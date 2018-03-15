«Честное баскетбольное» – это самые откровенные интервью в российском спорте. Очередной герой – Андрей Фетисов, серебряный медалист чемпионата мира-1994, президент петербургского «Спартака». И тот, с кем в ЦСКА сравнивали Андрея Кириленко, когда он еще не стал лучшим баскетболистом России.

– Красивая белая студия, а мы в темном. Как в моем любимом фильме «Люди в черном».

– Не хватает этой штучки, память стирать.

– Наверняка есть моменты, которые хотелось бы стереть?

– Я думаю, у каждого человека они есть.

– Что первое приходит в голову?

– Какие-то моменты убрал бы. Хотя в принципе на жизнь не жалуюсь.

– Наше интервью я хотел начать немного с другого. Когда Андрей Кириленко появился в нашем баскетболе, его называли Фитя. В честь тебя.

– Просто мы похожи. У нас схожая структура тела, руки длинные, ноги длинные. Немножко, наверное, лицом похожи.

– Когда вы вдвоем были в ЦСКА, это была какая-то фантастика. Накрывалось все. В защите закрывали всю площадку – от боковой до боковой.

– У Кириленко вообще всю жизнь с перехватами было нормально. А я на блок-шотах специализировался.

– Была даже такая история – в Испании стал лучшим по блок-шотам…

– Я три года подряд был лучшим по блок-шотам.

– Это же ого-го!

– Это была моя специализация. Скажу больше. В третьем сезоне, за «Вальядолид», мне в последнем матче нужно было два блок-шота, чтобы получилось ровно три за сезон. Я их поставил еще в первом тайме и потом специально никого не трогал, чтобы получилась красивая цифра – 3,00 в среднем за игру.

– А в итоге газировку выпустили с картинкой «Андрей Фетисов – блокшотер».

– Была выпущена серия с моей карикатурой и с карикатурой Оскара Шмидта. Он стал лучшим по набранным очкам, а я – по блок-шотам.

– Оскар Шмидт – легенда. Андрей Кириленко – тоже легенда. А Андрея Фетисова можно назвать легендой?

– Думаю, нет.

– Чувство недосказанности осталось после завершения карьеры?

– Наверное, да. И травма подкосила достаточно серьезная. Получил ее глупым образом, в предсезонной подготовке, этого можно было избежать. Я как профессионал должен был убедить тренера, что мне нельзя играть, потому что тренировался всего три дня. А я поддался на его уговоры, и во втором тайме произошел перелом.

– Часто приходилось сталкиваться с мнением, что такие условия: большой талант, все открытые двери, лучшие клубы Европы – сослужили плохую службу Андрею Фетисову.

– Вполне возможно. Был момент в карьере, когда в «Барселоне» я действительно «поймал звезду». Только благодаря друзьям, которые меня быстренько с небес спустили, это продолжалось недолго. Но такая вещь была. Когда тебя со всех сторон веером обмахивают, ты уже начинаешь корону на голову надевать.

– Сейчас, оглядываясь назад на карьеру, чем хочется похвастать?

– Мне действительно удалось то, чего я хотел. Я побывал и на Олимпийских играх, пусть и не удалось достичь результата, но это достижение, которое ставлю себе в зачет. Это и серебряные медали чемпионата мира, чемпионата Европы, победа в чемпионате СНГ… Есть что вспомнить.

– Но карьера Андрея Фетисова – вверх-вниз, вверх-вниз.

– К сожалению, да. Может быть, и времена такие были.

– Лихие 90-е.

– Да, много соблазнов было. Действительно, наверное, где-то кто-то меня не оградил.

– От чего?

– От тех же гулянок, ночных клубов.

– Ночных клубов тогда еще не было!

– Да было все уже.

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– Про Кириленко мы все знаем. Но его называли Фитей, а про Фитю мы не знаем ничего.

– После окончания карьеры отошел от большого спорта. Семь лет занимался детским спортом – четыре года был директором центра спорта, потом директором школы олимпийского резерва. Потом три сезона был главным селекционером «Зенита», а сейчас – президент БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

– Не все знают, что существует такой клуб. Он несколько раз закрывался, умирал, возрождался, снова умирал… Сейчас в каком статусе «Спартак» – умирает или возрождается?

– Это феникс, который возрождается. Действительно, за последние 20 лет «Спартак» возрождался и умирал не раз и не два. И хотелось бы, чтобы это возрождение было уже полноценным. В этом году моя задача как руководителя – построение самой структуры. Задачи занять какие-то места не ставилось. 10 сентября мы только узнали, что команде – быть. А 1 октября уже первая игра.

– Как в Санкт-Петербурге вообще существует команда с названием «Спартак»?

– Команда существует не в Санкт-Петербурге. Это ленинградская команда.

– Ленинград – это прошлое. Вот сейчас: «Зенит» – знаю, СКА – знаю. «Спартак» – что делает в Санкт-Петербурге? Давайте название поменяем – и будет нормальная команда.

– Ни в коем случае. Это именно ленинградский бренд, это питерский бренд. У меня тоже спрашивали многие в Санкт-Петербурге, не будет ли конфликтной ситуации, как в футболе между «Зенитом» и «Спартаком». Но баскетбол – это другое.

– Сколько зарабатывает президент баскетбольного клуба «Спартак»?

– 250 тысяч рублей в месяц.

– Это много или мало?

– Мне хватает.

***

– НБА. Звали?

– И звали, и ездил, и был на драфте. Но во всех предыдущих интервью тоже говорил, что для меня никогда это не было самоцелью. Не знаю, почему. Все молодые хотели в НБА, а я как-то равнодушен был. Тем более что, даже когда играл в Испании и Италии, меня тянуло назад в Россию. Мне даже предлагали испанское гражданство с учетом того, что у меня дочь родилась в Испании. Я мог спокойно это сделать. Но все равно мы там чужие, здесь роднее.

– Андрей Фетисов застал «похмельные тренировки»?

– Наверное, да, конечно, бывало.

– Как часто? Я обязан об этом спросить!

– Нечасто. Но бывало. Даже один Матч звезд – не буду говорить, какой – но был один, когда практически все играли «с бодуна». Потому что приехали на день раньше.

– 1999 год?

– Да, по-моему. В Самаре. Первое очко набрали только на четвертой минуте. Я забил со штрафного – судьи уже пожалели, потому что мы вообще ничего забить не могли.

– Штрафовали за нарушение режима?

– Конечно. За опоздания, за пропуск тренировки.

– За опоздание на какой срок?

– В разных командах по-разному. На пять минут – столько-то, на 10 – столько-то, на 15 – столько-то.

– Просто мне рассказывали об опозданиях на неделю, на две недели…

– Нет, нет. Если ты видишь, что опаздываешь уже на полчаса, и посчитаешь, сколько уже должен, – легче пропустить тренировку и сказать, что ты заболел.

– Президент одного баскетбольного клуба рассказывает: «Подписываю контракт с Фетисовым, все, факсами обменялись, печать стоит, сажусь в машину, выезжаю в Саратов». Не буду называть президента клуба. Две недели проходят – ни контракта, ни Фетисова, телефон не отвечает.

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– Сказочник ваш президент. Нет, такого не было.

– А какое было?

– Когда некоторые президенты перестали платить деньги, игроки перестали ходить на тренировки. И даже вся команда не поехала на матч плей-офф в Пермь против «Урал-Грейта».

– Не будем называть команду и президента. У меня больше нет вопросов.

Фото: БК «Спартак» Санкт-Петербург

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