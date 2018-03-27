Антон Бабиков: «В этом сезоне сделал шаг назад из-за своей самооценки»

Российский биатлонист - о Пхенчхане, Тюмени и Шипулине.

— Все равно поставил бы себе четверку. Я уже сделал шаг назад в этом сезоне из-за своей самооценки. Поставив себе тройку, которая, возможно, более очевидна, сделаю еще один шаг назад. Поэтому хочется оценить не только результаты, но и те моменты, которые я пережил; тот опыт, который я получил. Поэтому четверка, со взглядом на будущее.

— Этап в Тюмени все-таки добавил позитива? Неоднозначные результаты, но родные болельщики…

— Однозначно. Про зрителей очень верно подмечено, там была особая атмосфера. Это было грандиозное событие. Олимпийский стадион просто нервно курит в сторонке, как принято говорить, по сравнению с тем, какой фурор произвели в Тюмени. Просто потрясающе. Последние гонки показали, что я могу собраться и даже после очень тяжелых гонок показывать достойные результаты. Только небольшие ошибки не позволили мне быть во всеоружии, как Максим Цветков. Но мы – команда, и здорово, что хотя бы в последней гонке показали, что все мы способны бороться.

— Тюмень – лучший этап Кубка мира?

— Однозначно, во всем: в организации, по эмоциям. Ну, и – не знаю, к счастью или к сожалению — в плане эмоций после этапа тоже. Все закончилось интересной борьбой, а это главное для меня.

— Антону Шипулину отомстили или отомстите за разрисованную аккредитацию?

— Отомщу! Вот на чемпионат России приедем… В Тюмени, к сожалению, было мало времени, мы в суете собирались. Масс-старт, потом ночью летел… Пусть это добавит элемент неожиданности для него.

— Илья Трифанов в эфире «Матч ТВ» сказал, что Шипулин сам не уверен – будет ли продолжать карьеру. На ваш взгляд, Антону рано заканчивать?

— Рано. Думаю, он продолжит карьеру. Этот сезон не доставил Антону тех эмоций, которых он заслуживает. Я не говорю о полном олимпийском цикле, но верю, что Шипулин может показать результаты гораздо выше и стабильнее, чем в этом году. Мне бы хотелось для него… Ну, то есть мне не хотелось бы для него завершения карьеры, но когда он сам это решит, лучше, чтобы это было на более приятной ноте, чем в этом году.

— Четвертый год подряд Шипулин попадает в топ-3 общего зачета Кубка мира. Большой Хрустальный глобус ему по силам?

— Думаю, да. Кубок мира показал, что соперничество реально, Мартен Фуркад подпускает соперников. Понятно, что вырос Йоханнес Бе, так что это не просто слабость Фуркада. Я знаю, что Антон достаточно силен, чтобы собраться и бороться с ними на протяжении всего сезона.

— На следующий сезон ставите перед собой какие-то конкретные цели? Количество пьедесталов, место в общем зачете, очки…

— Нет, сейчас уже не ставлю подобных задач. Не думаю, что эти планы заканчиваются чем-то хорошим. Сезон слишком длинный. Взять за пример шведа Себастьяна Самуэльссона. Ну, какая теперь разница, что за задачи он ставил перед собой в тотале Кубка мира, когда он олимпийский чемпион и призер? Он мог сказать, что хочет попасть в топ-20 общего зачета и не сделать этого. Но он добился главного за этот сезон.

— К слову, об Олимпиаде. Остыли, отошли от нее окончательно? Немало гонок прошло после стартов в Корее.

— Да, слава богу, отошел, остыл. Переварил большую часть моментов, которые меня гложили. Думаю, в итоге извлеку пользу от всего пережитого.

— То есть поездка в Пхенчхан – больше полезный урок, чем просто негативный опыт?

— Урок, однозначно. Как и с оценкой за сезон, не хочу думать о негативе. Считаю, что это был сложный урок, который мы, возможно, не хотели учить. Именно в том виде, в котором нам преподнесли. Но ничего не поделать, мы должны были прийти и постараться сдать этот экзамен.

— Многие биатлонисты не всегда корректно высказываются, кто-то бойкотирует этап в Тюмени… Косых взглядов на себе не ощущаете?

— Я не замечаю косых взглядов. Знаю, что меня считают дружелюбным даже те, кто высказывается негативно. Мне кажется, их это чаще удивляет: «Почему это Антон с нами так приветлив, когда мы что-то такое сказали?» Думаю, это для них урок того, что я воспринимаю других биатлонистов как людей, а не представителей каких-то наций, стран. Возможно, благодаря моему отношению к ним они переосмыслят свое отношение к России и будут основываться только на личном опыте и общении.

Текст: Роман Шевченко

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов