Легкоатлетки сборной Краснодарского края выиграли эстафету 4 по 100 м на Спартакиаде

Виктория Зелих, Наталья Погребняк, Олеся Солдатова и Полина Миллер, представляющие Краснодарский край, стали победительницами в эстафете 4 по 100 метров на легкоатлетическом турнире Спартакиады.

Результат спортсменок составил 45,13 секунды. Второе место заняла команда Санкт‑Петербурга (Анастасия Григорьева, Алиса Иванова, Екатерина Галицкая и Анастасия Романова) — 45,20, третье — Московская область (Елена Тимакова, София Миронова, Екатерина Федяева и Ирина Болдырева) — 46,23.

Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде проходят с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.