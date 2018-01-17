Лидер зачета «Мото» не доехал 3 километра до финиша. Он покидает «Дакар»

Обзор десятого этапа.

«Дакар-2018». 10-й этап. Сальта – Белен

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») – 5:31.49

2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +0.33

3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – +11.09

4. Эдуард Николаев – +22.14

5. Айрат Мардеев – +24.34

8. Дмитрий Сотников – +32.02

16. Антон Шибалов (все – Россия, КАМАЗ) – +2:39.17

Внедорожники

1. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – 4:43.46

2. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +8.46

3. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – +13.07

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 6:35.26

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Ямаха») – +2.06

3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +6.23

Мотоциклы

1. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) – 4:52.26

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») – +11.35

3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, КТМ) – +16.21

Мотовездеходы

1. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – 6:37.07

2. Хуан Карлос Крибе Рамос (Перу, Can-Am) – +1:09.30

3. Хосе Луис Пенья Кампо (испания, «Поларис») – +1:32.00

Фото анонса: globallookpress.com

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