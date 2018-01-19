Николаев опережает Вильягру на одну секунду в общем зачете. Такой борьбы на «Дакаре» еще не было

Обзор двенадцатого этапа.

«Дакар-2018». 12-й этап. Фиамбала – Чилесито – Сан-Хуан

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») –7:02.36

2. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») – +4.11

3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – +6.21

4. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +7.29…

11. Айрат Мардеев – +47.43…

18. Дмитрий Сотников (оба – Россия, КАМАЗ) – +3:46.19

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 5:49.57

2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – +2.03

3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +4.33

Фото анонса: globallookpress.com

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