Николаев опережает Вильягру на одну секунду в общем зачете. Такой борьбы на «Дакаре» еще не было

«Дакар-2018». 12-й этап. Фиамбала – Чилесито – Сан-Хуан
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») –7:02.36
2. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») – +4.11
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – +6.21
4. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +7.29…
11. Айрат Мардеев – +47.43…
18. Дмитрий Сотников (оба – Россия, КАМАЗ) – +3:46.19
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 5:49.57
2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – +2.03
3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +4.33
Фото анонса: globallookpress.com