Город, в котором принято побеждать. Как сборная России в Перми стала ближе к ЧМ-2019

Путь в Китай сборная России прокладывала через Пермь. На «Матч ТВ» атмосферный репортаж о городе, влюбленном в баскетбол, и яркой победе в отборочном матче чемпионата мира над боснийцами (70:53).

Что вам сказать о Перми? Холодно тут (очень). Телефон говорит: «-16», ощущается как «-21». Вот про «-21» – это чистая правда. Но ни один девайс не в силах измерить градус атмосферы, царивший в местом дворце спорта, когда на паркет вышли рубиться сборные России и Боснии.

За несколько минут до начала встречи на арене заряжали: «Россия, Россия!» так, что, казалось в радиусе 5 километров вокруг «Молота» все пермяки точно знали, что в их городе играет национальная команда. Всех игроков сборной встречали бурными аплодисментами (точнее – бурными постукиваниями палок-стучалок), но громче всех, конечно, Ивана Ухова – игрока местной «Пармы».

А это самый большой триколор, который когда-либо видела арена «Молот». И исполнение гимна на уровне того, что все мы лицезрели утром, смотря трансляцию из Кореи.

Но, пожалуй, к делу. Всего два дня назад команда Базаревича встречалась с лидерами своей группы – французами, в гостях – и был тот бой «не на жизнь», как говорится. Но тот бой мы проиграли.

Нынешняя встреча началась для россиян так же непросто, как и матч в Страсбуре. А кто говорил, что будет легко? В Боснии мы, напомню, уступили хозяевам паркета (76:88) на старте отбора.

В равной борьбе оппоненты подошли к большому перерыву. Но счет после двух четвертей был неравным (и слава богу) – 36:32. В первой половине у нас жгли два Дмитрия из «Локо» – Хвостов и Кулагин, а также Виталий «подкрепление сборной» Фридзон, у балканцев – Джанан Муса.

В третьей десятиминутке баскетболисты в белой форме и с золотыми номерами на спине решили забрать свое. Пошла игра у россиян – сбился прицел у боснийцев. Машина (не красная) Базаревича завелась – попробуй остановить! 21:6 в этом игровом отрезке, как вам?

В заключительной четверти зал стоял на ушах, а сборная Боснии и Герцеговины собралась и пошла отыгрываться, но Базаревич и его ребята слабину не дали – отзащищались, «отподбирались», «отатаковались» и взяли ее – победу.

Россия обыграла сборную Боснии и Герцеговины в отборочном матче ЧМ-2019!

Сочный вышел реванш (70:53) за обидное поражение в Сараево, а главное – наши баскетболисты в этом матче стали олицетворением слогана квалификации Кубка мира-2019 – #ThisIsMyHouse. «Это мой дом» – место, которое защищают. Где не проигрывают. В ноябре сборная России уступила боснийцам в гостях. В феврале в Перми – не имела права.

***

Что вам сказать о Перми? Плевать на холод, это город, где живут потрясающие люди, без поддержки которых сборная России не вернула бы должок боснийцам.

«Пермь – это баскетбольное сердце России» – прозвучало в начале этого огненного вечера. Спорить невозможно.

Текст: Анастасия Дятлова

Фото: РФБ

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