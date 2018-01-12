Участники «Дакара» уже в Боливии. Теперь техника тонет не в песках, а в лужах

Особенно тяжело справляться с трассой мотоциклистам. Обзор шестого этапа.

«Дакар-2018». 6-й этап. Арекипа – Ла Пас

Грузовики

1. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») 3:22.23

2. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») +2.46

3. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») +2.58

4. Дмитрий Сотников – +3.38

6. Эдуард Николаев – +5.25

8. Айрат Мардеев – +12.24

11. Антон Шибалов (все – Россия, КАМАЗ) – +20.35

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – 2:53.30

2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – +4.06

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +5.05

Квадроциклы

1. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Ямаха») – 2:29.06

2. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») – +1.50

3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, «Ямаха») – +2.18

Мотоциклы

1. Антуан Мео (Франция, КТМ) – 1:54.10

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») – +0.30

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – +0.30

Мотовездеходы

1. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – 3:44.18

2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – +2.29

3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +31.28

Фото анонса: Dakar Rally

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