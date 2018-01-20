Доротея Вирер: «Линдси Вонн – сильная и волевая женщина, которая вдохновляет меня»

Бронзовый призёр олимпийских игр итальянская биатлонистка Доротея Вирер, занявшая второе место в гонке преследования на домашнем этапе в Антхольце, рассказала о секрете спокойствия, планах на предолимпийскую подготовку и своем кумире – горнолыжнице Линдси Вонн.

– Такие гонки, как это преследование, придают мне уверенности, – призналась Вирер. – Настоящая борьба до самого финиша, да ещё и сломанная палка – всё, что нужно для полной гаммы эмоций. Безусловно, очень многие ожидают от меня медалей на домашнем этапе. В принципе, я готова к этому, хотя уик-энд в Антхольце всегда более напряженный для меня, чем любой другой этап. Между гонками запланировано множество встреч, мероприятий и интервью, и нужно суметь сохранить энергию для самих стартов.

– Кроме большого количества обязанностей как вам нынешний этап Кубка мира в Антхольце?

– Не устаю повторять, что здесь просто потрясающая атмосфера абсолютно для всех: и для спорстменов, и для болельщиков, и для всех тренеров, и сервисёров, для организаторов и волонтёров. Здесь потрясающе!

– Вы провели пару отличных гонок, а когда ожидать победу?

– Может быть, в феврале? Было бы неплохо. Конечно, я буду бороться и в воскресном масс-старте, но стрелять надо будет чисто. Два промаха в преследовании повторять не хочется. Посмотрим, что у меня получится. Ночью обещают снегопад, но не понятно, какие условия будут в самой гонке. Нужно будет быть готовой и к более сложным условиям стрельбы, чем обычно предлагает солнечный Антхольц.

– О чём вы думали, подходя на последний рубеж на четвертой позиции?

– Совершенно не о чём. Я знала свои секунды относительно соперниц, и понимала, что должна стрелять без ошибок. Мне повезло, что соперницы допустили промахи, спасибо им за возможность выйти вперед. Кстати, я очень довольна подготовкой лыж: они работали великолепно по всей дистанции.

– На повороте к финишной прямой у вас сломалась палка. Вам прежде доводилось пересекать финишную линию с одной палкой?

– Нет, это случилось со мной впервые. Новый опыт, спасибо Дарье.

– А что произошло?

– Я была чуть впереди, и Дарья наступила на мою палку, которая в ту же секунду сломалась. Такое случается во время контактной борьбы. Но потом Домрачева поступила очень честно, по-спортивному, когда не стала обгонять меня после этого инцидента.

Кубок мира. Домрачева наступила на палку Вирер и отдала ей серебро пасьюта

– Вы проводите домашний стрессовый этап в качестве заключительного перед Олимпиадой. Вам бы хотелось, чтобы кубковое расписание было построено иначе?

– Знаете, многие считают, что последний этап перед Играми – это некий срез, показатель того, как мы выступим в Корее. Но это совершенно не так, ведь до начала Олимпийских игр остается еще двадцать дней. Никто не приедет в Корею в той же самой форме, какую демонстрирует сейчас, что-то всё-равно изменится. В какую сторону: это мы увидим уже в Корее. Поэтому я сейчас выступаю как обычно на шестом этапе и не провожу никаких параллелей с тем, что будет в феврале.

– Расскажите о своих планах предолимпийской подготовки.

– После Антхольца у нас будет четыре дня для того, чтобы отдохнуть и повидаться с семьей. Как подумаю, что проведу целых четыре недели вдали от дома, то чувсвтую, что мне будет непросто. А потом мы с командой отправимся в Ленцерхайде, где проведем недельный тренировочный сбор. А оттуда уже полетим в Корею.

– Почему вы выбрали Швейцарию в качестве места для проведения предолимпийского сбора?

– Итальянская федерация запланировала наш вылет в Корею из Цюриха, поэтому с точки зрения логистики тренеры решили провести сбор на швейцарском стадионе.

– В прошлом году вы говорили, что вам не очень понравилось в Корее, потому что там полностью отсутствует культура зимних видов спорта. Что-то изменилось за это время?

– Не сказала бы. Я бы предпочла видеть местом проведения Олимпийских игр – страну с историей и культурой зимнего спорта. Но нам нужно просто принять тот факт, что Олимпиада пройдет в Корее, и надеяться на то, что организаторы приложат все усилия для создания хороших условий трассы, питания и проживания. К тому же, Олимпиада продет на месяц раньше прошлогоднего предолимпийского этапа, надеюсь, это к лучшему.

– А для вас февраль – подходящее время для того, чтобы набрать лучшую форму?

– На данный момент я не чувствую, что нахожусь в идеальной форме. Но до начала Игр ещё есть время, и я думаю, что тренеры знают, что нужно делать. Я доверяю нашему тренерскому штабу и чувствую себя достаточно спокойно.

– Непросто сохранять спокойствие в преддверие главного старта четырехлетия. В чем ваш секрет?

– Я стараюсь настраиваться на интересное, запоминающееся время. Если переживать о том, что еще не произошло, можно здорово самой себе навредить. Я постараюсь провести время в Корее максимально спокойно и продуктивно, познакомиться с новыми людьми, что-то узнать. Но и, конечно, постараться успешно выступить.

– Ваш настрой впечатляет. Можно ли сказать, что такие вещи идут из семьи, из воспитания?

– Думаю, что да. Я никогда ничего не боялась: ни экзаменов, ни каких-то отборочных стартов. Я никогда не зубрила школьные предметы, но и не переживала перед экзаменами. У меня большая и очень дружная семья: родители никогда не требовали от меня самых высоких отметок, не ставили мне условий, не заставляли делать то, чего мне не хотелось. Скажем, в спорт я пришла по собственному желанию, никто не подталкивал меня выбрать биатлон.

– У вас есть какой-то талисман, который вы возьмете с собой в Корею?

– Нет. Думаю, моим талисманом будет мой муж. Хотя только по скайпу, ведь у тренеров нет выходных, чтобы поехать с женой в олимпийский отпуск.

– Чьи спортивные достижения служат для вас примером?

– Карьера Линдси Вонн – это пример выдающегося спортивного мужества, силы воли и стремления к победе. У Линдси было множество непростых моментов, влючая серьезные травмы, но она находила в себе силы и мотивацию не просто вернуться, а совершить невероятно успешное возвращение. Конечно, горнолыжный спорт более травмоопасный по сравнению с биатлоном, но я говорю о Линдси как о сильной волевой женщине и очень талантливой спортсменке. Вонн вдохновляет меня каждый раз, когда я наблюдаю за ней на соревнованиях.

– Говоря о травмах, один из лидеров последних сезонов чешка Габриэла Коукалова недавно объявила о том, что пропустит Олимпийские игры из-за проблем с мышцами. Это большая потеря для спортивного сообщества?

– Вы знаете, мы сейчас вообще об этом не думаем. Мы не видели Габи весь сезон, и не знаем, в какой она сейчас форме, поэтому вряд ли речь идет о потере лидера. Да, для чешских болельщиков это неприятная новость. Но, наверно, Коукалова вернется в следующем сезоне, и тогда мы увидим, способна ли она навязать борьбу.

Иванна Никольская, Sportbox.ru