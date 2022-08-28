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13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция.

Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина стали чемпионами Спартакиады в беге на 10 тысяч метров

16:02
Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина стали чемпионами Спартакиады в беге на 10 тысяч метров
Анатолий Рыбаков / Фото: © Всероссийская федерация легкой атлетики

Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина стали победителями Спартакиады сильнейших в беге на 10 тысяч метров.

Рыбаков одержал победу с результатом 28 минут 22,99 секунды. Вторым финишировал Евгений Рыбаков (28.23,34), третьим — Андрей Лейман (28.46,18).

Гадельшина показала время 33 минуты 30,17 секунды. Второй стала Наталья Леонтьева (34.33,49), третьей — Юлия Васильева (34.47,49).

Также завершились финалы в метании молота:

Женщины:

Софья Палкина — 70,91 м;

Анастасия Григорьева — 69,01;

Елизавета Царева — 68,87.

Мужчины:

Валерий Пронкин — 77,73;

Андрей Романов — 76,48;

Денис Лукьянов — 73,63.