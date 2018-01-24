«Игроки просят выходной? Ох ты! Ха-ха!» Самый жесткий тренер в российском спорте

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – на допросе у Никиты Загдая в рубрике «Честное баскетбольное». Откровенный разговор о подзатыльниках, обидах на игроков и «неуравновешенных» коллегах.

– У вас 3 победы, 8 поражений. Программа выйдет в эфир после матча с ЦСКА.

– 8, да? Ладно…

– Обычно в такой ситуации тренер нервничает. Это же расстрельная должность!

– Ну, пока не расстреляли. Живой!

– Ты шутишь, а я серьезно спрашиваю.

– Не могу сказать, что это комфортно, с этими победами и поражениями. Наверное, удачи нет. Один коллега мне сказал: «Нужна удача!»

– Все знают, что Зоран Лукич возвращает баскетболистов в жизнь.

– Реанимация, да? Но, наверное, кто-то реанимирует и Зорана потом…

– Некоторых игроков ты спасаешь, а некоторых – выгоняешь.

– Бывает…

– Почему?

– Меня не интересуют игроки, которые не готовы к тяжелой работе ради своего прогресса. Знаю, что я непростой тренер. Они могут не понимать смысла моих требований, но готовы отдать руку, если она нужна. Если я не вижу игроков, готовых использовать свой шанс, то это их проблема, не моя.

– Случаются моменты, когда ты выгоняешь игрока после первой же тренировки?

– Кто это был?

– Это может быть плохой скаутинг… Сколько легионеров приехало и уехало за время твоей работы в «Нижнем Новгороде»?

– У меня нет статистики. Что не могу сделать посредством скаутинга – это посмотреть на характер игрока, который подбирается в тот коллектив, который я строю. Информация об этом не всегда правильная.

– Это команда или школа выживания? Мясорубка?

– Это команда!

– Последний игрок, которого ты выгнал из команды?

– Я попробовал в Турции выиграть одного, но, к сожалению, менеджмент встал на сторону игрока и выгнал меня. Может быть ситуация ротации игроков в команде, и можно игрока не заметить. Шон Денисон даже не зашел. Он пришел на два дня, у него была проблема со спиной, клуб не хотел его подписывать… Его не выгнали. В этой ротации почти нет русских игроков, там меняются иностранцы.

– Дмитрий Кулагин.

– Ок. Я очень рад за Диму, его игру. Мы поговорили с ним этим летом, и наконец-то он начал выглядеть как баскетболист, а не как видеоигрушка. Для меня самый большой сюрприз – Павел Антипов. Он тоже ушел, и у него серьезный прогресс.

– Но ты уходишь от ответа. Я хочу спросить про Кулагина. Ты тренер или воспитатель?

– В это время с Димой надо было быть и воспитателем. Даже родителем. Были трудные моменты.

– Можно переходить к Павлу Антипову? Его ты тоже выгнал?

– Да, я убрал его из команды. Не хочу говорить, что выгнал. У нас было несколько разговоров, у него было желание вернуться обратно, я был против. Если это заставило Пашу менять себя, я этому рад. Потому что у него действительно были минусы, но сейчас их не видно. Если он в себе их сломал, то я очень рад его успеху. От всего сердца.

– Семен Антонов – твое главное достижение?

– Почему достижение? Достижение – это команда. Кто-то поднялся на ступеньку выше, кто-то не преуспел, но все равно мы были командой. Не хочу выделять кого-то из этих ребят.

– Зоран, не знаю, как ты, а я очень люблю сказки. Сказка «Нижнего Новгорода» в финале Единой лиги…

– Если честно, я не ожидал увидеть «Нижний Новгород» в этом финале. В наш первый сезон мы тоже не были наверху, когда начали строить команду. Надеюсь, это все вернется.

– Как можно в одну реку два раза войти?

– Легко. Плавать умею.

– Почему ты ушел из «Нижнего Новгорода»? Выиграл все, путевка в Евролигу…

– Не сложились несколько моментов.

