Алексей Швед: «Из НБА должно быть такое предложение, чтобы я захотел собрать вещи и уехать»

Самый яркий баскетболист страны - наконец-то снова в сборной.

В последний раз за главную команду страны Швед играл в сентябре прошлого года – на чемпионате Европы в Турции. Там защитник стал лучшим снайпером и привел Россию к четвертому месту. Сейчас сборная России отбирается на чемпионат мира-2019 и без своей главной звезды пока выиграла только три матча из шести. Но теперь в ее составе есть тот, кто делает разницу. Матчи Чехия – Россия и Россия – Болгария – 13 и 16 сентября на каналах «Матч!».

– Вы почти год провели без сборной. Как ощущения?

– Отличные. Давно не видел ребят, правда, не все пока здесь. Хорошая атмосфера, работаем.

– Не слишком ли рано начался сбор? Французы и испанцы собираются чуть ли не за неделю до матчей.

– У них своя тактика, наверное. Здесь по-другому. Не считаю, что мы собрались слишком рано. Есть время почувствовать друг друга, сыграться. Хотя и у нас времени не так много, будет всего два товарищеских матча.

– Как отдыхали летом? Все ли болячки успели залечить?

– Все не залечишь никогда. Отдохнул хорошо, съездил в несколько стран, развеялся. Работать начал больше месяца назад – с папой в Белгороде. Дома хорошо. И в принципе физически готов. Так что жду сейчас чего-то хорошего.

– У «Химок» в этом сезоне по сути опять новая команда. Это мешает?

– Половина ребят все-таки осталась с прошлого сезона. Будем сыгрываться. Успел провести в клубе несколько дней сборов до приезда в национальную команду. Все хорошо работают, уже устали отдыхать.

– Чем опасны Чехия и Болгария?

– У чехов есть и игроки НБА, и Евролиги. Это команда хорошего уровня, и на выезде будет тяжело. Дома с Болгарией будет совсем другая игра. Я еще не участвовал в квалификации чемпионата мира, к тому же это будет в Химках. Так что надеемся на положительный результат.

– Летом у вас были приглашения из НБА. Долго думали?

– А что там думать? Мне нравится и в «Химках». И атмосфера, и процесс. Там я себя комфортно чувствую. Было 4-5 предложений, которые я отклонил. Недавно тоже спрашивали, я сразу сказал «нет».

– Отклонили с легким сердцем?

– Да. Вообще. Не задумывался.

– То есть НБА – все?

– Нет, почему? Если будет что-то интересное, что я захочу собрать вещи и уехать – то да. Но это должно быть какое-то хорошее предложение.

– Это должна быть команда, претендующая на титул, или просто хорошее предложение по деньгам?

– Все вместе. И команда хорошая, и игровое время чтобы было хорошее, и контракт. Если не получится – мне и здесь хорошо.

– В Единой лиге ВТБ уровень команд подравнялся. «Химкам» будет сложнее?

– Каждый год баскетбол развивается, появляются новые игроки. Но еще рано говорить о начале сезона, до него еще месяц с лишним. Когда начнется – будем думать о соперниках, а сейчас главное набрать форму.

– У вас новая прическа. Сами решили или жена подсказала?

– Да ничего такого. Просто старая надоела.

– За ней же следить надо.

– Мне это не тяжело.

– Отсутствие Мозгова в сборной сильно понижает уровень нашей команды?

– Тимофей всегда с удовольствием приезжает в сборную, помогает ей. Если сейчас его здесь нет, значит, у него есть причины. Он помог бы нам сильно. Но попробуем справиться без него. Я ведь тоже на первые матчи не приезжал, но ребята показывали хороший баскетбол. Теперь надо продолжить и отобраться на чемпионат мира.

Еще больше баскетбола на «Матч ТВ»

«Поставил в ногу 2 пластины, 9 болтов - и встал на горные лыжи». Как сейчас живет чемпион НБА из России

Игрок «Химок» погиб. Как перестрелка с полицией превратилась в самоубийство

«Я всегда буду любить тебя, баскетбол». Коби Брайанту - 40

10 лучших баскетболистов мира прямо сейчас. И много крутых видео

«Зенит» подписал звезду из НБА. Когда-то он был наравне с Карри и Леброном

Андрей Кириленко: «В 30-31 год я понял, что прошел свой пик. Надо было бросить себе новый вызов»

Фото: Иван Корженевский / РФБ