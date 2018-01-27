Логинов защитил титул чемпиона Европы в пасьюте. Но на Олимпиаду он не поедет

Также бронза в гонке преследования у Евгения Гараничева.Открыть видео
Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф
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