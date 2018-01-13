«Дакар» достиг экватора. Николаев идет лидером в зачете грузовиков

Вчера у участников ралли был долгожданный день отдыха.
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