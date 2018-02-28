«Может, мне в сборную России попасть через твиттер?» Чемпион, который сам стирает свою форму

Самый откровенный блондин российского спорта - бывший капитан баскетбольной сборной России Антон Понкрашов. В интервью Никите Загдаю в рубрике «Честное баскетбольное» он рассказывает как есть: о жене, соцсетях, сменах команд, успехах и провалах в главной команде страны. О самом серьезном в жизни. И о том, почему то, что случилось в Хьюстоне, останется в Хьюстоне.

– У тебя сейчас хватит эмоций, чтобы оглядываться на свою карьеру назад?

– Я могу сказать, что каждый день это делаю.

– То есть с возрастом ты научился философии?

– Безусловно.

– И сейчас ты готов говорить правду и только правду?

– Честное баскетбольное.

– Что, если не баскетбол?

– Без вариантов. Только баскетбол.

– Ну перестань. Вот представляешь – баскетбол закрыли, мельдоний, все, баскетбола больше нет.

– Я боюсь этого. Это для меня самый страшный день.

– А что хуже: сидеть на скамейке ЦСКА или самому стирать себе форму в «Красном Октябре»?

– Самому стирать себе форму в «Красном Октябре».

– То есть сидеть на скамейке, не приносить пользы, не влиять на результат…

– Нет, ты выдал мне два варианта. Из этих вариантов я тебе ответил.

– В «Красном Октябре» ты лидер, ты играешь, ты капитан сборной, от тебя зависит результат.

– Сравнение не совсем корректное. Если бы ты спросил: «ЦСКА или УНИКС?» – я бы ответил: «УНИКС». В УНИКСе я тоже сам себе стираю форму, это не проблема.

– Я к этому не был готов.

– Я знаю.

– УНИКС – на первом месте в Единой лиге ВТБ.

– Да.

– Ты сам стираешь себе форму.

– Да. По-моему, приятно, когда ты надеваешь форму и она пахнет…

– Лавандой?

– Ну, типа того. Мне нравится.

– А кто тебе гладит форму?

– Никто. Она автоматически гладится.

– Что ты еще сам делаешь? Кит Лэнгфорд был со своим тренером, игроки иногда со своими поварами приезжают. Чем ты еще выделяешься в раздевалке УНИКСа, кроме благоухания?

– Я стараюсь брать пример с Лэнгфорда. Много работаю над собой.

– Ты невероятный сезон проводишь. И это как-то незаметно прошло, когда из подающего надежды, из импульсивного молодого двухметрового разыгрывающего с невероятным потенциалом ты стал баскетболистом, который сейчас определяет игру УНИКСа в том числе – все-таки у вас несколько лидеров. Когда этот переход случился? Когда ты стал взрослым?

– Когда встретил свою жену.

– То есть, если баскетболист плохо играет, то…

– Нет. Это конкретно мой случай. Она меня изменила в лучшую сторону.

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– Шерше ля фам. Ищите женщину.

– Да.

– Все, что делает мужчина, – либо ради женщины, либо вопреки?

– Нет. Просто она вдохнула в меня жизнь. Был этап в карьере, когда было тяжело, были сомнения. И она придала мне новую силу, вдохнула уверенность, я снова поверил в себя, что я могу. И благодаря этому сейчас показываю такой уровень игры.

– Сколько команд было у тебя в карьере?

– Много.

– Наверное, из действующих игроков такого количества не было ни у кого.

– Ни у кого.

– И ты уже – сколько? – три года не меняешь команду?

– Да.

– Стабильность?

– Да. И, надеюсь, еще три года не поменяю.

– Ты нашел свою команду? Поменял все – и нашел свою.

– Ну, иногда надо перебрать.

– Мне прямо неудобно сейчас перед болельщиками в Перми, в Саратове, в Красноярске…

– Потому что я там не поиграл?

– Потому что везде играл, а остались еще «Парма», «Енисей» и «Автодор».

– Еще «Нижний», «Зенит», ВЭФ и «Калев». Так получалось, были разные тренеры, разное видение ситуации. Иногда я менял команды по стечению обстоятельств. Иногда – потому что не было других вариантов. Разные были ситуации.

– Худшая команда в твоей карьере – «Красный Октябрь»?

– Да.

– Я не хочу говорить про деньги, но это ведь отражение успешности клуба.

– Ну да, были сложности.

– Как так получилось?

– Этот вопрос очень часто у меня в голове.

– Капитан сборной России едет в команду из подвала таблицы! Лидер сборной!

