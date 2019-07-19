«Уникальный маршрут. Все прошло на высшем уровне». Организаторы и участники ралли «Шелковый путь» в гостях у «Матч ТВ»
Фото: © Silk Way Rally
Гостями студии «Матч ТВ» стали организаторы и участники прошедшего по территории России, Монголии и Китая ралли-марафона «Шелковый путь»
Гостями студии «Матч ТВ» стали организаторы и участники прошедшего по территории России, Монголии и Китая ралли-марафона «Шелковый путь»
Гости:
- Владимир Чагин (дирекция «Шелкового пути»)
- Анастасия Нифонтова (участница в классе мотоциклов)
- Андрей Рудской (участник в классе внедорожников)
- Сергей Успенский (участник в классе внедорожников)
- Антон Шибалов (участник в классе грузовиков, победитель ралли-2019)
Антон Шибалов / Фото: © Silk Way Rally
Что успели обсудить:
- почему побеждает «КАМАЗ-мастер»
- когда ждать побед от внедорожников и мотоциклов
- что с рукой у Нифонтовой, которую эвакуировали на вертолете
- какова максимальная скорость у мотоцикла
- особенности Монголии, впервые принявшей «Шелковый путь»
- свадебное путешествие на ралли-марафоне
- реакция гонщиков на девушку в свадебном платье
- интерес регионов и руководства страны к проведению гонки
- невероятный Аль-Аттия и прогресс китайцев
- отношение к переносу «Дакара» в Саудовскую Аравию