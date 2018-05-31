«Будем возвращать полную квоту на Кубок мира». Россиянин Андрей Прокунин теперь тренирует украинских биатлонисток

Новый старший тренер женской сборной Украины дал интервью «Матч ТВ».

Российский специалист Андрей Прокунин, готовивший корейскую сборную к домашней Олимпиаде, некоторое время назад был анонсирован как новый старший тренер женской сборной Украины. Мы связались, чтобы узнать, почему он завершил сотрудничество с корейцами, отчего выбрал Украину и как относится к некоторым высказываниям в свой адрес.

– Когда вам предложили возглавить украинский женский биатлон?

– После окончания зимнего сезона. В начале апреля на меня вышло руководство украинской федерации. В тот момент было еще два предложения – от одной из европейских стран и от Кореи, которая хотела продолжить сотрудничество.

– Когда мы последний раз беседовали в Антерсельве, вы говорили, что корейцы еще думают. Выходит, надумали?

– Они хотели меня оставить, личные условия контракта остались прежними. Вместе с тем некоторые моменты стали немного хуже.

– Поэтому в итоге выбрали Украину?

– Определяющим фактором были цели, поставленные передо мной, и условия работы. Все это оказалось очень интересным.

– Уже приступили к исполнению новых обязанностей?

– Да, в данный момент мы находимся на сборе в Чернигове, я сюда приехал 29 мая. Знакомлюсь со спортсменами, принимаю команду.

– Как вас встретили подопечные?

– Тут долго разговаривать не пришлось. Украинские биатлонистки всем хорошо известны. Это и олимпийские чемпионки, и молодые перспективные спортсменки, и юниорки. Перед каждой стоят определенные задачи, все девушки заинтересованы в достижении результатов. Кого-то я отлично знаю, кого-то – чуть хуже.

– План сборов на сезон составлен?

– Все уже согласовано, планы в работе, с проведением сборов проблем не возникает.

– Как вы отнеслись к резким высказываниям комментатора Андрея Столярчука, что «на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста – просто аморально»?

– Конечно, неприятно было это читать. Но человек озвучил свою позицию, пусть она больше политическая, нежели спортивная. Люди имеют право высказать мнение, а мое дело, – тренировать. Только работа и результат покажут состоятельность тех или иных взглядов. Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний момент никаких проблем у меня не возникает.

– Какие задачи перед вами поставлены на предстоящий сезон?

– Как и другие тренеры, я заслушивался на комиссии, в которую входили члены федерации биатлона и министерства спорта Украины. Сказал, что мне хорошо известны возможности команды, понятны цели и задачи. В первую очередь это успешное выступление на чемпионате мира в Эстерсунде. Какой-то конкретный медальный план не озвучивался. Вторая цель – возвращение полной квоты для участия в Кубке мира. Как известно, Украина, к сожалению, ее потеряла, отказавшись в конце минувшего сезона от поездки в Тюмень.

– Как складывается судьба у Тимофея Лапшина и Анны Фролиной?

– Они продолжат выступать за Корею. Поддерживаем связь. Новый тренер корейской сборной должен будет, как и я в свое время, получить информацию о том, что делала команда последние два года. Соответственно, я эту информацию готов предоставить.

– Замену вам корейцы еще не нашли?

– Пока нет. Но спортсмены готовятся, и у них все должно быть хорошо. Искренне желаю им успехов.

– С вами советовались по поводу возможных кандидатов?

– Я полномочия сложил и вряд ли что-то вправе советовать. Могу лишь дать определенные рекомендации тому, кого пригласят. Решение должна принимать федерация, но предварительно неплохо бы выслушать мнение лидеров команды, таких, как Анна и Тимофей.

– Екатерина Аввакумова вернулась в Россию и сделала несколько резких заявлений.

– Я это видел и уже прокомментировал, добавить нечего. Желаю ей удачи в карьере, благодарю за опыт. Возвращаться к этой теме больше не хочу.

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