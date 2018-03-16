В Стамбуле много ада не бывает. ЦСКА убрал «Фенербахче» впервые с 2016 года

После победы в берлинском «Финале четырех» ЦСКА проиграл «Фенеру» трижды подряд, но Нандо де Коло решил, что хватит. Его победный бросок с сиреной – это что-то.

Первое впечатление от арены «Фенербахче» – дикая духота. В Стамбуле вообще, мягко говоря, не холодно. Нормальная такая, уверенная турецкая весна. Ранняя. То есть наша очень поздняя. Но если на улице – удовольствие, то внутри баскетбольного дворца случился крематорий. Игроки покрылись влагой еще на разминке. Зрители – до разминки. И их это не слишком заботило. Когда приехал ЦСКА, много ада не бывает.

Вторая деталь – словенский судья Дамир Явор. Именно он обслуживал решающий матч берлинского «Финала четырех» два года назад. И с тех пор в Турцию не наведывался. Может, разлюбил all inclusive. Но скорее всего впитал чувства болельщиков «Фенербахче», решивших, что словенец их команду убил. Ему много чего писали потом в соцсетях и лично, со временем страсти поутихли, но факт остается фактом: Явора рискнули засветить в Турции именно на игре «Фенербахче» – ЦСКА. И повести он себя мог по-разному. (А повел в итоге не то чтобы как родной, но довольно сносно.)

Конечно, и игра была не чета берлинской. Обе команды уже квалифицировались в плей-офф, более того, ЦСКА мог проиграть все оставшиеся матчи и все равно остался бы в первой четверке, дающей в матчах на вылет преимущество своего поля. Но Димитриса Итудиса на площадке ждал Желько Обрадович, его многолетний вождь и учитель в «Панатинаикосе». При чем тут вообще турнирная таблица, раз такое дело?

А еще после того берлинского финала ЦСКА трижды встречался с «Фенербахче» – и трижды проиграл (два раза в Москве в овертаймах, один раз в Стамбуле). И, конечно, пора было с такими традициями заканчивать.

Ожидания оправдались – матч вышел классным. Расслабленный ЦСКА – явление всегда хорошее. И первая половина игры стала для армейцев, несомненно, одной из лучших в сезоне. Очень хочется такого же баскетбола в «Финале четырех», куда с помощью именно такого баскетбола ЦСКА и обязан попадать. Быстро, умно, мощно – с убийственным процентом дальних попаданий, с множественными перехватами – вот так играли москвичи. Отпустили хозяев на 7 очков в самом начале – нагнали и придушили. Пропустили бросок Мелли с центра площадки на последних секундах первой четверти – не обратили внимания.

К большому перерыву гости имели разницу «+4». Причем с позиции силы. Это не предвещало легкой концовки, но предвещало интересную. Смотрелось все шикарно: и злой Обрадович, и постоянно попадающие Хайнс с Воронцевичем, и активный общественник в плане работы на команду Де Коло.

В результате такого набора обстоятельств наступил момент, когда на паркет приземлилась первая турецкая зажигалка. Что есть индикатор. Значит, матч в Стамбуле протекал как надо.

И ясно было, конечно, что у турок есть еще одна зажигалка: Обрадович. Который никакие варианты кроме ведения в счете и победы терпеть не может в принципе. Желько поджег: с началом третьей в четверти «Фенербахче» съел разницу и запустил на площадке красивые качели. Хвалить надо тех и других: если бы весь европейский баскетбол был таким, как этот пятничный в Стамбуле, на него ходили бы десятки тысяч людей, а еще сотни тысяч освобождали бы вечер перед выходными, чтобы не пропустить это по ТВ.

Завершилось все это дело чем-то глубоко шикарным. Три из четырех прошлых матчей ЦСКА и «Фенербахче» находили победителя только в овертайме. Нынешний тоже был близок, но нет. «Фенер» сравнял счет за 11 секунд до конца, Итудис взял тайм-аут, Де Коло методично колотил в пол 9 секунд из оставшихся, а потом просто вдолбил «двуху» – и добрый вечер. Добрый, теплый стамбульский вечер.

Фото: Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур

«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА (Россия) – 79:81 (23:25, 17:19, 18:10, 21:27)

«Фенербахче»: Мелли (18), Веселы (13)

ЦСКА: Воронцевич (17), Хиггинс (15), Хайнс (15), де Коло (13), Родригес (10)