Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина стали чемпионами Спартакиады в беге на 10 тысяч метров
Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина стали победителями Спартакиады сильнейших в беге на 10 тысяч метров.
Рыбаков одержал победу с результатом 28 минут 22,99 секунды. Вторым финишировал Евгений Рыбаков (28.23,34), третьим — Андрей Лейман (28.46,18).
Гадельшина показала время 33 минуты 30,17 секунды. Второй стала Наталья Леонтьева (34.33,49), третьей — Юлия Васильева (34.47,49).
Также завершились финалы в метании молота:
Женщины:
Софья Палкина — 70,91 м;
Анастасия Григорьева — 69,01;
Елизавета Царева — 68,87.
Мужчины:
Валерий Пронкин — 77,73;
Андрей Романов — 76,48;
Денис Лукьянов — 73,63.