Мартен Фуркад: «Я решил выступать до 2020 года. Если Шипулин закончит раньше, я его пойму»

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился своими планами относительно будущего в спорте.

– Вы чувствуете достаточно мотивации, чтобы выступать до следующих Олимпийских игр?

– Нет. Я не могу думать про Олимпиаду в Пекине. Для меня это слишком далеко. Но я чувствую достаточно мотивации, чтобы продолжать еще два года. Я решил выступать до 2020-го, потому что не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на 4 года. Еще два года. Потому будет совещание с моей семьей. Я не закрываю двери. Я просто говорю, что сейчас очень сложно заглядывать так далеко.

– Антон Шипулин раздумывает над решением завершить карьеру в этом сезоне. Что вы думаете об этом решении?

– Антон на год меня старше, а я раздумываю закончить через два года. Поэтому я понимаю его. У него семья, маленький ребенок. Сложно уезжать из дома на долгое время, если у тебя есть своя семья. Я знаю, о чем говорю. Я каждый год об этом думаю. Последние два сезона были сложными для Антона. Я могу его понять. Я не говорю, что это здорово, что он может закончить. Он мой хороший друг. И я хочу сражаться с ним. Но пойму, если он закончит.

– Вы скучали по нему в Пхенчхане?

– Я не буду говорить об этом много. Было много разговоров на эту тему. Конечно, Антон был главным биатлонистом из тех, кого не было в Пхенчхане. Я не могу сказать: плохая или хорошая ситуация. Это странная ситуация.

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Источник: Матч ТВ