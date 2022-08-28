Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами на турнире Спартакиады по легкой атлетике
Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на легкоатлетическом турнире Спартакиады.
Спортсмен из Московской области показал в финале результат 13,30 секунды.
Вторым стал Анатолий Киселев из Нижегородской области — 13,74.
Третье место заняла Артем Макаренко из Москвы — 13,79.
Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде проходят с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.