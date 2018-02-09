ЦСКА получает «треху» в конце от бывшей команды де Коло. Это очень больно

Красно-синий – все еще самый сильный в Евролиге, но противник наступает.

ЦСКА на последних минутах проиграл испанской «Валенсии» в Евролиге - 99:103.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур

«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 103:99 (21:23, 28:19, 24:24, 30:33)

После половины игры армейцы уступали 7 очков

У «Валенсии» больше всех очков набрал американец Эрик Грин (19), у ЦСКА самым результативным стал Нандо де Коло (30)

Нандо де Коло выступал за «Валенсию» с 2009 по 2012 годы

ЦСКА по-прежнему лидирует в общей таблице Евролиги, «Валенсия» идет 11-й

22 февраля ЦСКА дома примет испанскую «Басконию»

ЦСКА приехал на юг Испании в качестве единоличного лидера Евролиги. «Валенсия» перед этим матчем делила третье место с конца.

Весь этот выезд должен был стать праздником. Игра с аутсайдером, привычные зимние +20, солнце, море. Возвращение Нандо де Коло в город, определивший его судьбу. И случайная встреча с легендой «Барселоны» Андресом Иньестой в аэропорту. Если бы не подпись к твиту, начинающаяся со слов «Мать моя» – сразу и не поймешь, кто с кем подошел сфотографироваться.

Французский защитник провел в «Валенсии» три года и именно здесь заслужил приглашение в НБА. Но главное – в этом городе он встретил свою будущую жену. Нандо, Веро и их дочка Лола приехали в Валенсию вместе – и заказали 30 билетов на матч для родственников и друзей.

Первого номера ЦСКА даже объявили по-особенному – не скороговоркой, как это обычно бывает с командами гостей, а торжественно. Трибуны встретили де Коло стоя. А он повел себя как-то даже слишком профессионально - привез старым друзьям в подарок 30 очков. Тридцать!

Ближе к концу сезона Нандо все чаще выглядит тем хладнокровным снайпером-убийцей, к которому все привыкли. Во втором круге Евролиги это его четвертые «20+» в семи матчах.

Но это были последние хорошие новости для ЦСКА в четверг.

В прошлом году «Валенсия» уже удивила всех, когда выиграла у «Реала» три матча в финальной серии и стала чемпионом Испании (только поэтому и попав в Евролигу). Это почти так же круто, как победить футбольный «Реал» в финале Лиги чемпионов. После такого обыграть ЦСКА в одном рядовом матче – не такая уж сенсация.

Москвичи в концовке все время догоняли, приближали победу, как могли. Кори Хиггинс забил этот королевский данк через Тибора Пляйса, да еще и заставил немца сфолить. Разница в росте 19 сантиметров? Подумаешь! Американский снайпер из России нарушает законы физики.

В тот момент поверилось, что все будет в порядке. Но уже когда гости сравняли счет, случилось необычное. Альберто Абальде – это имя в ЦСКА теперь будут помнить. 22-летний форвард первый год играет в Евролиге и набирает 7,5 очка за игру. Но 8 февраля он набрал 17. Включая этот победный трехочковый.

В турнирном плане для ЦСКА мало что изменилось: отрыв от второго места был в 3 победы, теперь будет в 2. Жаль только, праздник для де Коло испортили.

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