ЦСКА отдохнул в Тель-Авиве, «Химки» упустили «-14» в Испании. Весна в Евролиге наступила не для всех

Два российских клуба параллельно играли гостевые матчи Евролиги. Получилось по-разному.

Настроение у лидеров Евролиги и до матча было весенним. Еще в прошлом туре они первыми забронировали место в плей-офф.

Хотелось радоваться жизни и немного издеваться над теми, кто остался в холодной России.

ЦСКА начинал в Тель-Авиве на час раньше, чем «Химки» в Витории. Можно было успеть решить многие вопросы к большому перерыву и показать пример соседям по Ленинградке. Не сразу все пошло по плану, но во второй четверти MVP января в Евролиге Нандо де Коло проснулся и бросил вызов MVP февраля Алексею Шведу.

Француз набрал 10 очков за одну вторую четверть – и ЦСКА повел «+16». Алексей ответил тем же в первой – и «Химки» повели «+14». А еще раньше поднес спичку Энтони Гиллу, который зажег по полной.

А в составе москвичей лучшие пасы раздавал Серхио Родригес.

Испанец за весь матч так и не забил ни одного трехочкового, а Швед – наоборот. Попадания суперзвезды «Химок» с таких дистанций способны уничтожить мораль любого соперника.

Почти всегда, но не в этот раз. «Химки» успели все испортить еще до большого перерыва. Во второй и третьей четвертях они набирали по 13 очков, а пропускали – вдвое больше (26 и 25).

Швед в итоге набрал 23 очка (трехочковые – 4 из 13, всего с игры – 7 из 22). В составе ЦСКА лучшим, как обычно, стал де Коло (19 очков, 3 из 4 из-за дуги) – но в конце и российские игроки получили шанс попасть в хайлайты. Как Андрей Воронцевич.

Последних шансов химчан лишил лидер «Басконии» Торнике Шенгелия. 15 подборов за матч – это новый рекорд грузинского центрового в Евролиге. Это значит, что 15 раз игроки «Химок» не видели мяча после своих или чужих промахов. Выиграть так очень сложно.

«Химки» перед этим туром делили четвертое – седьмое места. После 77:87 в Витории – уже чистое седьмое. С весенним настроением придется подождать. Вместо потенциальных 5 побед отрыва от девятого места – только 3. Скорее всего, команде Шведа хватит этого для выхода в плей-офф – но только с седьмой или восьмой позиции.

Фото: Евролига