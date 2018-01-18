«Думал, гонка для нас закончилась». Как Николаев потерял лидерство на «Дакаре»

«Дакар-2018». 11-й этап. Белен – Фиамбала – Чилесито
Грузовики
1. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – 5:14.10
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +1.24
3. Дмитрий Сотников – +28.51…
7. Эдуард Николаев – +42.15
8. Айрат Мардеев (все – Россия, КАМАЗ) – +55.28
Внедорожники
1. Бернард Тен Бринке (Нидерланды, «Тойота») – 4:10.54
2. Сириль Депре (Франция, «Пежо») – +4.35
3. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – +4.40
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 5:20.45
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +15.14
3. Дмитрий Шилов (Казахстан, «Ямаха») – +34.49
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 4:01.33
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда) – +1.38
3. Антуан Мео (Франция, КТМ) – +6.31
Фото: dakar.com