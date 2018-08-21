Как будут проходить выборы президента IBU, кто кандидаты и почему Майгуров выдвинут от Белоруссии

7 главных вопросов о конгрессе Международного союза биатлонистов.

Где и когда?

Конгресс пройдет с 5 по 9 сентября в хорватском Порече. Место проведения было выбрано два года назад на конгрессе IBU в Кишиневе. В ходе голосования Пореч обошел Прагу, Будапешт, Осло и Мидуэй (США).

Кто кандидаты на пост президента IBU?

Олле Далин

Далин выдвинут от Шведской федерации биатлона, чьим президентом является с 2010 года. Он занимался горнолыжным спортом, стрельбой и биатлоном (по крайней мере так написано в его предвыборном манифесте). Олле – основатель биатлонного клуба «Сундсвааль», который считается самым успешным в Швеции. Именно здесь начинала карьеру Магдалена Форсберг. Тренируясь у Вольфганга Пихлера, Форсберг выиграла шесть золотых медалей чемпионатов мира и стала обладательницей шести Кубков мира.

У Далина довольно обширное биатлонное портфолио. Много лет проработал (и до сих пор работает) в Шведской федерации биатлона. Входил в исполком по организации ЧМ-2008 в Эстерсунде и является главой ближайшего чемпионата мира, который также пройдет в Швеции. С 2014-го по 2018-й – вице-президент IBU по развитию.

Помимо биатлона возглавлял несколько компаний, занимающихся целлюлозно-бумажной промышленностью.

Байба Брока

Если Далина можно охарактеризовать как «бизнесмена», то Байба Брока – «политик». Она выдвинута на пост президента IBU от Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет с 2014-го. Опыта работы в биатлоне у нее значительно меньше, чем у оппонента.

Большую часть своей карьеры Брока занималась политикой. Дважды была в числе кандидатов на пост мэра Риги. В 2014-м являлась министром юстиции Латвии. На сегодняшний день – депутат Рижской думы, а также занимает посты вице-президента сената Латвийского университета и руководителя ректората.

Помимо того что она возглавляет федерацию биатлона своей страны, Байба является членом юридического комитета IBU и членом правления Олимпийского комитета Латвии. 42-летняя Брока пропагандирует здоровый образ жизни. Она сама принимает участие в марафонах, лыжных гонках, соревнованиях по триатлону.

На прошлой неделе сайт Inside the Games, ссылаясь на Олле Далина, сообщил о том, что кандидатуру Байбы Броки лоббирует Россия. Причина этому – более мягкая позиция латвийского кандидата в отношении расследования коррупционного скандала в IBU. Однако, если посмотреть на политическую карьеру Броки, заметно, что особой лояльности к нашей стране она не проявляет.

Наоборот, Байба несколько раз высказывалась не в пользу России. Например, будучи кандидатом на пост мэра Риги в 2017-м, она заявила, что выполнила одно из обещаний еще до выборов – а именно закрыла русскую версию городского портала Riga.lv. Но на самом деле сайт продолжил работать на обоих языках (и русская версия функционирует до сих пор).

Что они предлагают?

«Ввести биатлон в новую эру» – главный лозунг шведского кандидата. Своей задачей Далин считает восстановление репутации вида спорта. Швед надеется, что его стратегический план сделает биатлон более сильным, чем раньше. Реализовывать идеи Далин намерен через эффективное управление и финансовую прозрачность, усиление антидопинговой работы, увеличение доходов и активную работу с финансовыми ресурсами.

Основные принципы программы Броки схожи. Главное у латвийского кандидата – 100-процентная финансовая прозрачность и нулевая толерантность к допингу. Она тоже нацелена на восстановление репутации IBU, привлечение зрителей на стадионы и создание для спортсменов среды для справедливой конкуренции. По ее словам, в достижении поставленных задач ей поможет богатый юридический опыт.

А где Бессеберг?

Андерс Бессеберг, руководивший IBU на протяжении 25 лет (то есть с момента основания организации), покинул свой президентский пост в апреле 2018-го на время допингового расследования. Также приостановлены полномочия генерального секретаря IBU Николь Реш. Сотрудники международного союза обвиняются в сокрытии положительных допинг-проб и коррупции. Подозреваемым грозит тюремный срок до пяти лет.

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров отказался от законного права возглавить федерацию. Исполняющим обязанности президента организации до сентябрьских выборов является вице-президент по финансам австриец Клаус Лейстнер.

Кого еще будут выбирать на конгрессе?

На конгрессе пройдут выборы на следующие позиции:

– Первый вице-президент IBU (пять кандидатов на одно место)

– Вице-президент IBU по финансам (два кандидата на одно место)

– Исполком IBU (17 кандидатов на шесть мест)

– Технический комитет IBU (14 кандидатов на 10 мест)

На позиции первого вице-президента IBU и члена исполкома претендует Виктор Майгуров. На эти должности его выдвинула Белорусская федерация биатлона. Таким образом, действующий первый вице-президент IBU (эту должность Майгуров занимает с 2014 года) решил подстраховаться, так как СБР по-прежнему не восстановлен в своих правах. Будучи спортсменом, Майгуров выступал за сборную Белоруссии на Олимпиаде-1994.

Каких еще решений ждать?

Также на конгрессе должны выбрать города, которые получат право принимать чемпионаты мира в 2021 и 2023 годах. Изначально ЧМ-2021 должен был состояться в Тюмени. Этот город выбрали на 12-м конгрессе IBU. Но из-за допингового скандала Тюмень была вынуждена добровольно отказаться от проведения соревнований. Сейчас на выборах хозяина ЧМ-2021 остался только один кандидат – словенская Поклюка.

За право провести ЧМ-2023 спорят чешский Нове-Место и немецкий Оберхоф.

Как будут проходить выборы?

В конгрессе примут участие представители 54 стран. Но две из них являются временными членами IBU – Россия и Ирландия. Конгресс решит, будут ли обладать эти страны правом голоса на выборах.

Президента, первого вице-президента и вице-президента по финансам выберут большинством голосов. То есть кандидат должен набрать более 50 процентов. Если ни у кого не будет большинства, то пройдет второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. При равенстве во втором туре – проведут третий, при равенстве в третьем – выбор окажется сделан путем жребия.

В исполком и технический комитет выберут кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Если за последнее место будет равенство в голосах (то есть за шестое место в исполкоме и десятое в техническом комитете), состоится второй тур. Дальше – по аналогии с выборами президента IBU.

Города-хозяева чемпионатов мира также определят большинством голосов. Со вторым и третьим туром, если потребуется.

Голосование – закрытое. Но конгресс может решить провести и открытые выборы.

Фото: IBU International Biathlon Union, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Антон Сакерин/СБР