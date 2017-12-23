«Моня – отец, дайте ему мяч». Новая победа ЦСКА над «Химками» и огонь от Спиридонова

Репортаж «Матч ТВ» из УСК ЦСКА, где Алексей Швед забил 0 трехочковых из 6, а Сергей Моня пинал Нандо де Коло и едва не помог «Химкам» отыграться с «-17».

Будущее рядом. На пороге 2018 года уже неинтересно смотреть спорт только живьем или только по телевизору. Первый вариант атмосфернее, во втором – больше повторов и красивых ракурсов. Но все равно многое упускаешь. В эпоху соцсетей интересно не только на самом матче, но и вокруг. Особенно когда вместе с тобой телевизор смотрит волейболист красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов, который помимо чебуреков разбирается и в баскетболе. И дружит с капитаном «Химок» Сергеем Моней. В диалог, конечно, сразу включился главный твиттер российского баскетбола – бывший защитник УНИКСа и «Зенита» Дмитрий Головин.

ЦСКА – «Химки» – главное дерби страны и главный матч зимы. До Нового года в Подмосковье успеет заглянуть «Барселона», все Мытищи увешаны рекламой. Но даже этот блокбастер ненадолго уходит в тень битвы с другой командой в красном и синем. Евролига временно переехала из «Мегаспорта» в уютный пятитысячный УСК ЦСКА, у которого не было шансов не заполниться до отказа. В качестве разогрева перед дерби – задумчивый ролик на богатырскую тему с всадником Георгием Победоносцем с московского герба и баскетбольным мячом в роли солнца.

В среду ЦСКА отдал концовку матча с «Олимпиакосом» из-за шести подряд проигранных подборов. К «Химкам» в строй вернулись травмированные Андрей Воронцевич и Отелло Хантер, и это должно было добавить москвичам уверенности под щитами. Но доминировал там все равно Хайнс. Блок-шот от Кайла в воздухе – и добивание на земле для острастки.

Во всем чувствовались отголоски «Олимпиакоса». Даже в основном цвете формы «Химок» – он в этот раз был белым, а не привычным желтым. Форма красивая, и из проходов Алексея Шведа в первой четверти получились отличные фото. На этом хорошие новости для гостей заканчивались. Данк Кори Хиггинса в отрыве зажег на табло слишком уж ранние «+17».

Всего у Хиггинса – 26 очков (новый личный рекорд в Евролиге) и звание MVP тура. Но в послематчевой раздевалке снайпер выступил скромнее, чем в самой игре:

– Данк – это просто очередные два очка. Думаю, никто в команде ему не удивился. Я просто старался быть агрессивным. На мне дали много фолов, так что я получил возможность набирать легкие очки (Хиггинс реализовал 14 штрафных из 16 – прим. «Матч ТВ»). Это помогло набрать хороший темп и войти в игру.

В большом перерыве тоже было интересно.

А потом «Химки» начали отыгрываться. Куда же без Шведа?

Одна беда: главная российская звезда потеряла свои трехочковые (не без помощи ЦСКА, конечно). 0 из 6 – процент совсем не «шведский». Выручать пришлось Моне. 34-летний капитан «Химок» уже редко выходит на площадку, но показывает класс с 8 метров.

А Головин насчитал все 9 метров.

После сверхдальнего броска Моня еще и пнул Нандо де Коло. Многие, в том числе бывший центровой ЦСКА Иван Лазарев, посчитали, что не зря:

Перед последней четвертью от 17 очков преимущества ЦСКА осталось всего 2. Авторитетное мнение Спиридонова трудно оспорить.

Капитан «Химок» трудится и в защите.

Со второй попытки Хантер все-таки забивает, но комплиментов Моне от этого не меньше.

На концовку гостей не хватило. А виноват в этом Никита Курбанов. В обычном матче он легко стал бы лучшим с такими суперпоказателями (18 очков, трехочковые 4/6, 7 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота). Но в дерби – второй после Хиггинса.

– После «Олимпиакоса» нам надо было реабилитироваться и перед болельщиками, и перед самими с собой, – сказал Никита после игры. – Второе поражение подряд, да еще и от «Химок» – вы сами понимаете, что это было бы. Сегодня все вышли с максимальной концентрацией. В третьей четверти «Химки» выпустили быстрый состав, часто менялись, сократили отставание.

– У Шведа – 0 из 6 трехочковых. Пятерка защите ЦСКА и лично вам?

– Команде спасибо, не мне. Кори сегодня тоже против него хорошо защищался. Но вообще мы не победили Шведа, мы победили «Химки».

Прогноз не сбылся. В этом сезоне 2-0 в пользу ЦСКА, впереди еще две игры – по одной в Евролиге и лиге ВТБ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов