Переворот КАМАЗа не помешал Николаеву удержать лидерство в общем зачете «Дакара». Смотри обзор этапа

Шестой этап ралли-многодневки «Дакар-2019» получился очень драматичным.

2019-01-14T10:06:19+03:00 Шестой этап ралли-многодневки «Дакар-2019» получился очень драматичным.

Белорус Сергей Вязович на МАЗе быстрее всех добрался до местечка Сан Хуан де Маркона, но получил часовой штраф и откатился на пятое место. В итоге победителем этапа был объявлен голландец Жерар де Рой.

Представители команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев в протоколе шестого этапа заняли третье и четвертое места соответственно. Экипаж Сотникова потерял около четырех минут, застряв в песках, и еще восемь, оказывая помощь Николаеву, чей КАМАЗ опрокинулся на бок. Эдуард Николаев остался лидером общего зачета. Он на 10 минут опережает партнера по команде, еще на 1:40.3 — де Роя.

Ранее команда «КАМАЗ-мастер» на официальном сайте объяснила снятие с «Дакара» экипажа Айрата Мардеева.

— Еще на бивуаке в Сан Хуан-де-Марконе на внешней стороне блока цилиндров двигателя Айрата Мардеева были обнаружены трещины. Подобный дефект за 1,5 года испытаний и доводки новых 13-литровых моторов проявился впервые. Злополучные трещины возникли в районе технологического прилива системы выпуска. С целью недопущения потерь масла они были зачищены и загерметизированы. Но после этапа Такна-Ариекипа трещины увеличились в несколько раз, а после снятия поддона обнаружились еще и внутри блока цилиндров. Для механиков «КАМАЗ-мастера» нет неразрешимых задач и перебрать мотор они бы смогли (опыт предыдущих лет показывает, что решались и более сложные задачи). Но регламент «Дакара» не разрешает замену моторов в течение гонки. После детального анализа ситуации руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать на оставшиеся спецучастки экипаж Айрата Мардеева, так как в случае вероятного дальнейшего разрушения блока цилиндров автомобиль будет невозможно эвакуировать из труднопроходимых сыпучих дюн пустыни Сечура.

Российский пилот Snag Racing Team Сергей Карякин стал четвертым по итогам шестого этапа ралли-марафона в зачете SxS и поднялся на второе место в тотале.

«Дакар-2019». 6-й этап. Арекипа — Сан Хуан де Маркона

Грузовики

1. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — 4:34.10

2. Федерико Виллагра (Аргентина, «Ивеко») — +00.30

3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +7.05

4. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +8.46

5.Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +54.15

SxS

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 4:12.08

2. Херард Фаррес Гуэль (Испания, Can-Am) — +12:31

3. Кейси Кьюри (США, Can-Am) — +16:56

4. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing Team) — +17.31

Автомобили

1. Себастьен Леб (Франция, «Пежо») — 3:39.21

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +2.17

3. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — +6.56

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 5:14.40

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +17.19

3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») — +22.40

Мотоциклы

1. Пабло Квинтанилья (Чили, «Хускварна») — 3:50.47

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — +1.52

3. Маттиас Уолнер (Австрия, «Ред Булл») — +4.21