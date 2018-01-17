Лидер зачета «Мото» не доехал 3 километра до финиша. Он покидает «Дакар»

«Дакар-2018». 10-й этап. Сальта – Белен
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») – 5:31.49
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +0.33
3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – +11.09
4. Эдуард Николаев – +22.14
5. Айрат Мардеев – +24.34
8. Дмитрий Сотников – +32.02
16. Антон Шибалов (все – Россия, КАМАЗ) – +2:39.17
Внедорожники
1. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – 4:43.46
2. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +8.46
3. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – +13.07
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 6:35.26
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Ямаха») – +2.06
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +6.23
Мотоциклы
1. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) – 4:52.26
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») – +11.35
3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, КТМ) – +16.21
Мотовездеходы
1. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – 6:37.07
2. Хуан Карлос Крибе Рамос (Перу, Can-Am) – +1:09.30
3. Хосе Луис Пенья Кампо (испания, «Поларис») – +1:32.00
Фото анонса: globallookpress.com