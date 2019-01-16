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Главный тренер сборной Норвегии – о шансах Логинова догнать Йоханнеса в общем зачете и работе с Фуркадом

15:38
Главный тренер сборной Норвегии – о шансах Логинова догнать Йоханнеса в общем зачете и работе с Фуркадом
Зигфрид Мазе / Фото: © globallookpress.com
Зигфрид Мазе считает, что россиянин еще может побороться за Большой хрустальный глобус.

- Если на первых трех этапах Йоханнес имел очень большое преимущество над всеми, то в Оберхофе эта разница между соперниками была меньше. В чем причина?

- Это может быть связано с погодными условиями. Трасса была сложной. На самом деле в Оберхофе была бОльшая разница между спортсменами не из топ-10. Если вы посмотрите на спринт и пасьют, то обычно разрыв между первым и шестидесятым местами составляет две минуты. В Оберхофе он был четыре минуты. Конечно, биатлонисты из топ-10 подобрались ближе к результатам Йоханнеса, но остальные были дальше. Мне кажется, что причина в сложной трассе.

- Кто главный соперник Йоханеса в этом сезоне?

- Посмотрите на общий зачет и получите ответ.

- Думаете, у Логинова есть шанс достать Йоханнеса в борьбе за Кубок мира?

- Сейчас Логинов отстает от Бе на 130 очков. Конечно, если Йоханнес заболеет или что-нибудь еще случится, у Логинова будет шанс. Мы не чувствуем себя комфортно. Да, у нас много очков. Но мы видим, что Александр становится все лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса.

- Должен ли Йоханнес ехать на североамериканские этапы Кубка мира?

- Мы будем думать об этом после этапа в Антхольце.

- Что вы чувствуете, когда ваш бывший спортсмен – Мартен Фуркад – финиширует за пределами топ-20?

- Это неприятно видеть, когда такие атлеты, как Мартен, так проваливаются. Когда подобное случается с другими, то я не так переживаю. Не знаю, должны ли мы волноваться за Мартена. Это часть игры.

- В чем разница между работой с Йоханнесом и работой с Мартеном?

- Здесь не такая большая разница. У обоих хорошее отношение и поведение. В каждодневной работе с ними, конечно, есть различия, но не столь существенные. Эти парни имеют одинаковые амбиции – быть лучшими в мире. И они над этим работают.

- Ваша персональная цель на этот сезон – помочь Йоханнесу выиграть Большой хрустальный глобус?

- Мои амбиции касаются всей норвежской команды – насколько могу, стремлюсь помочь всем достичь того, чего они хотят. Конечно, я буду удовлетворен, если Йоханнес выиграет. Но я также буду удовлетворен, если все остальные будут на высоких местах в общем зачете или окажутся на подиуме в одной конкретной гонке.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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