«Может, мне в сборную России попасть через твиттер?» Чемпион, который сам стирает свою форму

– У тебя сейчас хватит эмоций, чтобы оглядываться на свою карьеру назад?
– Я могу сказать, что каждый день это делаю.
– То есть с возрастом ты научился философии?
– Безусловно.
– И сейчас ты готов говорить правду и только правду?
– Честное баскетбольное.
– Что, если не баскетбол?
– Без вариантов. Только баскетбол.
– Ну перестань. Вот представляешь – баскетбол закрыли, мельдоний, все, баскетбола больше нет.
– Я боюсь этого. Это для меня самый страшный день.
– А что хуже: сидеть на скамейке ЦСКА или самому стирать себе форму в «Красном Октябре»?
– Самому стирать себе форму в «Красном Октябре».
– То есть сидеть на скамейке, не приносить пользы, не влиять на результат…
– Нет, ты выдал мне два варианта. Из этих вариантов я тебе ответил.
– В «Красном Октябре» ты лидер, ты играешь, ты капитан сборной, от тебя зависит результат.
– Сравнение не совсем корректное. Если бы ты спросил: «ЦСКА или УНИКС?» – я бы ответил: «УНИКС». В УНИКСе я тоже сам себе стираю форму, это не проблема.
– Я к этому не был готов.
– Я знаю.
– УНИКС – на первом месте в Единой лиге ВТБ.
– Да.
– Ты сам стираешь себе форму.
– Да. По-моему, приятно, когда ты надеваешь форму и она пахнет…
– Лавандой?
– Ну, типа того. Мне нравится.
– А кто тебе гладит форму?
– Никто. Она автоматически гладится.
– Что ты еще сам делаешь? Кит Лэнгфорд был со своим тренером, игроки иногда со своими поварами приезжают. Чем ты еще выделяешься в раздевалке УНИКСа, кроме благоухания?
– Я стараюсь брать пример с Лэнгфорда. Много работаю над собой.
– Ты невероятный сезон проводишь. И это как-то незаметно прошло, когда из подающего надежды, из импульсивного молодого двухметрового разыгрывающего с невероятным потенциалом ты стал баскетболистом, который сейчас определяет игру УНИКСа в том числе – все-таки у вас несколько лидеров. Когда этот переход случился? Когда ты стал взрослым?
– Когда встретил свою жену.
– То есть, если баскетболист плохо играет, то…
– Нет. Это конкретно мой случай. Она меня изменила в лучшую сторону.
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– Шерше ля фам. Ищите женщину.
– Да.
– Все, что делает мужчина, – либо ради женщины, либо вопреки?
– Нет. Просто она вдохнула в меня жизнь. Был этап в карьере, когда было тяжело, были сомнения. И она придала мне новую силу, вдохнула уверенность, я снова поверил в себя, что я могу. И благодаря этому сейчас показываю такой уровень игры.
– Сколько команд было у тебя в карьере?
– Много.
– Наверное, из действующих игроков такого количества не было ни у кого.
– Ни у кого.
– И ты уже – сколько? – три года не меняешь команду?
– Да.
– Стабильность?
– Да. И, надеюсь, еще три года не поменяю.
– Ты нашел свою команду? Поменял все – и нашел свою.
– Ну, иногда надо перебрать.
– Мне прямо неудобно сейчас перед болельщиками в Перми, в Саратове, в Красноярске…
– Потому что я там не поиграл?
– Потому что везде играл, а остались еще «Парма», «Енисей» и «Автодор».
– Еще «Нижний», «Зенит», ВЭФ и «Калев». Так получалось, были разные тренеры, разное видение ситуации. Иногда я менял команды по стечению обстоятельств. Иногда – потому что не было других вариантов. Разные были ситуации.
– Худшая команда в твоей карьере – «Красный Октябрь»?
– Да.
– Я не хочу говорить про деньги, но это ведь отражение успешности клуба.
– Ну да, были сложности.
– Как так получилось?
– Этот вопрос очень часто у меня в голове.
– Капитан сборной России едет в команду из подвала таблицы! Лидер сборной!
– Я с тобой полностью согласен. И этот вопрос меня мучает очень долго. Я его анализирую – и не нахожу ответа.
– Полгода в «Красном Октябре» – это встряска?
– Да не было встряски! Было все печально.
– А после этого – УНИКС.
– Встряской была первая травма.
– Травма – это боль. Даже боюсь спрашивать – я очень впечатлительный.
