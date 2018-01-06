Странный судья все время бегал смотреть видео. А Швед все время забивал

«Химки» открыли новый год тяжелой и важной победой в Евролиге над «Бамбергом» – 74:70.

Баскетбольный 2018 год начинался для России двумя матчами в двух сказочно красивых городах. ЦСКА играл в Барселоне – каталонской жемчужине, прославленной работами Антонио Гауди. А через сутки «Химки» вышли на площадку «Брозе арены» в Бамберге. Этот игрушечный городок стоит уже больше 1000 лет, и он гораздо меньше Барселоны, но тоже знаменит. Например, местным деликатесом – «копченым» пивом (а что еще может быть деликатесом в Баварии?). Или зданием старой ратуши, парящим над рекой. Или баскетбольной ареной, на которой может поместиться каждый десятый житель Бамберга и которая шумна совсем не по-немецки.

У баскетбольного Бамберга есть даже официальное прозвище – Freak City (Город психов). Но в эту пятницу безумство трибун зачем-то подхватил старший арбитр матча «Бамберг» – «Химки». Странное судейство – еще одно общее место у игр в Барселоне и Бамберге, но испанец Дани Йерресуэло с запасом выигрывает у всех трех барселонских судей, вместе взятых. За 40 минут игры он раз шесть бегал смотреть видеоповторы и каждый раз находил чем всех удивить.

Например, центровой «Химок» Энтони Гилл за один игровой эпизод получил сразу два фола: персональный и неспортивный.

А Егор Вяльцев вообще успел провести на площадке всего две минуты до того, как заработал удаление. По той же схеме – «два фола по цене одного». В отличие от Гилла, ему дали два неспортивных, а это все равно что две желтые карточки в футболе.

Из-за всего этого «Химкам» два раза приходилось догонять. Но гости не жаловались. Заиграли в защите так, что невозможно уже было докопаться ни с повтором, ни без. Сколько ни крути пленку – крылья у Малкольма Томаса не разглядишь. Хотя очень похоже, что они есть.

Во второй половине Йерресуэло будто «вернул» гостям часть «долга», когда в точно такой же безобидной ситуации и после привычных трех минут у монитора дал неспортивный фол на Шведе вместо обычного игрового. Но лидер «Химок» прекрасно себя чувствовал и без судейских подарков. Лучший снайпер Евролиги в новом году стал еще лучше и уже за половину игры набрал 19 очков. А потом еще и поучаствовал в самом ярком моменте дня. В этой атаке почти как по Чехову – прекрасно все. Тайлер Ханикатт взлетает с блок-шотом, Стефан Маркович летит в отрыв и находит пространство для паса, а Швед – просто набирает 4 очка в одной атаке.

Всего у самого яркого баскетболиста России – 28 очков (почти 40 процентов от всей команды). Плюс 6 результативных передач. С 9 победами при 7 поражениях «Химки» идут на седьмой строчке в таблице и сохраняют место в зоне плей-офф. На следующей неделе в Подмосковье приедет «Реал».

Фото: Евролига