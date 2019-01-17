Два биатлонных спринта, большой день в КХЛ, евроматчи ЦСКА и «Химок», а также час Х для гандболистов. Топ-трансляции дня
11:50 Хоккей. КХЛ. Адмирал — Северсталь ₽
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12:20 Хоккей. КХЛ. Амур — Йокерит ₽
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16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
Мужской спринт пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге должен был состояться накануне. Однако из-за часто случающейся в последнее время в Европе непогоды гонку пришлось сдвинуть на четверг.
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14:20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС — Локомотив ₽
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15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Спартак ₽
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16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
Вторая биатлонная гонка дня. На сей раз спринт бегут женщины.
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16:15 Хоккей. КХЛ. Барыс — Салават Юлаев ₽
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16:50 Хоккей. КХЛ. Трактор — Торпедо НН ₽
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18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Динамо М — Тур
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19:20 Хоккей. КХЛ. Авангард — ХК Сочи ₽
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19:20 Хоккей. КХЛ. СКА — ХК Динамо М ₽
С относительно недавних пор противостояние этих клубов начало носить принципиальный характер. Тем интереснее будет смотреть трансляцию из Петербурга.
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19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Автомобилист ₽
Лидер КХЛ в четверг скрестит клюшки с лидером Востока. Будет жарко.
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19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — Бавария
Когда «Бавария» едет в гости к ЦСКА, то фаворитом неизменно являются армейцы. Это не футбол. Однако не так давно в ранге аутсайдера к команде Димитриса Итудиса приезжал «Маккаби» из Тель-Авива. Чем все это закончилось — мы все помним. Надеемся, история не повторится.
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20:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Р — Металлург Мг ₽
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21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Олимпиакос — Химки
«Химки» в гостях у одной из самых опасных команд Европы — греческого «Олимпиакоса».
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22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Франция — Россия
Проиграв бразильцам, россияне сильно осложнили себе турнирную ситуацию. Чтобы продолжить борьбу на турнире необходимо побеждать французов.
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Фото: ХК «Адмирал», РИА Новости/Владимир Федоренко, globallookpress.com, ХК «Салават Юлаев», ХК «Торпедо», Официальный сайт ВФВ, Dinamo Riga, Patrick Albertini / Contributor / Euroleague Basketball / Gettyimages.ru