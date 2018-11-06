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Сироткин или Окон? «Уильямсу» пора сделать выбор

15:28
Сироткин или Окон? «Уильямсу» пора сделать выбор
Фото: © Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

Еще месяц назад в «Уильямс» стояла очередь из пилотов, претендующих на место в команде в следующем сезоне. Теперь их практически не осталось. Хорошая новость – Сергей Сироткин все еще в списке кандидатов. Плохая – ему придется соперничать с самым сильным конкурентом.

На прошлой неделе из этой очереди, судя по всему, вышел Роберт Кубица, уставший ждать от «Уильямса» хоть какого-то решения. Английская команда вообще ведет себя так, будто кроме нее в этом мире ничего и никого не существует. Клэр Уильямс и ее коллеги второй год подряд тянут с объявлением состава до последнего, наплевав на интересы гонщиков, которые просто не успеют найти себе место где-либо еще, если в итоге не окажутся в Гроуве. Не этот ли подход в делах опустил некогда чемпионскую конюшню на самое дно?

Так или иначе, Кубице надоел этот режим ожидания, и он вступил в переговоры с «Феррари». Речь идет о месте пилота по развитию, которое освобождается после возвращения Даниила Квята в «Торо Россо». Пример россиянина доказывает, что работа на симуляторе отнюдь не ставит крест на гоночной карьере. Видимо, Роберт решил пойти проторенной дорожкой. К тому же, заветный красный комбинезон давно манит поляка, как и любого другого пилота.

Если Кубица действительно близок к переезду в Маранелло, то спор за право быть напарником Джорджа Расселла продолжат лишь двое – Сироткин и Эстебан Окон. Правда, во время Гран-при Мексики бывший гонщик «Заубера» и «Хааса» Эстебан Гутьеррес привлек к себе внимание заявлением о переговорах с «Уильямсом», но такой вариант развития событий пока не выглядит сколько-нибудь серьезным.

Так кто же тогда, Сироткин или Окон? Несколько десятилетий назад выбор был бы очевидным. Эстебан – один из самых талантливых и перспективных гонщиков в пелотоне, которого любая нормальная команда была бы рада иметь в своем составе. Но реальность такова, что французу нет места ни в «Форс Индии», в которой он провел два отличных сезона, ни в «Мерседесе», которому и принадлежит.

Более того, даже беспросветный аутсайдер «Уильямс» не горит большим желанием стать перевалочным пунктом в карьере Окона, который хотел бы провести в Гроуве не больше одного сезона. Именно по этой причине британцы, выбирая из двух подопечных «Мерседеса», сделали ставку на Расселла, который согласился заключить многолетний контракт. Эстебан же грезит одной немецкой топ-командой и не намерен связывать себя долгосрочным соглашением с менее конкурентоспособными коллективами. Плюс ко всему, состав из пилотов «серебряных стрел» почти официально превратит «Уильямс» в резервную команду «Мерседеса» (о чем давно мечтает Тото Вольфф), на что надменные англичане вряд ли готовы пойти.

Значит, все-таки Сироткин? За Сергея говорят его трудолюбие, инженерные знания, солидный спонсорский пакет и, что самое главное, довольно неплохой дебютный сезон. Клэр Уильямс и вовсе назвала выступление россиянина потрясающим, учитывая то, какая машина ему досталась. Но этим словам не стоит придавать особого значения. В жестоком мире «Ф-1» утром тебя могут похвалить, а уже к вечеру тебе найдут замену.

К сожалению, совсем не в пользу Сироткина играет и возвращение в «королевские гонки» Квята. «Формуле-1», по понятным причинам, нужен российский пилот, но вот зачем ей два? Если бы не неожиданное решение Хельмута Марко, за Сергея сверху могли бы и попросить, напомнив «Уильямсу» про российский Гран-при и рынок, но теперь Сироткину и его менеджменту придется выкручиваться самим.

При этом сам москвич из этапа в этап повторяет, что нисколько не переживает за свое будущее. Возможно, все происходящее вокруг «Уильямса» — это игра на публику, состав команды на 2019 год давно известен, а некогда обширный список кандидатов существовал лишь для того, чтобы выбить побольше денег у представителей Сироткина. По такой же причине, но с обратным эффектом, был порожден слух про переговоры менеджмента Сергея с «Торо Россо». Такие вот игры.

В любом случае, раньше декабря «Уильямс» объявлять состав не намерен. Им спешить некуда. Аналогичная ситуация и у Окона. Если Эстебан не получит это место, то он проведет следующий год в резерве «Мерседеса», а на 2020-й Вольфф уже пообещал французу «хорошую машину». Видимо, речь идет о втором номере при Льюисе Хэмилтоне. А вот Сироткину вся эта затянутая история может выйти боком. Если Сергей не в курсе того, что творится на переговорах, то выбор не в его пользу в конце года может больно ударить как по перспективам в следующем сезоне, так и по всей формульной карьере.

«Уильямс», сделай уже этот выбор.

Трансляции Гран-при Бразилии:

Суббота, 10 ноября

19:55 (Мск) Квалификация – прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

Воскресенье, 11 ноября

19:55 Гонка – прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

Фото: Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru 

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