– Евролига – это же мечта любого тренера!

– И будет еще. Я верю в свою работу. Да, я самоуверен. Надеюсь, даже с «Нижним».

– На твоих тренировках выживают.

– Ну, это неправда. Может быть, так говорили те игроки, которым было непривычно столько работать. И на этом фоне у «Нижнего» есть группа игроков, которая должна прогрессировать. Прогресса не будет на скамейке, без тренировок, без тяжелой работы.

– В одном из интервью Зоран Лукич сказал, что он завершил карьеру игрока, потому что хотелось прибить партнера по команде за ошибку, за эмоции или за плохой пас…

– Да нет. Такого не было. Драк не было. Да, я, может быть, нервничал. Даже сейчас, когда на площадке играют молодые, без ответственности к старшему партнеру, могу сказать: «Если бы я был на его месте, ты сейчас получил бы по башке». Это метафора для молодого игрока.

– Приходилось как тренеру давать своим игрокам подзатыльники?

– Нет. Никогда.

– Когда кричишь на игрока, бывает, что он может в ответ крикнуть?

– Бывают моменты не очень красивые. Но такого, чтобы игрок в ответ крикнул… не припомню.

– Однажды ты жаловался на своего коллегу на пресс-конференции.

– Я? Ок. Это был УНИКС, что ли?

– Ты про своего коллегу после матча сказал: «Да он неуравновешенный!»

– Была такая ситуация. Мы решили этот вопрос после. Правда, через несколько лет.

– Но это же случилось между вами публично, на пресс-конференции…

– Ничего не случилось «с нами». Он просто «наехал» на меня. Поэтому у меня была такая реакция. Я хотел контролировать себя до конца, но не смог сдержаться на пресс-конференции. Бывают такие моменты у нас с коллегами. Но сейчас с этим тренером… А это тренер Пашутин… У нас нет никаких проблем, у нас нормальные отношения.

– В Единой лиге ВТБ каждому тренеру после игры пожмешь руку?

– Конечно. Любому. Нет никаких проблем.

– Ты можешь своего самого опытного игрока отчихвостить перед всеми и посадить на дальний конец скамейки! А игроки тебя обижают?

– Бывают моменты. Словами напрямую – нет, конечно. Но что меня иногда обижает – это отношение к тренировочному процессу. Их ответственность, концентрация и самоотдача. Это для меня может быть обида. Ничего другого.

– Когда «Нижний Новгород» будет побеждать?

– Я надеюсь, в ближайшее время. Мы где-то рядом. К сожалению.

– Рядом с чем? Вы в подвале таблицы, я ее видел! Ого-го. Если посмотреть сверху вниз, то… Эй, «Нижний»!

– Ну, это ты посмотрел. Я не смотрю. Я самоуверенный, и менеджмент клуба не всегда относится к этому с улыбкой. Но они надеются и верят, что это работает. Я не опускаю руки иногда. Ни перед «Химками», ни перед УНИКСом мы не опускали руки. Это же я хочу увидеть с ЦСКА (москвичи в итоге выиграли – 97:80). К сожалению уже два опыта – так, не очень.

– Я не понимаю твоих эмоций. Ты неравнодушен, но я не вижу оптимизма.

– Не люблю виртуальные вещи. Сон, сказка – это может быть очень интересно. Но на самом деле то, что происходит сейчас с коллективом, – это серьезная перестройка. В этой перестройке нелегко. Мы где-то близко находимся, но надо остаться на этом пути. Преуспеем ли мы? Надеюсь и верю в это.

– У меня остался один вопрос от твоих игроков.

– От моих игроков? Ох ты! Давай!

– Зоран, когда выходной?

– Ха-ха-ха! Подожди, у нас был выходной вчера после прилета. А вообще я могу тебе вопрос задать: какой выходной? Неделя, месяц? Что им нужно?

– Ребят, я сделал все, что мог. Выходные не планируются. Сорри.

– Пока нет.

Фото: Единая лига ВТБ / Ира Сомова