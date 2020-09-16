«На налоги ЦСКА можно содержать два-три клуба». Единая лига раскрыла бюджеты

Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/20
Доходная часть
- ЦСКА — 2,372 млрд руб. (в сезоне-2018/19 — 2,862 млрд)
- «Химки» — 2,137 млрд (2,340 млрд)
- «Зенит» — 1,437 млрд (1,870 млрд)
- «Локомотив-Кубань» — 1,229 млрд (1,309 млрд)
- УНИКС — 820 млн (1,002 млрд)
- «Нижний Новгород» — 304 млн (435 млн)
- «Парма» — 291 млн (233 млн)
- «Енисей» — 243 млн (232 млн)
- «Автодор» — 209 млн (208 млн)
Зарплаты игроков
- ЦСКА — 999,9 млн руб. (1,426 млрд)
- «Химки» — 949 млн (1,011 млрд)
- «Локомотив-Кубань» — 568 млн (722 млн)
- «Зенит» — 526 млн (455 млн)
- УНИКС — 363 млн (404 млн)
- «Енисей» — 145 млн (126 млн)
- «Автодор» — 114 млн (104 млн)
- «Нижний Новгород» — 98 млн (129 млн)
- «Парма» — 88 млн (66 млн)
Главные цитаты
О бюджетном финансировании
Сергей Иванов, почетный президент Единой лиги:
— Бросается в глаза разрыв между клубами в размерах бюджета. Топ-5 российских клубов — это бюджет больше миллиарда рублей и ни копейки бюджетных денег. Оставшиеся 4 команды — сильно меньше миллиарда и существование за счет денег налогоплательщиков. Я всегда был против бюджетного финансирования, но если бы его не было — в лиге было бы всего пять российских клубов. Поэтому и рекомендую остальным командам искать и находить спонсоров.
О налогах
— ЦСКА в прошлом сезоне заплатил почти 619 миллионов рублей одних только налогов. На эти деньги можно целиком содержать два-три клуба.
О потолке зарплат и «Собачьем сердце»
— Не считаю нужным вводить потолок зарплат в Единой лиге. Да, есть пример КХЛ — нашей братской лиги, которая максимально нам близка. Но участники КХЛ играют только в ней и нигде больше. В баскетболе такого нет — есть еврокубки, и от них зависит финансирование. Не надо объяснять, какие задачи ставят перед собой клубы в этих турнирах. Чтобы играть в Евролиге, бюджет должен быть минимум 1 миллиард рублей. С волками жить — по-волчьи выть. Сравните бюджеты «Барселоны», «Реала», «Фенера», «Эфеса». Если наши клубы хотят быть конкурентными в этой среде — они должны иметь соответствующие деньги.
Сколько за сезон играет «Автодор» и сколько играют «Химки»? У подмосковного клуба матчей в два раза больше. Значит, и расходов больше. Ограничивать «Химки» в желании больше тратить — неправильно, от этого пострадает их результат. Все, что мы можем сделать в этой ситуации — это открыть бюджеты. Вот, смотрите, всё до копейки, всё прозрачно. А делать одинаково — напоминает мне философию известного персонажа «Собачьего сердца»: отнять и поделить. К чему мы тогда придем? К катастрофе.
О новых клубах
— Нам говорят, что в Единой лиге нужно больше российских клубов. Можно сделать и 16-17 команд (сейчас в лиге 13 клубов: 9 российских и 4 иностранных. — «Матч ТВ»). Но во-первых, это будет сложно из-за плотности календаря. А во-вторых, у многих людей короткая память. В лиге уже были другие российские клубы. Например, «Красные Крылья», «Красный Октябрь». Где они сейчас? «Парма», несмотря на хорошие баскетбольные корни, первый сезон провела с 1 победой и 23 поражениями. Зачем нам такой чемпионат? Давайте посмотрим на женский чемпионат России. Там вообще только два клуба: УГМК и курское «Динамо». Остальные — статисты. И матчи иногда заканчиваются с разницей под 80 очков. У нас такого все-таки нет. Спортивной борьбы больше, и маленькие клубы регулярно «покусывают» лидеров.
О количестве легионеров
Сергей Кущенко, президент Единой лиги:
— Процент легионеров в чемпионатах Испании, Франции, Греции, Турции — выше, чем у нас. И это не мешает сборным этих стран быть ведущими в Европе. Проблема не в количестве легионеров, а в качестве подготовки талантов. Возьмите пару клубов в лигу ВТБ, составленных только из россиян, — у них будет 80-90 процентов поражений. И на следующий сезон они точно так же пойдут за иностранцами, потому что спонсоры будут требовать результата.
Иванов: — Говорят, что тренеры наших команд зажимают российских игроков. Но разве Алексея Шведа или Никиту Курбанова зажимают? Было бы у нас три Шведа и четыре Курбанова — играли бы только они. В хоккее россияне постоянно получают предложения из-за границы, многие попадают в НХЛ. А в футболе или баскетболе многие уезжают? Почему какому-нибудь молодому парню не попроситься в «Эстудиантес»? Потому что и так в России тепличные условия созданы. Сидишь на банке — и получаешь гораздо больше, чем в Европе.
Матч звезд — 14 февраля в Москве
Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги:
— Матч звезд включен в календарь лиги и запланирован на 14 февраля. В этом сезоне он выпадает на День святого Валентина, так что постараемся создать романтическую атмосферу и ждем влюбленные пары на матче. Естественно, будем следить за эпидемиологической обстановкой и допуском зрителей на трибуны. И есть определенные мысли, как действовать, если ситуация не изменится. С учетом действующих сейчас требований по социальной дистанции и ограничению продажи билетов арена будет заполнена меньше чем на 50 процентов, но даже в этом случае Матч звезд состоится. Много интересных идей, сейчас думаем над форматом. И будем адаптироваться в зависимости от меняющихся условий.
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