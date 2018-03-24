Айфон от Мутко, деревянная медаль, обложка Playboy. Какие экспонаты есть с доме-музее династии Шипулиных

Фотоэкскурсия «Матч ТВ».

За несколько часов до женского спринта фан-сборная России по биатлону отмечала свое пятилетие. Руководителем этой организацией является сестра-близнец Антона Шипулина – Анна Маслова. Слет болельщиков решили организовать в доме-музее династии Шипулиных, где живут родители Антона, Насти и Анны. Резиденция расположена в деревне Мичурино – в 10 минутах ходьбы от стадиона «Жемчужина Сибири».

Среди специальных гостей олимпийская чемпионка Галина Куклева, корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов. Главным объектом для совместных фотографий стал самый знаменитый биатлонный болельщик Норберт Штарке.

Несмотря на то, что до мужской тренировки оставалось около получаса, сам Антон появился перед болельщиками. Во дворе дома поиграл со своим сыном Димой.

Зарубился с Ильей Трифановым в стрельбе из лазерной винтовки. «Я ж тебя сделаю», - сказал Антон корреспонденту «Матч ТВ». Первая стрельба – без шансов для Ильи. «Давай еще», - просил Трифанов. «Давайте, если сейчас он проиграет, будет отжиматься 30 раз?» - поинтересовался Шипулин у болельщиков. Не проиграл. Ничья 1:1.

Экскурсию по дому для меня проводила Анна Маслова. Территория большая. Есть даже свое озеро, которое я не сразу заметил под толщей льда и снега. Через озеро перекинут «пьяный мост», как его называли болельщики. Грузоподъемность висячего моста 200 килограммов.

«На этом озере Антон с папиком любят летом порыбачить. Причем Антон ловит, а потом отпускает, когда маленькие рыбки попадаются. Ему жалко. И Рико Гросс здесь рыбачил. Приобщаем его к русской рыбалке», - рассказывает Маслова.

Мост ведет к тренажерному залу под открытым небом. «Это все папа у нас сооружает конструкции, приклады. Спортсмены, когда приезжают на сборы в Тюмень, делают тут ОФП, зарядочку, бегают», - объясняет сестра Шипулина.

На первом этаже дома расположена бильярдная. «Стол – это подарок Антона папе на 50-летие. Он сам был на сборах в это время. Попросил меня заказать. Когда Антон приезжает, они тут с папой режутся, баттлы устраивают. И с тренерами иногда играют. Мужские разборки», - говорит Анна.

В углу бильярдной Владимир Шипулин сделал музей старинных лыж, винтовок, роллеров. Некоторые лыжи со сломанными концами.

По периметру висят аккредитации всей семьи с различных этапов Кубка мира, чемпионатов мира, Олимпиад. На некоторых бейджах Антон совсем пацан, Анастасия Кузьмина под фамилией Шипулина, а у мамы два разных имени.

«Бабушка хотела назвать ее Алла, а дедушка – Ольгой. В итоге когда дед пошел записывать имя в загсе, сделал, как сам хотел. Поэтому такое двойное имя. Мама по жизни и представляется Аллой», - объясняет Маслова.

В углу бильярдной – большая деревянная медаль. «Мы ее сделали к юбилею Антона прошлым августом. Я выступила инициатором. Когда мужская сборная была летом на сборах, я ходила к ним на рубеж. Каждый забивал в полено гильзы, которые образовали цифру 30. С другой стороны медали – автографы биатлонистов и тренеров», - рассказывает Анна.

В коридоре на втором этаже висят коллажи от фанатов Антона, рисунки, фотографии. На одном из коллажей болельщики зафотошопили изображение Шипулина на обложку журнала Playboy.

Коридор ведет к главной музейной комнате. Там находятся медали, кубки, призы, стартовые бибы с автографами с победных гонок, подарки от болельщиков, пивная кружка, которую дарят на подиуме в «Рождественской гонке» (Шипулин выигрывал на этих соревнованиях в 2012 году в паре с Екатериной Юрловой-Перхт), медали родителей, дипломы, сувениры с Олимпиад, именной номер от олимпийской машины.

- Вон видите даже айфон есть, подаренный после Сочи. Олимпийские кольца на нем очень стильно подсвечиваются, - показывает Маслова.

- А кто подарил?

- Мутко, по-моему.

«Этот мяч с автографами подарила Антону женская сборная по гандболу после Олимпиады в Рио. Он дружит с кем-то из команды. Интересно, что вместе с автографами они оставляли свой игровой номер. Я ему потом лично писала слова благодарности для соцсетей», - продолжает экскурсию сестра Шипулина.

«Этому дому около десяти лет, музею – больше пяти. Каждый сезон он пополняется наградами. Все Антон отдает нам в руки. В Екатеринбурге у себя ничего не хранит. В прошлом сезоне болельщики подарили ему кубок наподобие Большого хрустального глобуса. На нем написали: «Чемпиону наших сердец». Болельщики считают, что он достоин самый высшей награды», - поделилась Маслова.

Фото: Михаил Кузнецов