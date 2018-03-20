5 вопросов о новом сезоне в «Формуле-1»

«Матч ТВ» – о стартующем в этот уик-энд чемпионате мира «Формулы-1».

Что нового?

Технически «королева» почти не изменилась, зато преобразилась визуально. В дополнение к новому логотипу нас ожидает обновленная графика в трансляциях, выполненная в той же стилистике. Ребрендинг эмблемы разочаровал болельщиков, экспертов и пилотов. Реакция на новый интерфейс может быть примерно такой же.

Еще одно весьма спорное решение Liberty Media – отказ от традиционных Grid Girls. Мы больше не увидим красивых девушек на стартовой решетке, на смену им придут розовощекие мальчики. Эту событие с радостью восприняли, пожалуй, только в Ватикане.

Еще одно новшество, без которого «Формула-1» никак не могла обойтись, – перенос времени старта гонок. Европейские этапы теперь будут начинаться не в 15:00 по Москве, а на час и 10 минут позже. Зафиксируйте эту информацию на весь предстоящий сезон.

Ну и, главное, что отличает этот сезон от предыдущего – система Halo. Трудно поверить, но и этот ход нынешнего руководства «Ф-1» многие приняли в штыки. Особенно пилоты, для которых якобы данная конструкция для защиты головы и была внедрена. Особенно ярым противником Halo выступил не стесняющийся в выражениях Кевин Магнуссен, заявивший, что система выглядит уродливой и просто раздражает. Кроме того, из-за Halo плохо виден шлем гонщика, дизайну которого уделяется немало времени и сил.

Кто победит?

Претенденты все те же – «Мерседес» и «Феррари», но в этом году и «Ред Булл» серьезно намерен вмешаться в борьбу лидеров. Машину «быков» считают самой инновационной, а пара пилотов Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен многими называется сильнейшей в чемпионате. Загвоздка здесь снова в двигателе. Если в «Рено» сделали шаг вперед хотя бы в надежности, то в этом сезоне «Мерседесу» будет еще тяжелее.

Немцы, впрочем, уверены в себе. Чемпионы не раскрыли всех карт на прошедших тестах, сосредоточившись на проверке и подготовке машины, а не на реальной скорости. В «Феррари» же, видимо, решили пойти в психологическую атаку и установили рекорд трассы в Барселоне, опередив ближайших преследователей на 0,6 секунды!

Однако в 2018-м судьбу чемпионства решит не только скорость. Не стоит забывать, что на 21 гонку командам выделено лишь по три двигателя, а дальше пилотов ждут большие штрафы за замену компонентов. Учитывая, что в этом году откровенных аутсайдеров уже не будет, продираться с последних рядов наверх станет не так уж легко. Так что вопрос грамотного распределения ресурсов – ключ к победе.

…а что Титов?

В смысле российский гонщик. Как пел классик, «их есть у меня». В предстоящем чемпионате отечественным болельщикам снова будет за кого поболеть. Наш кандидат – пилот от народа Сергей Сироткин. Дебютант уже освоился в «Уильямсе» и даже стал лучшим представителем команды на тестах, опередив второгодника Лэнса Стролла и опытного Роберта Кубицу. Проблема в том, что британский болид пока не впечатляет. Будем надеяться, что к Австралии часть проблем в Гроуве все-таки смогут решить.

Но в любом случае не стоит ждать от Сергея сиюминутного результата. Его задача на старте сезона – держаться рядом с напарником и по возможности его опережать. Этот минимум Сироткину очень даже по силам. Главное, чтобы на командном мостике «Уильямса» не начали мудрить и решать за пилотов, в каком порядке им финишировать.

Единственное, что хочется пожелать Сергею перед стартом сезона – удачи. Весь прошлый год, который он провел в качестве резервиста «Рено», его преследовал рок, не позволявший проявить себя на пятничных тренировках. Да и в Барселоне Сироткину по заранее составленному графику доставались худшие сессии, во время которых ни проявить себя, ни просто отработать намеченную программу не представлялось возможным. Если внешние факторы оставят Сергея в покое, то даже нависшая над ним из боксов тень Кубицы не должна помешать россиянину выступить достойно.

И это все?

Разумеется, нет. В числе главных интриг чемпионата присутствует выступление «бывших» – «Макларена» и «Хонды». После трехлетнего брака, заключенного отнюдь не на небесах, парочка развелась, но моментально нашла замену друг другу. «Макларен» теперь в отношениях с «Рено», а брошенная «Хонда» упала в объятия «Торо Россо». И если вам показалось, что победителем от таких перестановок стала британская команда, то вы явно поспешили с выводами.

На тестах «Хонда» отработала как часы, а вот оранжевые даже с новым мотором не избавились от старых проблем. Да, в скорости «Макларен» явно прибавил и может рассчитывать на борьбу за большие очки, но не получится ли так, что технические помарки снова заставят сражаться с «Хондой», только теперь уже не под одной крышей? Есть предпосылки, что в данном противостоянии точка еще не поставлена.

Интрига имеет место быть и на трансферном рынке. Самый лакомый кусок – Риккьярдо, контракт которого с «Ред Буллом» истекает в конце года. Австралийца очень хотят видеть в «Феррари» вместо Кими Райкконена, но и в «Мерседесе» не откажутся от такого пилота, особенно если не пойдут дела у Вальттери Боттаса. Эта увлекательная сага должна засверкать яркими красками уже летом, если, конечно, «Ред Булл» не пресечет это все продлением соглашения с одним из лучших гонщиков в пелотоне.

Где и когда это все смотреть?

Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена», а также порталы Sportbox.ru и Matchtv.ru в полном объеме покажут чемпионат мира-2018 в прямом эфире.

Расписание уик-энда Гран-при Австралии

Пятница 23 марта

4:00 Первая тренировка – прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена»

8:00 Вторая тренировка – прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена»

Суббота 24 марта

6:00 Третья тренировка – прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена»

9:00 Квалификация – прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ»

Воскресенье 25 марта

8:00 Гонка – прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ»

Текст: Максим Иванов

Фото: Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Patrik Lundin / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru