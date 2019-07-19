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«Уникальный маршрут. Все прошло на высшем уровне». Организаторы и участники ралли «Шелковый путь» в гостях у «Матч ТВ»

19 июля 15:25
«Уникальный маршрут. Все прошло на высшем уровне». Организаторы и участники ралли «Шелковый путь» в гостях у «Матч ТВ»
Фото: © Silk Way Rally
Гостями студии «Матч ТВ» стали организаторы и участники прошедшего по территории России, Монголии и Китая ралли-марафона «Шелковый путь»

Гости:

  • Владимир Чагин (дирекция «Шелкового пути»)
  • Анастасия Нифонтова (участница в классе мотоциклов)
  • Андрей Рудской (участник в классе внедорожников)
  • Сергей Успенский (участник в классе внедорожников)
  • Антон Шибалов (участник в классе грузовиков, победитель ралли-2019)
Антон Шибалов / Фото: © Silk Way Rally

Что успели обсудить:

  • почему побеждает «КАМАЗ-мастер»
  • когда ждать побед от внедорожников и мотоциклов
  • что с рукой у Нифонтовой, которую эвакуировали на вертолете
  • какова максимальная скорость у мотоцикла
  • особенности Монголии, впервые принявшей «Шелковый путь»
  • свадебное путешествие на ралли-марафоне
  • реакция гонщиков на девушку в свадебном платье
  • интерес регионов и руководства страны к проведению гонки
  • невероятный Аль-Аттия и прогресс китайцев
  • отношение к переносу «Дакара» в Саудовскую Аравию

Запись эфира с обсуждением «Шелкового пути»:

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