– Я тебе говорю, что моя встряска – это первая травма. После нее все поменялось.
– Начало прошлого сезона. У тебя травма, всем больно – и ты просто псих.
– Почему?
– Ты на меня обиделся за то, что не проголосовал за твое участие в Матче звезд!
– Да.
– Ты не играешь, на площадку не выходишь, но претендуешь на попадание на Звездный уик-энд.
– Да.
– Но не сходится. Ты же не играешь.
– А какая разница? Болельщики же за меня проголосовали.
– На Матч звезд ты поехал.
– Да.
– Голосовали за тебя в твоем твиттере.
– Да. Но эта ситуация немножко «вырезана». Там не так совсем было. Я занял первое место в голосовании среди болельщиков УНИКСа, а потом, когда журналисты голосовали, меня уже не было в списках.
– Ты травмирован. Ты не выходил на площадку.
– Кто тебе сказал, что я травмирован?
– Ты не выходил на площадку в составе УНИКСа в момент голосования.
– В момент голосования не выходил.
– Сейчас год прошел – и все изменилось. Тебя выбрали на Матч звезд. Но на конкурс дальнобойщиков ты все равно через твиттер едешь.
– А, да? Ну, видишь, как я. Все через твиттер делаю. Слушай, я думаю, может, мне в сборную попасть через твиттер? Получится, как думаешь?
– Я не уверен, что Базаревич пользуется твиттером. Мы знаем, что у тебя большая коллекция маек. Потому что ты играл во всех командах России. Вот это – «Спартак», твоя первая профессиональная команда. Ты – подающий надежды двухметровый разыгрывающий. На тебя просто молятся и думают: «Все, проблемная позиция в сборной…»
– Решена.
– Но получилось… Неплохо получилось, но ожидали большего.
– А, да? Стоп-стоп-стоп. То есть золото Евробаскета, бронза Олимпийских игр – не засчитано?
– Не, ты молодец. Но ждали большего.
– Чего большего?
– 20 очков и 10 передач.
– А зачем? Это не есть показатель. Показатель – командная победа.
– Номер 13. Антон Понкрашов.
– Да, первый чемпионат Европы.
– Первый взрослый чемпионат Европы. Ты приезжаешь, Блатт тебя не выпускает, ты психуешь, разрушаешь… Ты по ощущениям – суперзвезда, а на площадке играют другие. А после этого выходишь в финале, выигрываешь отрезок, 5 очков подряд набираешь, и мы выигрываем золото чемпионата Европы. Фантастика.
– Ну ты зря говоришь, что я не играл. Пару игр все-таки провел. Просто пропустил четвертьфинал и полуфинал.
– Ты внес свой вклад. Но хотел большего.
– Хотел большего, безусловно. Просто до чемпионата Европы практически во всех матчах был шестым игроком (то есть тем, кого первым выпускают на замену – «Матч ТВ»).
– А тут стал девятым.
– Или одиннадцатым. Я молодой, меня взяли в команду. Ты вроде проводишь всю предсезонку и понимаешь: «Сейчас игры начнутся – и ты пойдешь». И первый матч – у меня ни минуты.
– Там были другие звезды: Кириленко, Хряпа, Холден, Захар Пашутин… И ты не был там первой скрипкой.
– Вообще не был, конечно. Какая первая скрипка?
– А потом все звезды уходят, ты становишься лидером. И эту скрипку Холден, Кириленко, Пашутин и Хряпа отдают в твои руки. Ну, может, неофициально – тебе же никто не давал ключи от ломбарда. А так. Ты стал лидером команды. И что мы получаем? Два провала на чемпионате Европы, даже из группы не можем выйти!
– Первая ситуация – напоминаю, как все это происходило.
– 2013-й.
– Напоминаю, что был тренер (Фотис Кацикарис – «Матч ТВ»), и его сняли за две недели до начала сборов, что не могло не сказаться на выступлении команды.
– Хорошо. 2013 год – худший результат в истории мы оправдали. 2015 год? Да все уже. Другой тренер, ребята все те же.
– Да, но ты сказал, что я был основным в 15-м году. Но основным был Дима Хвостов. А я был его сменщиком.
– Молодцы. А после этого тебя в сборную не вызывают.
– Да.
– Почему? Ты лидер УНИКСа, а УНИКС – лидер турнирной таблицы.
– Хорошо, почему?
– Твоя версия.
