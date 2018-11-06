Сюрпризы от Черчесова и гайд по биатлонному Кубку мира. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»

Дайджест лучших текстов выходного понедельника!

2018-11-06T00:35:08+03:00 Дайджест лучших текстов выходного понедельника!

В роли гида для «Матч ТВ» выступает сестра-близнец Антона Шипулина – Анна Маслова.

До старта международного зимнего биатлонного сезона остается меньше месяца. Первые гонки (сингл-микст и смешанная эстафета) пройдут 2 декабря в словенской Поклюке. В преддверии сезона «Матч ТВ» попросил сестру Антона Шипулина Анну Маслову дать несколько полезных советов для болельщиков. Анна является руководителем фан-сборной России по биатлону и организовывает туры на этапы КМ.

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В понедельник был объявлен состав сборной России на ноябрьские игры с Германией и Швецией. Всего в списке 26 фамилий.

С 2016 года сборная находилась в поиске своего лица. В это почти никто не верил, но отыскать его удалось в самый нужный момент – на домашнем чемпионате мира. И пускай уже после турнира сразу несколько ключевых персон завязали со сборной, а кто-то и вообще с футболом, узнаваемые черты никуда не исчезли. Во многом это связано и с постоянством Черчесова, который по сравнению с октябрьским сбором внес лишь косметические изменения в состав.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед последним сбором команды в 2018 году.

— Дело в том, что молодежная сборная этого созыва прекратила свое существование. Тот же Ахметов по возрасту уже не будет в ней играть. В отличие от Чалова, который во возрасту еще подходит. Это раз. Второе: в ноябре у молодежки нет игр. Мы тогда говорили, что у них свой турнир, в который надо попадать. Действуем последовательно: появилась возможность вызвать молодых, сделали это. Опережая вопросы, скажу, что в будущем могут быть вызваны и другие игроки молодежки. Чтобы посмотреть за ними не с трибун, а воочию. Наши двери открыты – и это не просто лозунг, а наша позиция, — сказал Черчесов.

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Про гордый и обособленный регион Испании – Страну басков – мы часто вспоминаем, когда говорим о велоспорте или футболе. Поигравший за три топ-клуба в разных лигах Хаби Алонсо, легендарный вратарь Андони Субисаррета, нестареющий Ариц Адурис…

Басков в спорте часто можно определить по уникальным фамилиям. Достаточно прочитать, что сегодня выступает Сесар Аспиликуэта, Хосеба Эчеберрия или, не дай бог, Устариц Алдекоаталора – и сразу понятно, что этот малый из числа басков. На самом деле знаменитых спортсменов с баскскими корнями еще больше, чем кажется.

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Японский промоушен Rizin сообщил про бой Флойда Мейвезера 31 декабря по правилам ММА против 20-летнего Теньшина Насукавы. Есть афиша, есть слова бойцов, есть подтверждения от организации, но все равно нет веры, что это произойдет.

Первое впечатление самое верное. Итак, Флойд Мейвезер 31 декабря будет драться в маленьких перчатках с 20-летним японцем. Статистика в ММА – 4-0. Вы верите? Быстро: да – нет? Ну вот, и мы тоже. Почему тогда про это надо написать – потому что это выглядит, как очень хорошая, но все же стандартная пиар-акция промоушена Rizin.

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Сперва – ответы, потом – счет.

С начала ноября по середину января все внимание в российском хоккее собирается вокруг одного человека. Его зовут Валерий Брагин. Он собирает молодежную сборную для чемпионата мира, и, как обычно, главным этапом подготовки служит Суперсерия с командами трех молодежных лиг Канады – Западной, Онтарио и Квебека.

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Комментатор «Матч ТВ», работавший вчера на встрече «Зенит» — «Ахмат», проанализировал игру петербуржцев, оценил их лидерство в чемпионате и высказался по поводу одного из ключевых игроков команды.

— Не набрали форму Маммана с Ерохиным. У них были травмы, после которых еще надо восстанавливаться. Но это нормальный процесс – так в футболе всегда бывает. Кстати, перед матчем приз лучшему игроку «Зенита» за прошлый месяц вручили Себастьяну Дриусси, а он остался в запасе. Пикантный момент! Сразу же про этого аргентинца тогда и скажу: когда он вышел на замену, то выглядел не как обычно. Его появление на поле на этот раз по большому счету ничем петербуржцам не помогло. Зато порадовал Маркизио.

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Фото: © Союз биатлонистов России, Российский Футбольный Союз, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Юрий Сомов, globallookpress.com, globallookpress.com, РИА Новости/Крис Бэрри, РИА Новости/Михаил Воскресенский