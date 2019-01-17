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Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Два биатлонных спринта, большой день в КХЛ, евроматчи ЦСКА и «Химок», а также час Х для гандболистов. Топ-трансляции дня

09:02
Два биатлонных спринта, большой день в КХЛ, евроматчи ЦСКА и «Химок», а также час Х для гандболистов. Топ-трансляции дня
Александр Логинов / Фото: © globallookpress.com
Четверг будет очень насыщенным днем в плане спорта. Верьте на слово, наш традиционный гид дает куда более точные прогнозы, нежели метеорологи.

11:50 Хоккей. КХЛ. Адмирал — Северсталь ₽

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12:20 Хоккей. КХЛ. Амур — Йокерит ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

Мужской спринт пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге должен был состояться накануне. Однако из-за часто случающейся в последнее время в Европе непогоды гонку пришлось сдвинуть на четверг.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

14:20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС — Локомотив ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Спартак ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 

Вторая биатлонная гонка дня. На сей раз спринт бегут женщины.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

16:15 Хоккей. КХЛ. Барыс — Салават Юлаев ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

16:50 Хоккей. КХЛ. Трактор — Торпедо НН ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Динамо М — Тур 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

19:20 Хоккей. КХЛ. Авангард — ХК Сочи ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

19:20 Хоккей. КХЛ. СКА — ХК Динамо М ₽

С относительно недавних пор противостояние этих клубов начало носить принципиальный характер. Тем интереснее будет смотреть трансляцию из Петербурга.

Прямая трансляция на matchtv.ru

19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Автомобилист ₽

Лидер КХЛ в четверг скрестит клюшки с лидером Востока. Будет жарко.

Прямая трансляция на matchtv.ru

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — Бавария 

Когда «Бавария» едет в гости к ЦСКА, то фаворитом неизменно являются армейцы. Это не футбол. Однако не так давно в ранге аутсайдера к команде Димитриса Итудиса приезжал «Маккаби» из Тель-Авива. Чем все это закончилось — мы все помним. Надеемся, история не повторится. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

20:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Р — Металлург Мг ₽

Прямая трансляция на matchtv.ru

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Олимпиакос — Химки 

«Химки» в гостях у одной из самых опасных команд Европы — греческого «Олимпиакоса». 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Франция — Россия

Проиграв бразильцам, россияне сильно осложнили себе турнирную ситуацию. Чтобы продолжить борьбу на турнире необходимо побеждать французов.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

Фото: ХК «Адмирал», РИА Новости/Владимир Федоренко, globallookpress.com, ХК «Салават Юлаев», ХК «Торпедо», Официальный сайт ВФВ, Dinamo Riga, Patrick Albertini / Contributor / Euroleague Basketball / Gettyimages.ru

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