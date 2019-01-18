Мужская биатлонная эстафета и встреча главных открытий футбольной Испании. Все трансляции пятницы
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Проведи 18 января с пользой.
11:15 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 1-я попытка
Очень динамичный и зрелищный вид спорта.
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13:10 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 2-я попытка
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16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
Все мы помним золотой дубль в Оберхофе, поэтому ожидания уже не те, что раньше. Теперь есть уверенность в том, что наши спортсмены могут. Получится ли в этот раз — увидим. Не пропусти прямой эфир.
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16:30 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка
Этап Кубка мира продолжается соревнованием женщин.
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18:05 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка
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22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Хоффенхайм — Бавария
Пытающаяся спасти сезон «Бавария» гостит у «деревенщин» (ничего личного — просто прозвище), которые сражаются за путевку в еврокубки на следующий сезон.
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22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Лилль — Амьен
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22:55 Футбол. Чемпионат Испании. Хетафе — Алавес
Если произнести названия команд, представляется низ турнирной таблицы, не так ли? Как бы не так. «Алавес» сейчас пятый, «Хетафе» — шестой. А гости недавно еще и обыграли мадридский «Реал», который, кстати, опережает их всего на одно очко.
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Фото: globallookpress.com, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru