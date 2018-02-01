«Реал» почти отыгрывает «-26» у ЦСКА. Матч года в «Мегаспорте»

Лучший игрок Европы 18-летний Лука Дончич сыграл в Москве в последний раз. И чуть не вытащил свой «Реал» за уши.

Пропускать матч ЦСКА – «Реал» нельзя в принципе, а в этот раз – особенно. Скорее всего, это был последний шанс увидеть в Москве Луку Дончича – чемпиона Европы-2017 и главного претендента на титул MVP этой Евролиги, которому только через месяц исполнится 19 лет. Летом словенец почти наверняка уедет в НБА и сейчас находится в прощальном туре по Европе (дико звучит для 18-летнего, но так и есть). Конечно, 12 с лишним тысяч зрителей пришли смотреть не только на Дончича. При любом составе ЦСКА и «Реал» - это классика. Лучшее, что есть в европейском баскетболе. 16 титулов чемпиона Евролиги на двоих – ни у кого нет больше. Вместе с «Реалом» в «Мегаспорте» принимали еще одного почетного гостя. Сергей Мазаев вложил новый смысл в понятие «разогрев перед матчем» и здорово зажег.

В Мадриде ЦСКА провел один из худших матчей этого сезона. После него Димитрис Итудис даже сказал, что не помнит, когда его команда играла хуже.

Лучшую четверть в сезоне ЦСКА тоже провел против «Реала». У москвичей только недавно впервые в сезоне вернулись все травмированные, у мадридцев все наоборот – и это сказалось. Но все равно 33:11 за четверть против самого титулованного клуба Европы не укладывались в голове.

Чтобы набрать 10 очков, ЦСКА хватило двух минут. Хорошо, что потом хозяева немного сбавили, а то к первому перерыву получилось бы 50.

У ЦСКА получалось примерно все. А то, что не получалось, все равно заканчивалось хорошо.

Дончич вышел на площадку не сразу. Словно доказывать: «Ребят, ну это я просто на скамейке в начале сидел, а теперь возьмусь за дело». И почти доказал – закончил матч с 21 очком. Но сначала над ним поиздевался Отелло Хантер.

И не только над ним. Американский центровой ЦСКА, похоже, просто соскучился по своему бывшему клубу. Серхио Родригес – тоже. Комбинация называется «Реал» против «Реала».

В большом перерыве были опасения, что сейчас мадридцы что-то придумают. Эль Чачо вроде бы всех успокоил. «+26» в пользу ЦСКА.

220-сантиметровый центровой «Реала» Валтер Тавареш хорош – чуть не прибил мяч к щиту вместе с рукой Нандо де Коло.

Большому лидерству в матче против «Реала» верить можно не больше, чем московскому снегу. В роли злобного коммунальщика – Лука Дончич. Еще недавно счет на табло был таким же красивым, как заснеженная столица накануне матча. Но щедрые щепотки антигололедной соли от словенского снайпера постепенно все растопили, и под ногами снова стало жидко и мерзко. От 26 очков осталось 8, но дальше ЦСКА «солить» родной город не позволил. А тут и Дед Мороз Виталий Фридзон насыпал свеженького снега.

ЦСКА все-таки проиграл «Реалу» по сумме двух матчей (в Мадриде было «-13»). Но, похоже, считать личные встречи не придется. Отрыв от второго места – уже три победы, и пока все в порядке.

Родригес в Москве всего 4 месяца, а уже неплохо говорит по-русски. И уже любит побеждать «Реал».

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур

ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

ЦСКА: Родригес (18), Хиггинс (16), Хантер (11), Клайберн (11), де Коло (10), Курбанов (10).

«Реал»: Дончич (21), Кэрролл (16), Томпкинс (13), Кампаццо (10)

Фото: Евролига