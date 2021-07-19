Англия ликует, Ферстаппен уезжает в больницу, Хэмилтон — за очередным рекордом. Чем запомнится Гран-при Великобритании

Домашние стены помогли Льюису вернуться в борьбу.

Домашние стены помогли Льюису вернуться в борьбу.

После бенефиса «Ред Булла» и Макса Ферстаппена на трех этапах подряд гонка в Сильверстоуне поставила жирную точку в победной поступи «быков». Исход Гран-при Великобритании решился примерно через полкруга после старта, и произошло это в настолько спорном моменте, что сравниться с ним может только пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020.

Первые ряды: фирменная подножка Хэмилтона

Дженсон Баттон, Дэвид Култхард, Михаил Алешин и многие другие, кто знает о гонках и поведении болидов «Формулы-1» гораздо лучше автора этих строк, сошлись во мнении, что в ключевом моменте уик-энда виноват Льюис Хэмилтон — ошибся, широко зашел в поворот и поддел Ферстаппена. Но реальное объяснение далеко не так однозначно.

Во время борьбы бок в бок Льюис всегда и везде входит в повороты одним и тем же образом, намеренно перекрывая траекторию выхода для соперника, но формально не нарушая правила (так как не равняется с другим болидом, а остается передними колесами на уровне его задних в ожидании «непроизвольного» контакта). С недавних пор судьи все же начали наказывать британца за такую изящную наглость. Если маневр против Себастьяна Феттеля в Монце 2018-го сошел семикратному чемпиону с рук, то аналогичная уловка против Алекса Албона дважды приводила к штрафам. Штрафам — смехотворным, учитывая скорость болидов «Мерседеса» и последствия для соперников. Вот и на этот раз десять секунд, которыми Хэмилтона «наградили» за вынос основного конкурента, были играючи отыграны под рев трибун.

Британские гонщики таранили соперников и раньше, как это делал в том же Сильверстоуне, но гораздо более топорно Дэймон Хилл в отношении Михаэля Шумахера.

И только Льюис Хэмилтон довел технологию до совершенства, раз за разом отправляя в пируэт бедолаг, что из-за слепой зоны наезжают на передние колеса его «Мерседеса».

В центре внимания: спринт-квалификация с огоньком, но не без проблем

Шумиха вокруг пафосной, но короткой презентации нового болида «Формулы-1» прошла за один день, уступив место еще одному нововведению. Впервые за долгое время серия кардинально поменяла формат гоночного уик-энда, сдвинув привычную квалификацию из трех сегментов на пятницу и добавив вместо нее спринт. Несмотря на обещания отдельных пилотов беречь машины, мини-гонка в субботу получилась довольно живой, не в последнюю очередь из-за отчаянных попыток аутсайдеров прорваться в первые ряды. Во главе пелотона поначалу тоже царила огненная атмосфера с горящими тормозами на машине Макса Ферстаппена, за которым и остался квалификационный заезд.

Решение отдать первый в истории «Ф-1» спринт Сильверстоуну стало очередным актом помощи прославленной трассе. Дополнительный заезд привлек еще больше зрителей на Гран-при, что на фоне финансовых проблем британского автодрома является однозначным плюсом. Правда, формат все равно оказался не без изъянов. Из-за необходимости участвовать сразу в двух квалификациях команды не нашли ни времени, ни смысла для полноценной работы в обеих практиках.

Момент: Себастьян Феттель убирает после вечеринки

В моменты, когда дела на трассе у немца идут не очень, он всегда находит, чем удивить за ее пределами. Если на прошлогодней квалификации в Сочи Себ убирал обломки своей «Феррари», то теперь главный экоактивист «Ф-1» усердно собирал бутылки и прочий мусор, который оставили болельщики в Сильверстоуне.

