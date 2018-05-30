Когда Никита Загдай промахивается из-под кольца, виноваты все вокруг, кроме него. «Честное баскетбольное» – место, где говорят правду и не боятся ответственности. А президент ЦСКА Андрей Ватутин не боится острых вопросов. И рассказывает, почему его команда снова проиграла «Финал четырех» Евролиги.

– «Финал четырех» закончился не так, как мы ожидали, и согласиться на это интервью – некая ответственность.

– Руководить чем-либо, в том числе баскетбольным клубом, – это всегда ответственность. И общение с вами – часть моей работы.

– «Финал четырех» остался позади. Волна критики прошла.

– Наверное, основная ее часть – да. Это часть нашей работы. Если ты боишься рисков, боишься критики – надо просто заниматься чем-то другим. Президентом баскетбольного клуба очень хорошо быть в дни побед. В другие дни, когда что-то проиграно, тем более «Финал четырех» – ты становишься человеком, который стоит на линии ворот известным местом в сторону бьющего. Наверное, такая сейчас наша позиция. Удары достаточно точные. Но жизнь продолжается, стараемся держать удар.

– Тем не менее. Критика, память, опыт… Но еще часть работы – искать виноватых. Кто виноват сейчас?

– Одного виноватого нет, виноваты все. Клуб, организация, игроки, тренеры, руководство. Наверное, не время посыпать голову пеплом – это неправильный путь. Надо найти время проанализировать ошибки. В принципе «Реал» победил совершенно заслуженно. Мадридцы показали запредельную отдачу, мотивацию, дисциплину. Если не ошибаюсь, впервые в карьере Лука Дончич не смог закончить игру из-за пяти фолов. И тот набор качеств, о котором я сказал выше, ЦСКА в Белграде не продемонстрировал. Почему? Это комплекс составляющих. И пока у меня нет устраивающего всех универсального ответа.

– То есть прямо сейчас виноваты все?

– Прямо сейчас виноваты все.

– Виноваты все, но я бы уточнил. Мнение экспертов в Белграде было едино: у главного тренера Димитриса Итудиса не было плана Б.

– Со стороны всегда все видится иначе. Эксперты зачастую не знают деталей. Возвращаясь к вашему комментарию про план Б… Я недавно видел интервью Хосепа Гвардиолы, футбольного тренера…

– Одного из лучших.

– Который только что выиграл премьер-лигу с «Манчестер Сити». Вопрос был примерно такой же, и на него Хосеп ответил, что у него тоже нет плана Б. Есть план А, и по ходу игры он старается только улучшить план А. Это всего лишь версия. К сожалению, мы в Белграде оказались и без плана А, и без плана Б. Мы были не готовы к «Финалу четырех». В большей степени ментально. «Финал четырех» – это война, а со стороны выглядело так, как будто мы просто приехали поиграть в баскетбол. Это тем более обидно, что мы очень здорово провели регулярный сезон, заняли первое место и ехали в Белград с совершенно иным настроением.

– Можно подбирать слова, искать метафоры. Уколоть проигравшего легко. Но тем не менее, формулировка «Четвертое место ЦСКА – это позор и убожество» – корректная?

Сергей Иванов: «Выступление ЦСКА? Позорище и убожество»

– Все имеют право на оценки. Тем более на эмоциональные оценки непосредственно после завершения игры. Моя оценка прозвучит несколько иначе. Это провал и по результату, и по уровню показанной игры, и по уровню готовности.

– У нас разговор получается слишком серьезный. Может, пора пошутить? ЦСКА проиграл в «Финале четырех», где не было Теодосича и не было «Олимпиакоса». Раньше казалось, что это карма: если есть «Олимпиакос» – то ЦСКА обречен. Если ставка сделана на Теодосича – ЦСКА обречен. Сейчас мы выяснили практическим путем, что не в них дело.

– Ну, Милоша точно не в чем упрекнуть, его даже не было на играх, он специально не ходил.

– Серьезно? Специально не пошел?

– Да. Смотрел по телевизору. В вылете «Олимпиакоса», наверное, тоже сложно искать руку ЦСКА. Совершенно понятно, что дело не в Тео и не в «Олимпиакосе», а в нас самих. К огромному сожалению, мы были не похожи на себя.

