Гонщик проехал больше 100 километров с поврежденным коленом. И выиграл этап на «Дакаре»

Обзор седьмого дня ралли.

«Дакар-2018». 7-й этап. Ла Пас – Уюни

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») – 4:10.40

2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +2.01

3. Эдуард Николаев – +4.54...

9. Айрат Мардеев – +20.05...

10. Антон Шибалов – +20.11...

19. Дмитрий Сотников (все – Россия, КАМАЗ) – +2:13.27

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – 4:49.26

2. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +12.05

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +14.19

Квадроциклы

1. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») – 6:59.04

2. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – +4.50

3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха» -) +8.58

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 5:11.10

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – +2.51

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») – +8.02

Мотовездеходы

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – 6:49.31

2. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – +31.32

3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +55.29

Фото: dakar.com

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