В прошлом туре, напомним, «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (1:0).

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

18:00 MMA/Единоборства. Кикбоксинг. GPRO & Rampage. Артём Кошелев против Павла Авдаляна. Виталий Фархутдинов против Эльмира Губадова

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

18:10 Футбол. Чемпионат Испании. Реал — Севилья

Сегодня «Реал» может вернуться на третье место турнирной таблицы Ла Лиги. Для этого подопечные Сантьяго Солари нужно победить «Севилью». Задача не из легких.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

19:55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Франция — Испания

Российские гандболисты, к сожалению, завершили борьбу за медали на ЧМ в Германии. А вот бывший соперники россиян по группе — французы, ее продолжают.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

20:25 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал — Челси

Матч тура в Англии пройдет на «Эмирэйтс». Лондонское дерби соседей по таблице. Напомним только, что встреча оппонентов на «Стэмфорд Бридж» во 2-м туре АПЛ завершилась победой синих (3:2).

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. Лейпциг — Боруссия Д

Лидер немецкого чемпионата схлестнется с «Лейпцигом» в 18-м туре бундеслиги. Дортмундцы в прошлом матче сломили сопротивление «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «быки» в непростой игре взяли верх над «Вердером». Сегодня будет зрелищно.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. Уэска — Атлетико

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

21:25 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Страсбург

Неудачная полоса «Монако» продолжилась и в новом году. В январе команда Тьерри Анри добыла два очка в двух матчах. Ждем Александра Головина и Сеска Фабрегаса в стартовом составе.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Дания — Венгрия

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. Интер — Сассуоло

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

22:40 Футбол. Чемпионат Испании. Сельта — Валенсия

У команды Дениса Черышева год начался еще хуже. В 20-м туре примеры «летучие мыши» нанесут визит в Виго. 

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* — время везде московское

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Василий Пономарев, Jan Kruger / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images, РИА Новости/Алексей Филиппов, ВК «Динамо Казань», Reuters, Stu Forster / Staff/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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