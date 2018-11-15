«Химки» против «Реала». В Мадриде и без Шведа. У них вообще есть шансы?

Нужно стать футбольной сборной Португалии. Прямая трансляция матча Евролиги «Реал» — «Химки» — в 22:55 на канале «Матч! Наш спорт» и сайте «Матч ТВ».

2018-11-15T19:53:46+03:00 Нужно стать футбольной сборной Португалии. Прямая трансляция матча Евролиги «Реал» — «Химки» — в 22:55 на канале «Матч! Наш спорт» и сайте «Матч ТВ».

Алексей Швед заболел тогда, когда болеть нельзя. Сезон только начался, а «Химки» уже проиграли в Евролиге почти столько же матчей, сколько ЦСКА за весь прошлый регулярный чемпионат. Поставленная руководством задача — выйти в «Финал четырех» — все дальше (тем более, что в лиге ВТБ его теперь нет).

Амбиции — это хорошо, но для начала неплохо бы просто выйти в плей-офф. В прошлом сезоне «Химки» попали в восьмерку как раз по ватерлинии: 16 побед — 14 поражений. Чтобы просто повторить этот результат, сейчас нужно выиграть 15 матчей из оставшихся 24. Выглядит реально, но это пока не начать разбираться. На стороне подмосковной команды, может быть, лучший игрок Европы. Но против нее — математика, самая суровая из наук.

Даже если Швед и его команда до конца сезона будут побеждать всех подряд на своей площадке, им этого не хватит. Еще нужно будет минимум четырежды выиграть в гостях. Если «Химки» все-таки проиграют дома, то «проходной балл» по выездным победам вырастет до 5. Или до 6. И так далее. Правда, в теории можно выйти в плей-офф с балансом 15-15 или даже хуже, но это уже будет зависеть от игр соперников.

Начинать заботиться о гостевых победах (пока их 0 из 2) никогда не рано, поэтому стоит начать уже сегодня.

Мадрид — возможно, самый сложный выезд сезона, особенно без Шведа. Но в двух своих предыдущих европоходах «Химки» по разу обыгрывали «Реал» — причем в прошлом году в гостях. Без 20 очков Шведа сделать это будет сложнее — зато это отличный шанс для тех, кто уже устал ждать шанса от Георгиоса Барцокаса. Например, у «Химок» есть Егор Вяльцев, который забил 12 трехочковых в одном матче на две недели раньше, чем это сделал Стеф Карри.

В Евролиге «Реал» пока непобедим, но в чемпионате Испании уже проигрывал. Причем тоже дома и не сказать, чтобы очень равному сопернику — «Андорре» в овертайме (105:107). «Мадридский Швед», американский снайпер Джейси Кэрролл, в том матче был космически хорош: 6 «трешек» и 32 очка. Только выиграла все равно «Андорра». Справилась и без Шведа, и без Кэрролла.

Так что «Химкам» просто нужно стать «Андоррой». И остановить Джейси.

Это еще хорошо, что в этом году «Реал» играет без своего молодого гения — Луки Дончича. 19-летний словенец теперь зажигает в НБА, а за свой последний европейский год собрал все титулы, до которых смог дотянуться (со сборной — чемпион Европы, с клубом — чемпион и MVP Евролиги, чемпион и MVP испанской лиги ACB). Теперь в звездном составе Мадрида — «всего лишь» самый одаренный игрок золотого поколения сборной Испании Серхио Йюль, главный хитрец и провокатор судей Руди Фернандес, летучий и безбашенный Энтони Рэндольф, один из самых больших игроков мира Валтер Тавареш (ростом 220 см). Не считая Кэрролла.

У Йюля сегодня еще и день рождения. Если «Реал» проиграет, шампанское придется оставлять на следующий год.

А у «Химок» именно сейчас заболел Швед. Ну как так?

Хотя, может, отсутствие главной звезды в суперважном матче — даже хорошо? Сборная Португалии с Криштиану Роналду и без него — тоже две разные команды. Но финал Евро-2016 выиграла именно вторая.

Баскетбол. Евролига. Мужчины. Реал — Химки