«Ни в коем случае не думали, что ЦСКА выиграет полуфинал с сухим счетом». Интервью Ватутина о плей-офф Лиги ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвел итоги полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» и порадовался за бывшего армейца Николу Милутинова.

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» началась для ЦСКА с весьма неожиданной неудачи на домашнем паркете. В регулярном сезоне поражений в матчах с железнодорожниками «красно-синие» не знали, но в первой же встрече краснодарцы сыграли так мощно, что многие эксперты и болельщики предрекали тяжелейшее семиматчевое противостояние. Некоторые даже были уверены, что «Локо» повторит успех трехлетней давности и прорвется в финал.

Но не тут-то было: после проваленного старта ЦСКА выдал впечатляющую серию из четырех побед и уверенно вышел в финал, где ожидает победителя пары «Зенит» — УНИКС. Там сейчас счёт в серии до четырех побед — 3-2 в пользу петербуржцев, а шестая встреча состоится 25 мая.

Об итогах полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и о предстоящем финале «Матч ТВ» поговорил с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Из беседы с руководителем московского клуба вы узнаете:

что помогло армейцам переломить неудачный ход серии с «Локомотивом»;

какие у Ватутина предпочтения относительно соперника в финале Лиги ВТБ;

какие впечатления у него оставил «Финал четырех» Евролиги, и чем был хорош в прошедшем сезоне бывший игрок армейцев Никола Милутинов.

«Назначение Томовича — очень удачный шаг коллеги Ведищева из «Локомотива-Кубани»

— Какие на этот раз у вас эмоции по поводу выхода в финал Единой лиги ВТБ?

— Пробиться в финал было непростой задачей, и я рад, что наша команда с ней справилась. «Локомотив-Кубань» — традиционно один из самых неуступчивых соперников в лиге, что краснодарцы и доказали в очередной раз.

— В регулярной части сезона вы обыграли «Локомотив-Кубань» в шести матчах из шести, после чего начали серию с поражения. Оно стало для вас сюрпризом?

— Мы ни в коем случае не думали, что выиграем полуфинал с сухим счетом. В половине упомянутых вами матчей «регулярки» все могло сложиться в пользу соперников, отчасти на нашей стороне была удача — вспомнить хотя бы потрясающий пас Никиты Курбанова Ливио Жан-Шарлю на последней секунде одного из краснодарских матчей.

Уже в ходе четвертьфинала краснодарцев с «Пармой» стало понятно, что в полуфинале с нами «Локо» будет выглядеть иначе. Руководство и тренерский штаб проделали огромную работу, вновь показав высокие клубные амбиции. Назначение тренера в середине сезона всегда риск, но выбор Томислава Томовича стал очень удачным шагом коллеги Андрея Ведищева.

— Почему?

— Тренеру удалось правильно распределить роли, найти для молодых игроков возможности проявить себя и, главное, вдохнуть уверенность в команду. Краснодарцы навязывали борьбу в каждом матче серии, ни один из них не получился простым. Даже тогда, когда итоговый счет получался крупным, считаю, он не отражал настоящего соотношения сил.

«Будем рады, если серия между «Зенитом» и УНИКСом затянется до семи матчей»

— За счет чего ЦСКА удалось оправиться от стартового поражения и взять четыре игры подряд?

— Очень хочется сказать, что помог наш юбилейный матч (праздничное мероприятие перед домашним матчем с «Локомотивом» по случаю 20-летия победы ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги в Праге, — прим. «Матч ТВ») Идея полностью оправдала себя, нашла отклик в сердцах болельщиков, помогла собрать огромную аудиторию в «Мегаспорте», создать потрясающую атмосферу баскетбольного праздника. Хочу поблагодарить всех причастных — сотрудников офиса ЦСКА, наших партнеров и легенд, добравшихся до Москвы.

От вечера осталось чувство чистого восторга, которое только усилила победа. Уверен, что этими ощущениями вдохновилась и команда. Понятно, что ребята и без того были уверены в собственных силах, но напоминание о славном клубном прошлом наверняка зарядило дополнительной мотивацией.

— Есть ли предпочтения по сопернику в финале?

— Как сказал Андреас Пистиолис на пресс-конференции в субботу, в любом случае нам будет противостоять отличная команда, и мы будем только рады, если интересная полуфинальная серия между УНИКСом и «Зенитом» затянется до семи матчей. Начнем наблюдать в понедельник вечером. Хочу, чтобы победил сильнейший, ведь чемпионами становятся в борьбе с лучшими.

«Милутинов провел потрясающий сезон в Евролиге»

— Получилось ли посмотреть «Финал четырех» Евролиги?

— Да, посмотрел все матчи. Полуфиналы вряд ли чем-то могут запомниться, а вот финал стал отличным по драматургии.

— Что здесь выделяете особо?

— Наверное, с учетом огромных кадровых проблем «Реала» мало кто ожидал, что решающий матч получится таким боевым и сведется к нервной концовке с обоюдными шансами. Мадридцы вполне могут собой гордиться, команда проявила характер и боевой настрой. Очень рад за Николу Милутинова (центровой «Олимпиакоса», бывший игрок ЦСКА, — прим. «Матч ТВ»), он провел потрясающий сезон, заслужил попадание в первую символическую пятерку, проявил себя одним из лидеров и, наконец, взял первый титул Евролиги в карьере.