Феттель давно перешел от сторис в инстаграме (которого у него нет) к делу и, по собственным словам, почти не использует в быту пластик, а бензиновых монстров «Формулы-1» в повседневной жизни меняет на электромобили. Добавьте сюда регулярное участие в просветительских проектах о защите окружающей среды, и из некогда грозного гонщика получится образцовый кумир зумеров. Даже в дни, когда он опять пускает болид в разворот.

Успех: Шарль Леклер почти совершил сенсацию, хотя талисман обещал ему победу

Гонка в Сильверстоуне является знаковой не только для британского автоспорта. Именно здесь в 1951 году скудерия «Феррари» усилиями Хосе Фройлана Гонсалеза одержала свою первую официальную победу в чемпионате «Ф-1». В современную эпоху итальянцы по юбилейным датам обязательно привозят старушку «Феррари 375», на которой выиграли тот памятный Гран-при, обратно в Сильверстоун. В 2011-м ее опробовал в деле бывший лидер команды Фернандо Алонсо и одержал абсолютно непредсказуемую победу, а в этот раз за руль раритета сел Шарль Леклер.

Благодаря не менее чудесному стечению обстоятельств монегаск тоже едва не выиграл гонку, но в прошедшее воскресенье судьба явно была на стороне Льюиса Хэмилтона. Начавший глохнуть мотор нивелировал отрыв от «Мерседеса», и, попав в аналогичную с Ферстаппеном ситуацию, Шарль решил отрулить в сторону, а не бороться вплоть до столкновения. Второе место для нынешней формы «Феррари» равносильно подвигу, хотя Леклер вполне мог дотянуть до победы с совсем уж немыслимым лидерством от старта до финиша.

Провал: Гран-при Великобритании и сомнительные истории

Минувшая победа в домашнем Сильверстоуне стала восьмой и рекордной для Льюиса Хэмилтона. Обладателей подобного достижения можно пересчитать по пальцам одной руки, причем Хэмилтон будет в этом списке дважды — кроме Англии он столько же раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала в Венгрии. Споры вокруг того, как был одержан этот триумф, утихнут нескоро, но нельзя не отметить, что наравне с безжалостным расчетом Льюис пользуется уникальным везением.

Маневр против Макса Ферстаппена и то, что осталось от «Ред Булла» голландца, напомнили другой гоночный инцидент, который имел место с пилотами «Формулы-1». В 1985-м на гонке спортпрототипов в Спа маститый ас Жаки Икс схожим образом отправил в стену полезшее на рожон юное дарование в лице Штефана Беллофа. Вылетевший в повороте «О руж» в барьер из шин немец погиб на месте, а Икс благополучно продолжил свою сверхуспешную карьеру. Как истинный гонщик Жаки не был склонен к рефлексии и никогда не признавал свою вину в той аварии.

Максу Ферстаппену посчастливилось отделаться шоком, после которого он едва мог говорить, и углубленным обследованием в больнице. Несмотря на недовольство голландца и «Ред Булла», после финиша Льюис Хэмилтон заявил, что извиняться не за что, и без доли сожаления отправился праздновать победу с фанатами. Как истинный гонщик Льюис тоже не задумывался, что на скорости под 300 километров в час отправляет в небезопасное ограждение, по сути, такого же мальчишку, как Беллоф. Победа — единственное, о чем думают прирожденные чемпионы.

Учитывая последовавшую после аварии с Ферстаппеном цепь событий, а именно красные флаги (благодаря чему критически поврежденный болид Льюиса успели починить без потери времени), очередное услужение со стороны Боттаса (которого команда без лишних церемоний отдернула фразой «не борись с Льюисом») и внезапно забархливший мотор у лидировавшего с огромным отрывом Леклера, Хэмилтон, скорее всего, появился на свет, чтобы собрать все возможные награды и титулы «Формулы-1». И ликовавшая после вылета Ферстаппена толпа в Сильверстоуне готова следить за этим зрелищем еще долгие годы. Возможно, она такая единственная во всем мире.

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