– Не знаю. Наверное, главный тренер не видит меня в своей системе. У меня только такое оправдание. Другого нет.
– Базаревич не видит тебя в команде.
– И мне непонятно, почему. Потому что, когда я играл под его руководством, я показывал один из лучших баскетболов в карьере. Это было круто.
– Вот я тебе задаю вопрос: «Почему?» А кому его задаешь ты?
– Себе.
– Только себе?
– Да.
– У тебя есть телефон Базаревича?
– Да.
– Ты звонил ему?
– Нет.
– Давай прямо сейчас позвоним и скажем: «Почему вы меня не вызываете? У вас игроков не хватает».
– Я знаю его ответ.
– Давай хотя бы формальности соблюдать.
– Я с ним разговаривал.
– И он тебе прямо сказал: «Ты мне не нужен»?
– Нет, он сказал, что не может дать мне роль, которую я заслуживаю.
– Если нас тренер сборной сейчас будет смотреть, то можно ему сказать: «Антон Понкрашов готов на любую роль». Правда?
– Нет.
– Я пытался тебя в сборную пропихнуть!
– Я понимаю. Нет, пока я чувствую, что могу приносить пользу, я не буду понимать, если тренер не будет давать мне игровое время.
– Что такого случилось в Хьюстоне?
– Я не могу это рассказать, извини.
– 2012 год, вы готовитесь через квалификацию попасть на Олимпиаду и выиграть первые медали в истории российского мужского баскетбола.
– Но мы не думали на тот момент об этом.
– В Хьюстоне готовитесь к квалификации в Каракасе.
– Да Каракас это был вообще…
– Что там такого случилось, о чем нельзя рассказывать?
– Где? В Хьюстоне?
– Во время подготовки к Олимпиаде.
– Не могу рассказать.
– Но это сборы, тренировки…
– Объясню. Если бы это было связано только со мной, я бы тебе рассказал. Но там задействованы другие лица.
– Это так забавно. Я пытаюсь на нашу беседу смотреть со стороны. И когда ты говоришь про сборную, у тебя глаза горят, такие эмоции, столько радости…
– Безусловно. Сборная – это такая особая полочка в жизни. Знаешь, у многих есть стена с кубками и наградами…
– А у тебя – история из Хьюстона.
– А у меня в сердце это. Там не только из Хьюстона. Были истории и в Мадриде, и в Польше.
– И сейчас, когда тебя не вызывают в сборную – это боль?
– Да.
– Не только потому, что ты не можешь играть за сборную, а потому, что не можешь снова окунуться в эту атмосферу?
– Да. Конечно.
– Есть вариант – например, Сергей Быков. Закончил карьеру и пошел в тренерский штаб, чтобы снова быть в этой команде.
– То есть ты предлагаешь мне сейчас закончить?
– Нет. Ты же можешь по-разному пользу приносить. Мы же почти с тобой договорились. На любую роль. Ну, там администраторы требуются…
– На самом деле я официально заявляю, что готов возглавить любую из молодежных сборных России. Легко прям. Вообще.
– У тебя богатая жизнь, о которой мало кто знает. Почему ты не рассказываешь про свою благотворительность?
– Я рассказываю. Когда спрашивают. Во-первых, потому что у нас считают, что если ты помогаешь и это афишируешь, то ты пиаришь себя. Говоришь: «Какой я молодец». Но при этом, когда меня спрашивают, я всегда рассказываю. Потому что мне хочется верить, что через этот рассказ удастся привлечь, заинтересовать кого-то, и если хотя бы один человек посмотрит, услышит и внесет какую-то лепту – это уже будет круто.
– Ты тренируешь детей, когда есть возможность. Помогаешь детям. Какая-то любительская команда у тебя…
– Давно меня не делали таким положительным героем!
– Если сейчас спросить, в каком амплуа ты выступаешь, ты бы ответил: «Хороший парень».
– Ну, да. Нет. Стараюсь. Да.
– Скромный.
– Скажем так: придя к вере в Господа, я стараюсь жить по правильным принципам.
– Я к этому не был готов.
– Я знаю. Этого никто не знает. Экслюзив. Но это правда. Что я хожу в церковь, ношу цветы. Молюсь за здоровье близких, родных и всех друзей.
– Ты знаешь, формат рубрики «Честное баскетбольное» – дразнить, провоцировать…
– Да, знаю!
– Ты обезоружил меня.
– Извини.Открыть видео
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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