– Я с тобой полностью согласен. И этот вопрос меня мучает очень долго. Я его анализирую – и не нахожу ответа.

– Полгода в «Красном Октябре» – это встряска?

– Да не было встряски! Было все печально.

– А после этого – УНИКС.

– Встряской была первая травма.

– Травма – это боль. Даже боюсь спрашивать – я очень впечатлительный.

– Я тебе говорю, что моя встряска – это первая травма. После нее все поменялось.

– Начало прошлого сезона. У тебя травма, всем больно – и ты просто псих.

– Почему?

– Ты на меня обиделся за то, что не проголосовал за твое участие в Матче звезд!

– Да.

– Ты не играешь, на площадку не выходишь, но претендуешь на попадание на Звездный уик-энд.

– Да.

– Но не сходится. Ты же не играешь.

– А какая разница? Болельщики же за меня проголосовали.

– На Матч звезд ты поехал.

– Да.

– Голосовали за тебя в твоем твиттере.

– Да. Но эта ситуация немножко «вырезана». Там не так совсем было. Я занял первое место в голосовании среди болельщиков УНИКСа, а потом, когда журналисты голосовали, меня уже не было в списках.

– Ты травмирован. Ты не выходил на площадку.

– Кто тебе сказал, что я травмирован?

– Ты не выходил на площадку в составе УНИКСа в момент голосования.

– В момент голосования не выходил.

– Сейчас год прошел – и все изменилось. Тебя выбрали на Матч звезд. Но на конкурс дальнобойщиков ты все равно через твиттер едешь.

– А, да? Ну, видишь, как я. Все через твиттер делаю. Слушай, я думаю, может, мне в сборную попасть через твиттер? Получится, как думаешь?

– Я не уверен, что Базаревич пользуется твиттером. Мы знаем, что у тебя большая коллекция маек. Потому что ты играл во всех командах России. Вот это – «Спартак», твоя первая профессиональная команда. Ты – подающий надежды двухметровый разыгрывающий. На тебя просто молятся и думают: «Все, проблемная позиция в сборной…»

– Решена.

– Но получилось… Неплохо получилось, но ожидали большего.

– А, да? Стоп-стоп-стоп. То есть золото Евробаскета, бронза Олимпийских игр – не засчитано?

– Не, ты молодец. Но ждали большего.

– Чего большего?

– 20 очков и 10 передач.

– А зачем? Это не есть показатель. Показатель – командная победа.

– Номер 13. Антон Понкрашов.

– Да, первый чемпионат Европы.

– Первый взрослый чемпионат Европы. Ты приезжаешь, Блатт тебя не выпускает, ты психуешь, разрушаешь… Ты по ощущениям – суперзвезда, а на площадке играют другие. А после этого выходишь в финале, выигрываешь отрезок, 5 очков подряд набираешь, и мы выигрываем золото чемпионата Европы. Фантастика.

– Ну ты зря говоришь, что я не играл. Пару игр все-таки провел. Просто пропустил четвертьфинал и полуфинал.

– Ты внес свой вклад. Но хотел большего.

– Хотел большего, безусловно. Просто до чемпионата Европы практически во всех матчах был шестым игроком (то есть тем, кого первым выпускают на замену – «Матч ТВ»).

– А тут стал девятым.

– Или одиннадцатым. Я молодой, меня взяли в команду. Ты вроде проводишь всю предсезонку и понимаешь: «Сейчас игры начнутся – и ты пойдешь». И первый матч – у меня ни минуты.

– Там были другие звезды: Кириленко, Хряпа, Холден, Захар Пашутин… И ты не был там первой скрипкой.

– Вообще не был, конечно. Какая первая скрипка?

– А потом все звезды уходят, ты становишься лидером. И эту скрипку Холден, Кириленко, Пашутин и Хряпа отдают в твои руки. Ну, может, неофициально – тебе же никто не давал ключи от ломбарда. А так. Ты стал лидером команды. И что мы получаем? Два провала на чемпионате Европы, даже из группы не можем выйти!

– Первая ситуация – напоминаю, как все это происходило.

– 2013-й.

– Напоминаю, что был тренер (Фотис Кацикарис – «Матч ТВ»), и его сняли за две недели до начала сборов, что не могло не сказаться на выступлении команды.

– Хорошо. 2013 год – худший результат в истории мы оправдали. 2015 год? Да все уже. Другой тренер, ребята все те же.

– Да, но ты сказал, что я был основным в 15-м году. Но основным был Дима Хвостов. А я был его сменщиком.

– Молодцы. А после этого тебя в сборную не вызывают.

– Да.

