История шутки про Бё и Слепцову, а также тяжелые будни молодых талантов в «Барсе». Топ-тексты дня

Лучшие тексты среды на «Матч ТВ».

2019-01-17T00:51:38+03:00 Лучшие тексты среды на «Матч ТВ».

Обзор уловок большого спорта.

Вообще-то на допинг спортсменов тестируют уже давно, еще с шестидесятых годов прошлого века. Однако до недавнего времени сам по себе допинг-контроль не создавал больших проблем желающим использовать запрещенные препараты по одной простой причине: он был предсказуем, потому что проводился только на крупных соревнованиях. Именно появление внесоревновательного допинг-контроля стало главной проблемой. Сначала, в 1990-х, он был редкостью, а позже — с появлением системы АДАМС, где спортсмены указывают свое местонахождение на каждый день — превратился во вполне обычное дело.

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Спросили у всех участников этой шутки.

Вы наверняка заметили, что почти в каждом разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» Ильей Трифановым Тарьей Бе переводит тему на Слепцову. Одно время даже ходили слухи о свадьбе норвежского спортсмена и российской биатлонистки. Михаил Кузнецов поговорил с Тарьеем, Ильей и Светланой и узнал, с чего все началось.

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Сегодня легенде ринга стукнуло 50.

Отвечая на вопрос, «кто является лучшим в истории профессионального бокса?», большинство людей вспоминают Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Но не того, кто объединил в себе яркие черты двух легенд. Он порхал как бабочка, бил как Железный Майк, жил как Рой Джонс-младший.

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Из-за спин суперзвезд в Каталонии не вылезти.

Сампер и Аленья — полузащитники. Если бы они были нападающими, то у них и вовсе не было бы шансов заиграть в «Барселоне». За последние 10 лет каталонский клуб — настоящее кладбище для собственных форвардов или просто молодых футболистов, играющих в нападении. Им так и не суждено было пробиться в основу из-за спин дорогостоящих асов вроде Луиса Суареса, Неймара, Давида Вильи или Усмана Дембеле. И, конечно, наличие в составе Месси тоже сломало не один карьерный путь.

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Чемпионат Европы в Минске будет богат на яркие события. Но главным из них, несомненно, станет прощальное выступление Хавьера Фернандеса, на данный момент шестикратного чемпиона Европы, двукратного чемпиона мира и бронзового призера ОИ-2018.

Возможно, в этот момент мир потерял сверхрезультативного хавбека и будущую звезду «Королевского клуба» в лице Хавьера Фернандеса. Зато приобрел выдающегося фигуриста, который своим личным спортивным прогрессом много лет подряд двигал вперед европейское мужское одиночное катание. Что касается «Реала», то он в жизни Хавьера все равно присутствует — как любимая футбольная команда.

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Текст о середняках и аутсайдерах. Трем командам будет совсем тяжело, их тренерам нужно заменить нескольких лидеров.

Клуб больше не готов платить 1,5 млн евро в год Кудряшову, Гранату и Джанаеву — самым высокооплачиваемым россиянам «Рубина», сообщает «Бизнес Онлайн». Кудряшов уже расторг контракт, он должен усилить «Краснодар». Джанаев ищет новый клуб. Скорее всего, останется только Гранат, согласившийся на трехкратное понижение. Если не зимой, то летом уйдет Сердар Азмун, который сейчас рубится с Ираном на Кубке Азии. Чико Флорес в данный момент тренируется с молодежной командой.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Al Bello/Getty Images Sport/Getty Images, Juan Manuel Serrano Arce / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Новости/Алексей Куденко.