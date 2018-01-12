Участники «Дакара» уже в Боливии. Теперь техника тонет не в песках, а в лужах

«Дакар-2018». 6-й этап. Арекипа – Ла Пас
Грузовики
1. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») 3:22.23
2. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») +2.46
3. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») +2.58
4. Дмитрий Сотников – +3.38
6. Эдуард Николаев – +5.25
8. Айрат Мардеев – +12.24
11. Антон Шибалов (все – Россия, КАМАЗ) – +20.35
Автомобили
1. Карлос Сайнс (Испания, «Пежо») – 2:53.30
2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – +4.06
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +5.05
Квадроциклы
1. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Ямаха») – 2:29.06
2. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») – +1.50
3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, «Ямаха») – +2.18
Мотоциклы
1. Антуан Мео (Франция, КТМ) – 1:54.10
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») – +0.30
3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – +0.30
Мотовездеходы
1. Патрис Гарруст (Франция, «Поларис») – 3:44.18
2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – +2.29
3. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +31.28
Фото анонса: Dakar Rally