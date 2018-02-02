Швед мажет решающий бросок, но «Химки» все равно выигрывают. Так не бывает!

Исторический плей-офф Евролиги все ближе.

В домашнем матче с «Уникахой» «Химки» вели в счете всего 26 секунд. Но этого хватило.

За весь матч Алексей Швед забил только 2 трехочковых из 13, а вся команда хозяев – 5 из 33. Вообще-то это кошмар, но зато второе попадание Шведа из-за дуги случилось в самый нужный момент. При «-6» за пару минут до финальной сирены, когда уже начало казаться, что это конец.

В самой последней и решающей атаке 1-й номер «Химок» снова попытался стать спасителем Подмосковья – и промахнулся. Но на секундомере осталось ровно столько времени, чтобы Энтони Гилл кончиками пальцев подправил мяч в корзину.

С 12 победами при 9 поражениях «Химки» занимают 7-е место в регулярном чемпионате и удерживаются в зоне плей-офф.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев