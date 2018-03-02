Мария Ласицкене шла на рекорд, а пришла к победе. Тридцать восьмой подряд

Спортсменка выиграла прыжки в высоту на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике с результатом 2 метра 1 сантиметр.

На самом деле для первого места Марии оказалось достаточно даже 1,96. И вот как она это сделала.

После того как медаль уже была в кармане, Ласицкене поставила 2,01, взяла, а затем заявила 2,07 - новый рекорд зимних чемпионатов мира. К сожалению, этот результат ей не покорился.

Это уже 38-я подряд победа россиянки в турнирах. Еще в январе, как раз после дня рождения Марии, мы сделали большое интервью с тогда еще двукратной чемпионкой мира. Вот что она тогда говорила.

– Летом прошлого года внимание к вашей персоне зашкаливало, на фоне неприятных событий вокруг нашего спорта ваши победы освещались очень ярко. Как сумели с этим давлением справиться?

– Наверное, моя нервная система помогла. Конечно, были моменты, когда я не открывала прессу, не читала ничего про себя. Для меня так было удобнее. Появилось много желающих поговорить, написать, и иногда я вообще не соглашалась на интервью. В тот момент это было правильно, позволяло абстрагироваться и идти к поставленной цели, на пути к которой не хотелось отвлекаться и распыляться. Близкие люди, Геннадий Гарикович и мой муж, как могли, защищали меня от всего, потому что комментарии были как приятные, так и не очень. Я спокойно отношусь ко всему этому.

- Не появилось страха проиграть после такой серии побед?

- Прошлый сезон был ярким, запоминающимся, но понимаю, что все может пройти. И это будет абсолютно нормально, потому что жизнь не останавливается, все меняется, кто-то появляется, кто-то уходит, и я адекватно все оцениваю. Главное – мои родные и близкие люди со мной, поддерживают, говорят важные слова.

– На фоне всплеска популярности были предложения сняться для модных или мужских журналов?

– Предложений особо не было. Наверное, уже привыкли, что я все время отказываю и со мной тяжело договориться даже об интервью.

– Расскажите, как фамилию меняли, легко это решение далось?

– До того как Владас сделал мне предложение, у нас, как у любой пары, случались разговоры о браке и отношении к каким-то вопросам, с этим связанным. И я тогда еще сказала, что, если выхожу замуж за человека, которого люблю, и он мой мужчина, мой муж и глава семьи, то я с уважением отношусь и к нему, и к его семье, и вопрос о смене фамилии вообще не стоит. У меня не было какой-то боязни потерять фортуну, или везение, или еще что-то. Я была уверена, что это никак не повлияет негативно на результаты, и действительно, все прошло успешно. Раньше меня знали как однократную чемпионку мира Марию Кучину, а теперь знают как двукратную чемпионку мира Марию Ласицкене. Ну и бонусом стало то, что фамилию порой так коверкают, что становится очень смешно.

– Сильно коверкают?

– Очень! У нас в России почему-то произносят через «э», как Ласицкэнэ, а уж за границей порой, видимо, понимая, что это невозможно выговорить, просто говорят «Мария Лас… кхм-кхм-кхм». Муж мне сказал: «Привыкай, я всю жизнь так живу. Но фамилия запоминающаяся, даже если и не для всех выговариваемая, то уж точно люди запомнят девушку со сложной фамилией.

Чемпионат мира в помещении. Бирмингем (Великобритания)

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия, под нейтральным флагом) – 2,01 м

2. Вашти Каннинэм (Великобритания) – 1,93

3. Алессиа Трост (Италия) – 1,93

Фото: Stephen Pond / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru