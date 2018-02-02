Швед мажет решающий бросок, но «Химки» все равно выигрывают. Так не бывает!

Швед мажет решающий бросок, но «Химки» все равно выигрывают. Так не бывает!

2 февраля 23:24
Исторический плей-офф Евролиги все ближе.

В домашнем матче с «Уникахой» «Химки» вели в счете всего 26 секунд. Но этого хватило.

За весь матч Алексей Швед забил только 2 трехочковых из 13, а вся команда хозяев – 5 из 33. Вообще-то это кошмар, но зато второе попадание Шведа из-за дуги случилось в самый нужный момент. При «-6» за пару минут до финальной сирены, когда уже начало казаться, что это конец.

В самой последней и решающей атаке 1-й номер «Химок» снова попытался стать спасителем Подмосковья – и промахнулся. Но на секундомере осталось ровно столько времени, чтобы Энтони Гилл кончиками пальцев подправил мяч в корзину.

Открыть видео

С 12 победами при 9 поражениях «Химки» занимают 7-е место в регулярном чемпионате и удерживаются в зоне плей-офф.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.