– Почему? Ты лидер УНИКСа, а УНИКС – лидер турнирной таблицы.

– Хорошо, почему?

– Твоя версия.

– Не знаю. Наверное, главный тренер не видит меня в своей системе. У меня только такое оправдание. Другого нет.

– Базаревич не видит тебя в команде.

– И мне непонятно, почему. Потому что, когда я играл под его руководством, я показывал один из лучших баскетболов в карьере. Это было круто.

– Вот я тебе задаю вопрос: «Почему?» А кому его задаешь ты?

– Себе.

– Только себе?

– Да.

– У тебя есть телефон Базаревича?

– Да.

– Ты звонил ему?

– Нет.

– Давай прямо сейчас позвоним и скажем: «Почему вы меня не вызываете? У вас игроков не хватает».

– Я знаю его ответ.

– Давай хотя бы формальности соблюдать.

– Я с ним разговаривал.

– И он тебе прямо сказал: «Ты мне не нужен»?

– Нет, он сказал, что не может дать мне роль, которую я заслуживаю.

– Если нас тренер сборной сейчас будет смотреть, то можно ему сказать: «Антон Понкрашов готов на любую роль». Правда?

– Нет.

– Я пытался тебя в сборную пропихнуть!

– Я понимаю. Нет, пока я чувствую, что могу приносить пользу, я не буду понимать, если тренер не будет давать мне игровое время.

– Что такого случилось в Хьюстоне?

– Я не могу это рассказать, извини.

– 2012 год, вы готовитесь через квалификацию попасть на Олимпиаду и выиграть первые медали в истории российского мужского баскетбола.

– Но мы не думали на тот момент об этом.

– В Хьюстоне готовитесь к квалификации в Каракасе.

– Да Каракас это был вообще…

– Что там такого случилось, о чем нельзя рассказывать?

– Где? В Хьюстоне?

– Во время подготовки к Олимпиаде.

– Не могу рассказать.

– Но это сборы, тренировки…

– Объясню. Если бы это было связано только со мной, я бы тебе рассказал. Но там задействованы другие лица.

– Это так забавно. Я пытаюсь на нашу беседу смотреть со стороны. И когда ты говоришь про сборную, у тебя глаза горят, такие эмоции, столько радости…

– Безусловно. Сборная – это такая особая полочка в жизни. Знаешь, у многих есть стена с кубками и наградами…

– А у тебя – история из Хьюстона.

– А у меня в сердце это. Там не только из Хьюстона. Были истории и в Мадриде, и в Польше.

– И сейчас, когда тебя не вызывают в сборную – это боль?

– Да.

– Не только потому, что ты не можешь играть за сборную, а потому, что не можешь снова окунуться в эту атмосферу?

– Да. Конечно.

– Есть вариант – например, Сергей Быков. Закончил карьеру и пошел в тренерский штаб, чтобы снова быть в этой команде.

– То есть ты предлагаешь мне сейчас закончить?

– Нет. Ты же можешь по-разному пользу приносить. Мы же почти с тобой договорились. На любую роль. Ну, там администраторы требуются…

– На самом деле я официально заявляю, что готов возглавить любую из молодежных сборных России. Легко прям. Вообще.

– У тебя богатая жизнь, о которой мало кто знает. Почему ты не рассказываешь про свою благотворительность?

– Я рассказываю. Когда спрашивают. Во-первых, потому что у нас считают, что если ты помогаешь и это афишируешь, то ты пиаришь себя. Говоришь: «Какой я молодец». Но при этом, когда меня спрашивают, я всегда рассказываю. Потому что мне хочется верить, что через этот рассказ удастся привлечь, заинтересовать кого-то, и если хотя бы один человек посмотрит, услышит и внесет какую-то лепту – это уже будет круто.

– Ты тренируешь детей, когда есть возможность. Помогаешь детям. Какая-то любительская команда у тебя…

– Давно меня не делали таким положительным героем!

– Если сейчас спросить, в каком амплуа ты выступаешь, ты бы ответил: «Хороший парень».

– Ну, да. Нет. Стараюсь. Да.

– Скромный.

– Скажем так: придя к вере в Господа, я стараюсь жить по правильным принципам.

– Я к этому не был готов.

– Я знаю. Этого никто не знает. Экслюзив. Но это правда. Что я хожу в церковь, ношу цветы. Молюсь за здоровье близких, родных и всех друзей.

– Ты знаешь, формат рубрики «Честное баскетбольное» – дразнить, провоцировать…

– Да, знаю!

– Ты обезоружил меня.

– Извини.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

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