Гонщик проехал больше 100 километров с поврежденным коленом. И выиграл этап на «Дакаре»

«Дакар-2018». 7-й этап. Ла Пас – Уюни
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») – 4:10.40
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +2.01
3. Эдуард Николаев – +4.54...
9. Айрат Мардеев – +20.05...
10. Антон Шибалов – +20.11...
19. Дмитрий Сотников (все – Россия, КАМАЗ) – +2:13.27
Автомобили
1. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – 4:49.26
2. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +12.05
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +14.19
Квадроциклы
1. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») – 6:59.04
2. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – +4.50
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха» -) +8.58
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 5:11.10
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») – +2.51
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») – +8.02
Мотовездеходы
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – 6:49.31
2. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – +31.32
3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +55.29
Фото: dakar.com