– Мы говорим о том, что случилось. Это и так все знают. ЦСКА – четвертый, ЦСКА был не готов. Это плохо. Но мы не говорим, почему это случилось.

– В неудаче есть масса факторов. Выделить что-то одно будет очень сложно. Конечно, стоит учесть, что не совсем были готовы Нандо де Коло и Кайл Хайнс, на первых минутах полуфинала получил повреждение плеча и не смог играть Андрей Воронцевич. Все это сузило наши возможности.

– Травмы все получают, это часть игры. К этому нельзя быть готовым, но это правила игры такие: в спорте случаются травмы.

– В спорте действительно случаются травмы. Есть наш пример, когда к решающим матчам мы, по сути, потеряли трех основных игроков. И есть пример «Реала», который в начале сезона имел большие проблемы с травмированными – это был и Йюль, и Айон, и Рэндольф, и Кузмич, – но к маю все в нужное время восстановились, и команда выглядела совершенно иначе, нежели в регулярке. Да, Нандо – он не робот, он человек, который просто не успел восстановиться. Да, травмы – часть игры, списывать все на них неправильно. Мы пытались что-то поменять в нашей игре, но получилось, что ничего не получилось.

– Мы можем обсуждать де Коло, который не мог попасть по кольцу. Родригеса, который не бросал. Воронцевича, который потерял мяч, а потом получил травму. Итудиса, у которого не было плана Б. Но почему мы не говорим про президента? Он их всех брал на работу. Умело перевел стрелки?

– Очень удобное время для перевода стрелок. Давайте поговорим на эту тему. Есть разные модели управления баскетбольным клубом. За всю новейшую историю ЦСКА без согласия или пожелания главного тренера не подписывался ни один игрок. Эта традиция была заложена еще Дудой (Ивковичем – «Матч ТВ»), так же было при Мессине, Пашутине, Вуйошевиче, Казлаускасе, снова Мессине и Итудисе. Поэтому, в принципе, задача клубного руководства – находить финансирование и создавать условия для работы коллектива.

– Да в таких условиях даже я мог бы стать тренером!

– Я думаю, чтобы работать тренером в таких условиях, надо поработать тренером в условиях несколько хуже. Если у вас там получится – будут основания для повышения.

– Я не буду искать виноватых, но вопрос задать должен: а с тренером что будете делать?

– Если правильно понял, у нас только что добавился новый претендент на эту должность. Вообще сейчас не время для кадровых решений. Слишком велик эмоциональный фон, а эмоции – не лучший советник. Сейчас есть небольшая, но возможность все проанализировать. И есть разные варианты развития событий. Они касаются не только главного тренера, но и команды в целом. Всем – и нам, и вам – надо набраться терпения и дождаться решения.

– То есть прямо сейчас претендента два: Итудис, Загдай… А Дэвиду Блатту писали сообщения? Я должен знать, кто у меня конкурент.

– Если был бы некий приз «Самый часто упоминаемый кандидат на должность главного тренера ЦСКА», то Дэвид Блатт был бы безусловным чемпионом в этой номинации.

– Кандидата два?

– Заявившихся кандидатов – один. Это вы. У Итудиса еще год контракта. Так что сейчас только он ваш конкурент.

– Формат «Финала четырех» – теперь и в Единой лиге ВТБ. У вас есть опыт. Вам проще?

– Время покажет. С точки зрения статистики – наверное, мы сыграли больше всех «Финалов четырех», и теоретически у нас больше опыта. Но вы прекрасно понимаете, что «Финал четырех» в Единой лиге был введен как с целью повышения интереса к турниру, так и с целью создать условия для смены чемпиона. Посмотрим, что из этого выйдет. Для нас это будет еще одна лотерея. Надеемся, что более удачная, нежели белградская.

– Если «Финал четырех» Евролиги – это казино, то «Финал четырех» Единой лиги ВТБ – это…

– В России казино запрещены, поэтому в России «Финал четырех» будет, наверное, просто праздник баскетбола.

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