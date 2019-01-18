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Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
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Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Мужская биатлонная эстафета и встреча главных открытий футбольной Испании. Все трансляции пятницы

09:00
Мужская биатлонная эстафета и встреча главных открытий футбольной Испании. Все трансляции пятницы
Фото: © globallookpress.com
Проведи 18 января с пользой.

11:15 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 1-я попытка

Очень динамичный и зрелищный вид спорта.

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13:10 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 2-я попытка

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины

Все мы помним золотой дубль в Оберхофе, поэтому ожидания уже не те, что раньше. Теперь есть уверенность в том, что наши спортсмены могут. Получится ли в этот раз — увидим. Не пропусти прямой эфир.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

16:30 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка

Этап Кубка мира продолжается соревнованием женщин.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

18:05 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Хоффенхайм — Бавария

Пытающаяся спасти сезон «Бавария» гостит у «деревенщин» (ничего личного — просто прозвище), которые сражаются за путевку в еврокубки на следующий сезон.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Лилль — Амьен

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. Хетафе — Алавес

Если произнести названия команд, представляется низ турнирной таблицы, не так ли? Как бы не так. «Алавес» сейчас пятый, «Хетафе» — шестой. А гости недавно еще и обыграли мадридский «Реал», который, кстати, опережает их всего на одно очко.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

Фото: globallookpress.com, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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