Перес — в «Ред Булл», Шумахер — в «Альфу», Квят — в «Формулу-Е»?

Какой будет «королева автоспорта» в следующем году?

Какой будет «королева автоспорта» в следующем году?

В текущем сезоне «королевских гонок» мы остались без чемпионской интриги, зато трансферный рынок богат на сюрпризы. Во время Гран-при Тосканы наконец-то стало известно, где продолжит карьеру Себастьян Феттель, но впереди еще много интересного. Пока лишь четыре команды назвали состав на 2021 год, три определились наполовину, а еще три не торопятся с выбором. Разбираемся с подписанными контрактами и собираем слухи.

«Мерседес»

Состав-2021: ? / Вальттери Боттас

Чемпионы пошли по новому пути, сперва продлив контракт со вторым пилотом. Но никаких шансов на изменения в составе «Мерседеса» нет — Вальттери Боттас продолжит быть тенью Льюиса Хэмилтона. Без пяти минут семикратный чемпион мира останется лидером команды. Заминка, судя по слухам, связана лишь с более высокой зарплатой, которую требует британец. Нет никаких сомнений, что в итоге стороны ударят по рукам, поскольку альтернативных вариантов в текущей ситуации нет ни у пилота, ни у команды.

«Феррари»

Состав-2021: Шарль Леклер / Карлос Сайнс

Скудерия определилась с составом еще до старта нынешнего сезона, отправив Себастьяна Феттеля на все четыре стороны. С Шарлем Леклером заключен многолетний контракт, а его напарником станет Карлос Сайнс. Текущая форма скудерии, разумеется, настораживает испанца, но сам он прекрасно понимает, что в следующем году итальянская конюшня не будет столь же беспомощной.

«Ред Булл»

Состав-2021: Макс Ферстаппен / ?

«Быки» давно выбрали себе лидера, а вот найти ему достойного напарника никак не получается. Алекс Албон откровенно не дотягивает до уровня топ-команды, и даже попадание на пьедестал в Муджелло не изменит общей картины. Проблема в том, что особой альтернативы тайцу нет. «Ред Булл» может вновь посадить за руль недавнего триумфатора Монцы Пьера Гасли, но все прекрасно помнят, насколько провальным был первый заход француза в главную команду. Куда более интересным вариантом было бы приглашение Серхио Переса, который оказался не нужен Лоуренсу Строллу. Испанским СМИ стало известно, что руководитель «быков» Кристиан Хорнер общался с мексиканцем прямо перед объявлением о его расставании с «Рэйсинг Пойнт». Перес мог бы стать сильным напарником Макса Ферстаппена и добыть для команды гораздо больше очков в Кубке конструкторов. Вопрос лишь в том — захочет ли Чеко становиться вторым номером и готов ли он выполнять не самые приятные приказы.

«Макларен»

Состав-2021: Даниэль Риккьярдо / Ландо Норрис

Британцы остались без Сайнса, но в следующем сезоне вряд ли кто-то будет вспоминать об этой потере. «Макларен» переходит на самые мощные двигатели от «Мерседеса», а пару быстро прогрессирующему Ландо Норрису составит один из лучших пилотов «королевских гонок» Даниэль Риккьярдо, буквально сбежавший из «Рено». Сочетание этих факторов может превратить оранжевых в топ-команду.

«Альпин»

Состав-2021: Фернандо Алонсо / Эстебан Окон

В «Рено» решили найти достойную замену Риккьярдо и вернули в «Формулу-1» Фернандо Алонсо. Опытнейший ветеран станет напарником Эстебана Окона, от которого в следующем году будут ждать гораздо более сильного выступления. Причем выступать эта пара будет уже за конюшню с другим названием — «Альпин».

«Альфа Таури»

Состав-2021: ?

В «Торо Россо» всегда тянули с объявлением состава до последнего, и ребрендинг никак не изменил эту традицию. Во многом это связано с положением дел в «Ред Булле» — именно старшая команда должна первой разобраться со своими пилотами. «Быкам» надо будет определиться со вторым гонщиком, а на эту роль, как мы уже писали, претендует Гасли. В любом случае, перемены в «Альфа Таури» в следующем году неизбежны, о чем уже говорил руководитель конюшни Франц Тост. Одно место займет кто-то из пары Албон/Гасли, а вот на второе метит японский протеже «Хонды» Юки Цунода, неплохо выступающий в «Формуле-2». Таким образом, велика вероятность того, что систему «Ред Булла» вновь покинет Даниил Квят. Если россиянин не найдет места в другой команде «Ф-1», то он готов попробовать свои силы в «Формуле-Е», куда мог перейти еще в 2018-м.

«Астон Мартин»

Состав-2021: Себастьян Феттель / ?

Британский производитель возвращается в «королевские гонки» вместе с миллионами Лоуренса Стролла и титулами Себастьяна Феттеля, но при этом с весьма туманными перспективами. Трюк с тотальным копированием чемпионской машины провернуть второй раз не получится, да и состав вызывает вопросы. В последние годы немец сильно сдал, поэтому замена Переса на Себа выглядит максимально странной. Место второго пилота еще свободно, но прекрасно ясно, что его вновь займет сын владельца конюшни Лэнс Стролл. И отнюдь не за хорошие результаты.

«Альфа Ромео»

Состав-2021: ?

Здесь все в тумане. «Альфа» может как сохранить текущий состав гонщиков, так и полностью обновиться. Кими Райкконену в силу возраста пора на покой, хотя скорость у ветерана никуда не делась. Антонио Джовинацци, напротив, надежд не оправдывает. Главным претендентом на одну из красно-белых машин является Мик Шумахер. Если сын Михаэля завершит текущий сезон «Формулы-2» в тройке лучших (а все к этому и идет), он точно пойдет на повышение.

«Хаас»

Состав-2021: ?

Регулярное продление контрактов с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном долго оставалось главной загадкой в «Ф-1». Но в 2021-м гоночный мир, кажется, лишится и этой удивительной стабильности. «Хаас» точно готов расстаться как минимум с Грожаном, заменить которого могут все тот же Перес с мексиканскими миллионами и российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман. Результаты последнего уже отмечали в американской команде, заявив, что внимательно следят за выступлениями члена академии «Феррари».

«Уильямс»

Состав-2021: Джордж Расселл / Николас Латифи

С пилотами на следующий сезон в коллективе из Гроува определились давным-давно. Джордж Расселл здорово прогрессирует даже за рулем «Уильямса», становясь его безоговорочным лидером, а Николас Латифи помогает команде деньгами своего отца. Главный трансфер конюшни — новое руководство, которое пока неизвестно.

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